 Putin susține că Rusia nu se pregătește de război cu Europa și acuză UE de „schizofrenie politică” | adevarul.ro
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Putin susține că Rusia nu se pregătește de război cu Europa și acuză UE de „schizofrenie politică”

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Vladimir Putin afirmă că Moscova nu intenționează să intre într-un război cu statele europene și califică drept „schizofrenie politică” avertismentele privind o posibilă confruntare cu Rusia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la postul Vesti, și sunt relatate de agenția rusă TASS.

Putin susține că Rusia nu se pregătește de război cu Europa.
Putin susține că Rusia nu se pregătește de război cu Europa. Foto: Profimedia

Liderul de la Kremlin a susținut că populațiile europene nu își doresc un conflict cu Rusia și a transmis că nici Moscova nu urmărește o asemenea confruntare.

„Dacă ne uităm la procesele politice care au loc în Europa, vom vedea că popoarele Europei nu vor să lupte împotriva Rusiei. Aș vrea să fim auziți: nici noi nu vrem să luptăm împotriva Europei”, a declarat Putin.

Președintele rus a criticat declarațiile unor oficiali europeni referitoare la riscul unui război cu Rusia și la necesitatea pregătirii pentru o eventuală confruntare.

Putin a legat intensificarea discursului antirusesc din Europa de decizia regiunilor Donbas și Novorossia de a se alătura Rusiei, susținând că aceasta ar fi fost folosită de adversarii Moscovei drept pretext pentru lansarea unei campanii împotriva sa.

„Acum vorbesc în permanență despre o amenințare din partea Rusiei și despre începerea pregătirilor pentru un război cu Rusia, ceea ce, în opinia mea, reprezintă un fel de schizofrenie politică”, a afirmat liderul rus, potrivit TASS.

Putin a adăugat că, în opinia sa, tensiunile și discursul actual din Europa nu vor dura la nesfârșit.

„Și asta va trece”, a spus președintele rus.

Declarațiile reprezintă poziția exprimată de Vladimir Putin în interviu. Ele nu oferă, prin ele însele, o evaluare independentă a riscurilor de securitate din Europa sau a intențiilor militare ale Rusiei.

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