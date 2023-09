Un pilot de wingsuit a fost decapitat după ce a sărit dintr-un avion și a fost lovit de aripa acestuia

Capul unui veteran al zborului în wingsuit a fost tăiat de aripa unui avion atunci când traiectoriile lor s-au intersectat. Alain C, pilotul avionului, este judecat în Franța pentru omor prin imprudență în urma accidentului din 2018.

Nicholas Galy, în vârstă de 40 de ani, era pasager în avionul lui Alain C și a fost lovit când aeronava a coborât. La câteva secunde după ce a sărit dintr-un avion deasupra sudului Franței, Nicholas Galy, pilot de wingsuit, a fost lovit de aripa stângă a aeronavei, potrivit informațiilor transmise marți unui tribunal din Montauban.

În urma coliziunii, Galy, un inginer aeronautic în vârstă de 40 de ani și parașutist veteran, a fost decapitat la aproximativ 14.400 de metri, potrivit anchetatorilor.

Incidentul macabru din iulie 2018 a fost în centrul unui proces de omor prin imprudență împotriva lui Alain C, pilotul avionului monomotor, a relatat postul francez BFMTV.

Un inculpat, cunoscut sub numele de Alain C, angajat al unei școli locale de parașutism, ar putea fi condamnat la o pedeapsă de 12 luni de închisoare cu suspendare, recomandată de procurori, potrivit postului.

Avionul său îl transporta pe Galy, un al doilea pilot de wingsuit și mai mulți parașutiști deasupra regiunii Bouloc-en-Quercy, potrivit unui raport al Biroului de anchetă a accidentelor de aviație civilă consultat de Insider.

După ce și-a lăsat pasagerii, Alain C a început să coboare rapid, potrivit raportului. În timp ce avionul cobora, cei doi piloți de wingsuit și-au finalizat căderea liberă și au început să planeze cu costumele lor, conform raportului.

Acesta a fost momentul în care aeronava l-a ajuns din urmă pe Galy și l-a lovit, ucigându-l pe inginer și provocând deschiderea parașutei de urgență, potrivit anchetatorilor.

O cameră montată pe casca celui de-al doilea zburător în wingsuit a filmat coliziunea, iar oficialii au declarat că au folosit imaginile pentru investigația lor.

Alain C a declarat anchetatorilor că i-a pierdut din vedere pe Galy și pe colegul său de zbor în wingsuit după ce au sărit, dar a spus că acest lucru era normal și că și-a deviat avionul de la locul unde a presupus că ar fi urmat traiectoria lor de planare.

„Nu ar fi trebuit să fie niciodată pe acel curs”

Pilotul și cei care zburau în wingsuit nu discutaseră între ei despre traiectoriile planificate, a relatat BFMTV de la audierile de marți de la tribunal.

„În comparație cu parașutiștii care sunt în cădere liberă, este mai complicat cu cei care practică wingsuit, care merg mai mult în linie dreaptă", a declarat Alain C. la tribunalul din Montauban, potrivit The Times of London. „Ei nu coboară prea mult și pot intra în coliziune cu aeronava", a mai adăugat acesta.

El a spus că se aștepta ca Galy să fie mai la nord și că pilotul în wingsuit nu a urmat „cursul așteptat și nu ar fi trebuit să se afle niciodată pe acel curs", conform The Times.

Procurorii nu au fost de acord și au susținut că Galy nu a respectat procedurile adecvate. „Victima a fost singura care a respectat regulile fără neglijență", a declarat procurorul Jeanne Regagnon, potrivit The Times.

„A fost tragedia vieții mele, dar nu sunt vinovat"

Alain C a spus că responsabilitatea pentru moartea lui Galy nu a fost a lui, potrivit publicației. „Cred că traiectoria mea de zbor avea sens. Aceasta a fost tragedia vieții mele, dar nu sunt vinovat", a spus el.

Ulterior s-a constatat că a încălcat și reglementările în timpul zborului din 2018. Licența sa de zbor avea o restricție medicală la acea vreme care îi interzicea să zboare singur, potrivit raportului de investigație al Biroului de accidente aeriene.

Alain C a recunoscut în fața instanței că licența sa nu era valabilă pentru zborul din acea zi, potrivit The Times. Angajatorul său, Școala de parașutism Midi-Pyrénées, riscă, de asemenea, o amendă de 10.600 de dolari sub acuzația că nu a verificat licența lui Alain C.

Președinta școlii de parașutism, Isabelle Deschamps, a declarat în fața instanței că măsurile de securitate ale școlii au fost înăsprite și că acolo au devenit obligatorii ședințele detaliate de informare despre zbor, potrivit BFMTV.

Verdictul în acest caz urmează să fie anunțat pe 21 noiembrie.