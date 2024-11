Foto „Ucraina are nevoie de maşina ta”. Vehicule vandalizate cu acest mesaj în mai multe orașe din Franța

„Ucraina are nevoie de maşina ta” este mesajul misterios scris pe zeci de mașini din mai multe orașe franceze, scrie Le Figaro, potrivit News.ro.

Zece plângeri au fost depuse la secțiile de poliție din Lyon şi Villeurbanne după ce mai multe mașini au fost vandalizate cu mesajul „Ukraine needs your car!” (Ucraina are nevoie de mașina ta).

Autoritățile au transmis că o anchetă este în desfășurare pentru a găsi autorul și pentru a înțelege motivul.

În octombrie, în oraşele Saint-Ouen, Meudon, Forbach şi Montpellier cetățenii s-au trezit cu exact aceleaşi mesaje pe propriile mașini. În Meudon au fost vandalizate circa cincizeci de vehicule, iar în Montpellier 47, în noaptea de 22 spre 23 octombrie.

Kogutiak Volodimir, vicepreşedinte al Uniunii ucrainenilor din Franţa este de părere că mesajele reprezintă „manipulări ale agenţilor ruşi activi”.

Potrivit TF1, trei cetăţeni sârbi care sosiseră recent în Franţa au fost arestaţi la Meudon la începutul lunii octombrie. Parchetul din Lyon a deschis o anchetă pentru „daune colective”.

În noiembrie anul trecut, parizienii s-au trezit cu inscripții ce reprezintă Steaua lui David pe ziduri, după conflictul din Gaza din octombrie 2023. Inscripţiile au fost comandate de serviciile de securitate ruse, după cum a dezvăluit DGSI la acea vreme.