Zelenski, conferința de final de an: Nimeni nu știe când se va termina războiul VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în cadrul conferinței de presă de final de an, că Statul Major General a apelat la Statul Major al Comandantului Suprem cu propunerea de a mobiliza încă 450-500.000 de oameni în armata ucraineană. El a calificat chestiunea drept sensibilă, adăugând că se referă la potențiale acțiuni de contraofensivă și la un deficit în armată.

"Am nevoie de mai multe argumente pentru a susține această direcție, pentru că este vorba de oameni, justiție, capacitate de apărare și finanțe", a declarat președintele Ucrainei, adăugând că are nevoie de detalii. - "Ce se va întâmpla cu armata foarte puternică a Ucrainei? Cu acei oameni care ne apără țara de doi ani de zile".

Zelenski a subliniat că legea de mobilizare ar trebui să fie un plan cuprinzător. Aceasta ar trebui să răspundă la toate întrebările societății. Președintele însuși susține că nu a văzut încă cel mai important lucru din document - problema demobilizării. Este necesară, deși poate fi greșit să o numim așa, spune el.

"Dacă vorbim despre procesul de mobilizare, trebuie să aibă loc și procese de demobilizare. Iar acest lucru trebuie să se facă într-un mod substanțial, cu specific și respect pentru soldați", a subliniat Zelenski, adăugând că legea ar trebui să includă și aspecte legate de digitalizare, concedii, călătorii de afaceri și transferuri către alte brigăzi, adică tot ceea ce îi interesează pe soldații noștri în prezent.

Potrivit șefului statului, mobilizarea suplimentară va costa 500 de miliarde de grivne. Prin urmare, prim-ministrul și ministrul de finanțe ar trebui, de asemenea, să dea explicații de unde vor face rost de bani.

Președintele ucrainean a spus că nu știe când se va termina războiul cu Rusia. Un jurnalist de la RBC-Ucraina l-a întrebat pe Zelenski dacă este de acord cu opinia liderilor occidentali că războiul ar putea dura mult timp și nu se va termina în 2024.

„Cred că nimeni nu știe răspunsul, nici măcar comandanții noștri sau partenerii occidentali. Nici ei nu stiu. Acestea sunt doar gânduri, iar gândurile diferă adesea de realitate”, a spus președintele Ucrainei.

Zelenski a reamintit, de asemenea, prognozele că trupele ruse vor captura Kievul în trei zile.

„Acelea au fost gânduri. Vreau să am dreptate. Războiul, victoria, înfrângerea, stagnarea depind de multe decizii, de multe riscuri, de multe direcții, dar mai ales de tine și de mine. Dacă nu ne pierdem rezistența, vom pune capăt războiului mai devreme. Nu suntem pregătiți să renunțăm la țara noastră”, a subliniat Zelenski.

Mai multe sisteme noi de apărare aeriană Patriot vor proteja Ucraina în timpul iernii

Liderul de la Kiev a declarat că Forțele de Apărare anti-aeriană vor folosi în timpul iernii mai multe sisteme noi de apărare aeriană Patriot pentru a proteja orașele ucrainene de atacurile rusești.

"Mai multe, nu voi spune numărul, mai multe sisteme Patriot noi vor apăra țara noastră în timpul iernii. Am promis că nu voi spune numărul până când nu vor fi gata. Dar vreau să le mulțumesc partenerilor noștri. Atât Patriot, cât și NASAMS reprezintă un nou pachet puternic, iar acest lucru este important", a subliniat el.

El a vorbit și despre roblema deficitului de muniție de artilerie în rândul forțelor armate ucrainene.

„Rusia nu a obținut niciun rezultat anul acesta. Kremlinul nu schimbă obiectivele „operațiunii speciale”, dar nu a atins niciun obiectiv”, a spus Zelenski. „În ceea ce privește asistența financiară, lucrăm la ea, sperăm că Statele Unite nu ne vor trăda și că totul va fi finalizat în totalitate, purtăm noi negocieri cu UE.”

Jurnalistul de la BBC i-a spus că Ucraina a întâmpinat probleme asociate cu scăderea sprijinului occidental și l-a întrebat dacă, poate că acesta este începutul înfrângerii în război?

„Nu. Eu nu cred acest lucru. Am fost într-o situație foarte grea, aproape toate regiunile centrale ale statului nostru au fost ocupate, au fost blocate dotări de infrastructură, au fost blocate drumuri, eram într-un blocaj total. Noi am perseverat. Și după aceea a fost iarnă, dar și noi am supraviețuit.

Acum avem o situație diferită. Riscul despre care vorbiți este întotdeauna acolo. Dar trebuie să lupți și să crezi, nu cu cuvinte, ci cu fapte, pentru a aduce victoria mai aproape“.

„Anul viitor ar putea fi decisiv pentru Ucraina; cu cât mergem mai departe, cu atât mai mult trebuie să ne bazăm pe propriile noastre forțe. Vedem cum este în creștere diviziunea dintre față și spate. Vedem că deputații oamenilor continuă să-și trăiască viața, cumpărând mașini scumpe și plecând în vacanță în străinătate. Ce poți face, pe cine poți înlocui în echipa ta, pentru a schimba situația?, l-a întrebat ziaristul de la Ukrayinska Pravda.

Dacă scap de echipa mea, vom deveni mai slabi

Președintele Ucrainei a răspuns întrebărilor despre ineficacitatea Biroului Președintelui și a deputaților în timpul războiului.

"În ceea ce privește echipa: dacă scap de ea, va fi mai puțină apărare antiaeriană, va fi mai puțin ajutor pentru Ucraina. Cât despre deputați: să-și facă treaba, să fie autorități morale.

Președintele a adăugat că „nu vrea să se angajeze în dialoguri”, dar sugerează să se uite la modul în care lucrează deputații și cum adoptă legile.

„Liderii de stat ar trebui să fie un exemplu moral. Nu pot să-i dizolv (deputați), pentru că atunci vor fi alegeri, iar alegerile nu pot fi organizate în timpul războiului. Am făcut totul pentru a mă asigura că acești deputați au votat toate legile anticorupție. Partenerii spun că fondurile pe care ni le oferă nu sunt în pericol acum”, a adăugat Zelenski.

Da, trebuie să meargă la închisoare pentru corupție.Trebuie să luptăm împreună cu corupția, trebuie să fim împreună“.

Problema armistițiului cu Rusia

Întrebat dacă Viktor Orban sau alți lideri fac presiuni asupra lui pentru a fi de acord cu un armistițiu cu Rusia, Zelenski a precizat: „Nu am vorbit niciodată cu Orbán despre acest subiect. Poate că a discutat despre asta cu unul dintre colegii săi. Politica lui nu este foarte prietenoasă față de Ucraina. Și el știe. Dar la urma urmei, suntem țări vecine, avem provocări similare, mai ales în timp de război. Suntem vecini și ne străduim să găsim soluții și răspunsuri la unele întrebări.

În Argentina, i-am spus: dați-mi un motiv pentru care nu ne susțineți în UE. El nu a putut să-mi spună. Și am întrebat de ce nu am putut organiza o întâlnire oficială - și nici la asta nu a răspuns“.