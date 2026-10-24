Un britanic și-a pierdut întregul penis după un diagnostic de cancer, dar medicii au reușit să îl reconstruiască. „Am crezut că totul se terminase”

Un bărbat din Marea Britanie, în vârstă de 37 de ani, și-a pierdut întregul penis după ce a fost diagnosticat cu cancer penian, la doar un an de la căsătorie. După o perioadă dificilă, acesta a trecut printr-o intervenție complexă de reconstrucție, în trei etape.

Britanicul Paul Lucas Foto: Youtube/This Morning

Potrivit New York Post, la doar un an după ce s-a căsătorit, Paul Lucas a primit un diagnostic care i-a schimbat radical viața. În 2022, după ce a observat o formațiune neobișnuită pe penis, bărbatul a aflat că suferă de cancer penian.

„M-am îngrozit când am auzit cuvântul «cancer» și am crezut că totul se terminase pentru mine. Până în acel moment nu știam nimic despre cancerul penian, iar tratamentul suna îngrozitor, mai ales după ce am aflat că aș putea pierde o parte din penis”, a declarat Paul Lucas, acum în vârstă de 40 de ani, pentru Hype Press.

Lucas credea că medicii îi vor îndepărta doar glandul penisului, deoarece acolo se afla excrescența.

A aflat abia la 24 de ore după operația din octombrie 2022 că întregul penis îi fusese îndepărtat.

„Îmi provoca dureri și un disconfort incredibil, așa că, într-un fel, m-am bucurat că nu voi mai suferi”, a spus Lucas despre penectomie.

A putut vedea pe deplin urmările operației în a doua seară după ce s-a întors acasă de la spital, când Nicky i-a schimbat bandajul.

„Mi-am ascuns fața sub o pernă și pur și simplu am plâns. I-am spus că poate să mă părăsească dacă își dorește, fără să se simtă vinovată, pentru că avea o viață de trăit, iar eu eram acum un bărbat fără penis și mă simțeam inutil”, a mai spus acesta.

În schimb, soția sa l-a ajutat, i-a schimbat pansamentele și cateterul și l-a însoțit la numeroasele consultații medicale.

„Mă simțeam foarte vinovat, pentru că ea se afla într-o relație fără sex, iar eu nu vedeam nicio cale de ieșire sau de a merge mai departe”, a explicat acesta.

După operație, Lucas a fost nevoit să se așeze pentru a urina, iar folosirea toaletelor publice a devenit dificilă. A apelat la terapie pentru a se adapta noii realități, iar în iulie 2023 a aflat că nu mai avea cancer.

Nu a avut nevoie de alte tratamente oncologice și s-a considerat „norocos într-un context nefericit”.

Lucas a fost informat și că există posibilitatea reconstruirii unui penis, însă ideea i s-a părut „atât de greu de imaginat”, încât nu a crezut niciodată cu adevărat că acest lucru se va întâmpla.

„Reconstrucția părea desprinsă dintr-un basm și nu ceva ce li se întâmplă oamenilor obișnuiți care trăiesc în West Midlands”, a explicat el.

Exista însă un obstacol major: trebuia să slăbească aproape 45 de kilograme înainte de a putea fi operat. S-a apucat de treabă la începutul anului 2025.

„Nu voiam ca peste zece ani să mă uit în urmă și să mă întreb: «Cum ar fi fost dacă?»”, a spus Lucas.

„Cred că am devenit un om mai bun”

Acesta a optat pentru o reconstrucție complexă, desfășurată în trei etape.

Prima etapă s-a concentrat pe crearea noului penis și a uretrei. A doua presupune formarea glandului și modelarea acestuia pentru a-i oferi un aspect cât mai realist, iar a treia constă în implantarea unui dispozitiv erectil gonflabil.

În martie 2026, Lucas a trecut printr-o operație de nouă ore, în care medicii au folosit piele, țesuturi, nervi și o arteră din antebrațul stâng pentru a-i reconstrui penisul și uretra.

Pielea în exces de pe abdomen, rămasă după ce a slăbit, a fost folosită pentru reconstruirea antebrațului. Recuperarea a presupus monitorizarea atentă a circulației sanguine, iar complicațiile au fost minore, incluzând câteva infecții ușoare.

„Arată ca nasul unui furnicar”, a glumit Lucas.

Reconstrucția nu este încă încheiată. Acesta speră ca ultima intervenție chirurgicală să aibă loc în primăvara sau vara anului 2027.

Deocamdată, sensibilitatea începe să revină treptat. Lucas spune că simte niște „descărcări”, aproape ca niște mici șocuri electrice, în zona inghinală și în diferite părți ale noului penis, pe măsură ce nervii încep să crească în țesutul reconstruit.

El speră să își recapete, în cele din urmă, sensibilitatea erotică.

Lucas și soția sa au reluat viața sexuală după reconstrucția penisului. Bărbatul spune că experiența l-a făcut mai empatic și l-a apropiat de soția sa. Acesta vrea să le transmită celor diagnosticați cu cancer penian că identitatea unui bărbat nu se rezumă la anatomia sa.

Potrivit Societății Americane de Cancer, boala afectează anual aproape 2.300 de bărbați.

„I-aș spune celui care eram în trecut să nu se îndoiască de sine și că un bărbat înseamnă mai mult decât ceea ce are între picioare, că soția lui îl iubește pentru ceea ce este și că o relație nu se rezumă doar la sex.

Deși această experiență a fost îngrozitoare, cred că am devenit un om mai bun, iar relația mea cu Nicky nu a fost niciodată mai bună”, a spus Lucas.