Vladimir Putin afirmă că Moscova nu intenționează să intre într-un război cu statele europene și califică drept „schizofrenie politică” avertismentele privind o posibilă confruntare cu Rusia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la postul Vesti, și sunt relatate de agenția rusă TASS.

Putin susține că Rusia nu se pregătește de război cu Europa. Foto: Profimedia

Liderul de la Kremlin a susținut că populațiile europene nu își doresc un conflict cu Rusia și a transmis că nici Moscova nu urmărește o asemenea confruntare.

„Dacă ne uităm la procesele politice care au loc în Europa, vom vedea că popoarele Europei nu vor să lupte împotriva Rusiei. Aș vrea să fim auziți: nici noi nu vrem să luptăm împotriva Europei”, a declarat Putin.

Președintele rus a criticat declarațiile unor oficiali europeni referitoare la riscul unui război cu Rusia și la necesitatea pregătirii pentru o eventuală confruntare.

Putin a legat intensificarea discursului antirusesc din Europa de decizia regiunilor Donbas și Novorossia de a se alătura Rusiei, susținând că aceasta ar fi fost folosită de adversarii Moscovei drept pretext pentru lansarea unei campanii împotriva sa.

„Acum vorbesc în permanență despre o amenințare din partea Rusiei și despre începerea pregătirilor pentru un război cu Rusia, ceea ce, în opinia mea, reprezintă un fel de schizofrenie politică”, a afirmat liderul rus, potrivit TASS.

Putin a adăugat că, în opinia sa, tensiunile și discursul actual din Europa nu vor dura la nesfârșit.

„Și asta va trece”, a spus președintele rus.

Declarațiile reprezintă poziția exprimată de Vladimir Putin în interviu. Ele nu oferă, prin ele însele, o evaluare independentă a riscurilor de securitate din Europa sau a intențiilor militare ale Rusiei.