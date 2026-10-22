Ucraina atacă cu drone o instalație militară de lângă Moscova. Rusia susține că a interceptat sute de aparate

Ucraina ar fi lansat, în noaptea de miercuri spre joi, un atac de amploare cu drone asupra unor obiective din Rusia, vizând inclusiv o întreprindere militară din Serpuhovo, oraș aflat la aproximativ 100 de kilometri la sud de Moscova. Informațiile au fost relatate de surse locale și canale media independente ruse și ucrainene, citate de EFE.

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Potrivit canalului independent de Telegram Astra, ținta din Serpuhovo ar fi fost întreprinderea „75 Arsenal”, aflată în subordinea Ministerului rus al Apărării. Unitatea este specializată în producția de armament și muniție, dar și în repararea vehiculelor de luptă și a echipamentelor de artilerie, notează Agerpres.

Locuitorii din zonă ar fi relatat pe rețelele sociale că au auzit explozii puternice după ce drone și cel puțin trei rachete au traversat regiunea. Canalul ucrainean Exilenova+ a transmis, de asemenea, că atacul asupra zonei Moscovei ar fi implicat atât drone, cât și rachete.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea antiaeriană a doborât 163 de drone în apropierea capitalei ruse. Potrivit acestuia, atacul ar fi implicat în total 630 de drone, cele mai multe fiind neutralizate înainte de a ajunge în apropierea orașului.

În cartierul Voronovo, din zona administrativă Novaia Moscova, două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale, a mai precizat edilul.

Conform informațiilor obținute de EFE, în sudul Moscovei s-au auzit, între aproximativ 01:30 și 04:00, explozii și lansări de rachete antiaeriene.

Atacurile au afectat și alte regiuni rusești. Guvernatorul regiunii Lipețk, Egor Artamonov, a anunțat că 20 de drone au fost doborâte în zonă. O persoană a fost rănită grav, însă medicii i-au salvat viața.

Potrivit oficialului, o clădire de locuințe a fost avariată, iar o policlinică a fost închisă temporar în urma atacului. Artamonov a precizat că nu au fost înregistrate decese.

În regiunea Voronej, guvernatorul Aleksandr Gusev a raportat interceptarea a 44 de drone de către apărarea antiaeriană.

În raportul său publicat joi dimineață, Ministerul rus al Apărării a afirmat că sistemele antiaeriene au „interceptat și distrus 808 de drone ucrainene cu aripi fixe”.

Potrivit instituției, aparatele ar fi fost neutralizate deasupra a 17 regiuni rusești, a Crimeei, anexată de Rusia, și a Mării Negre.

Cifrele prezentate de autoritățile ruse nu au fost verificate independent, iar informațiile privind lovirea instalației militare din Serpuhovo provin, deocamdată, din relatările unor canale media și surse locale.