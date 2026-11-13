Viktor Orban nu intenționează să-și viziteze fratele, arestat preventiv într-un dosar privind presupuse fapte de trafic de migranți și trafic de influență. Fostul premier ungar susține că este convins de nevinovăția acestuia și acuză actuala guvernare de organizarea unor acțiuni cu motivație politică împotriva foștilor membri ai administrației sale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu publicat pe YouTube.

Foto: AFP

Întrebat dacă se teme că ar putea ajunge el însuși în spatele gratiilor, fostul lider ungar a răspuns că încearcă să păstreze modestia, dar că nu crede că va fi vizat de o asemenea măsură.

Orban a explicat și de ce nu dorește să meargă la închisoare pentru a-și vedea fratele: „Mass-media ar adora o fotografie cu mine intrând într-o închisoare”.

În același interviu, fostul premier a respins acuzațiile de corupție care vizează administrația sa, calificându-le drept „minciuni”.El a descris reținerile unor foști oficiali drept parte a unui demers cu miză politică, pe care l-a caracterizat ca fiind „un spectacol politic planificat, regizat, teatral”, notează publicația MIT.

Potrivit lui Orban, actualul guvern ar urmări răzbunarea politică, nu stabilirea responsabilităților. El a folosit expresia „guvern neocomunist” pentru a descrie noua administrație și a susținut că aceasta ar reproduce metodele vechiului regim, prin intimidarea celor care critică puterea.

Ce acuzații i se aduc fratelui lui Viktor Orban

Áron Orban, în vârstă de 49 de ani, a fost reținut luni, împreună cu alte trei persoane, în cadrul unei anchete privind o presupusă rețea de trafic de migranți și trafic de influență.

Miercuri, o instanță din Budapesta a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Avocatul acestuia a contestat hotărârea.

Anchetatorii investighează o schemă prin care mai multe persoane ar fi primit bani pentru a facilita eliberarea urgentă a vizelor ungare pentru cetățeni vietnamezi. Potrivit suspiciunilor, beneficiarii erau înscriși formal la programe de instruire de scurtă durată, procedură care le-ar fi permis ulterior să călătorească în țări din Europa de Vest.

Viktor Orban și-a apărat fratele, despre care a spus că este „un băiat cumsecade, cu o inimă bună”, declarându-se „100%” convins că acesta nu este vinovat.

În interviu, Orban a făcut referire și la dosarele în care sunt vizați mai mulți foști membri ai guvernului său. Printre persoanele reținute se numără și fostul ministru al culturii Balázs Hankó, pe care fostul premier l-a descris drept „deținut politic”.

Orban a afirmat că acesta ar fi așteptat peste 40 de zile până să fie audiat. De asemenea, l-a menționat pe fostul deputat Fidesz Attila Ughy, despre care a spus că a fost audiat doar în prima zi de detenție și apoi în cea de-a 77-a zi.

„Aceste lucruri indică mai degrabă interogatorii desfășurate sub constrângere”, a susținut fostul lider ungar, folosind aceste exemple pentru a-și argumenta acuzațiile la adresa autorităților.

Deși partidul său, Fidesz, a pierdut scrutinul parlamentar din 12 aprilie în fața formațiunii Tisza, Viktor Orban consideră că formațiunea sa dispune în continuare de resursele politice și de oamenii necesari pentru a reveni la conducerea țării.

„Mâine dimineață am putea propune nu două, ci poate chiar trei guverne care ar putea concura, fără nicio dificultate, cu majoritatea guvernelor din Europa”, a declarat acesta.

Fostul premier a comentat și informațiile publicate de Wall Street Journal, potrivit cărora administrația președintelui american Donald Trump l-ar încuraja să candideze pentru funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite, în locul lui Antonio Guterres, al cărui mandat se încheie la 31 decembrie.

Orban a evitat însă să dea un răspuns concret privind o eventuală candidatură, afirmând că subiectul nu este oportun în acest moment.