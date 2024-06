Tutunul, alcoolul, alimentele procesate și combustibilii fosili omoară milioane de europeni anual

Tutunul, alcoolul, alimentele ultraprocesate (UPF) și combustibilii fosili ucid 2,7 milioane de persoane pe an în Europa, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care a cerut guvernelor să impună reglementări mai stricte privind produsele dăunătoare sănătății.

Într-un raport revoluționar, OMS a declarat că industriile puternice sunt la originea problemelor de sănătate și a morții premature prin utilizarea unui marketing „înșelător” și prin faptul că interferează cu eforturile guvernelor de a preveni bolile ucigașe precum cancerul, bolile de inimă și diabetul, scrie theguardian.com.

Noul raport calculează că tutunul, combustibilii fosili, FPSU și alcoolul sunt responsabile de peste 7 400 de decese în fiecare zi în cele 53 de state europene. În total, cele patru industrii cauzează aproximativ 2,7 milioane de decese anual în Europa, adică aproximativ un sfert (24,5%) din totalul mortalității.

Constatările agenției de sănătate a ONU reprezintă un atac fără precedent la adresa daunelor uriașe pe care marile corporații și produsele lor le provoacă sănătății umane. Raportul descrie modul în care „marile industrii” folosesc metode deschise și ascunse pentru a-și spori profiturile prin întârzierea și deraierea politicilor de îmbunătățire a sănătății populației.

„Un număr mic de corporații transnaționale (...) exercită o putere semnificativă asupra contextelor politice și juridice în care își desfășoară activitatea și obstrucționează reglementările de interes public care ar putea avea un impact asupra marjelor lor de profit”, a declarat OMS.

Dr. Hans Henri P. Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat: „În ceea ce privește Europa, nu este vorba de o problemă de sănătate: „Printre tacticile industriei se numără exploatarea persoanelor vulnerabile prin strategii de marketing orientate, inducerea în eroare a consumatorilor și afirmații false cu privire la beneficiile produselor lor sau la acreditările lor ecologice.”

Tacticile desfășurate de „marile industrii comerciale” subminează măsurile de reducere a fumatului, a consumului de alcool și a obezității, care sunt cele mai mari cauze ale îmbolnăvirilor evitabile.

Cifrele vin în urma unei cercetări din 2023, care a constatat că alcoolul, tutunul, alimentele și băuturile procesate și combustibilii fosili au provocat 19 milioane de decese pe an la nivel mondial, adică 34% din totalul deceselor.

Analiza OMS arată că toate țările europene nu sunt pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU de stopare a creșterii obezității sau de reducere cu 30% a fumatului în rândul persoanelor cu vârsta de 15 ani și peste. Cele 53 de țări consumă împreună mai mult alcool decât orice altă regiune la nivel mondial.

În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar o minoritate de țări europene au interzis fumatul în spațiile publice, în timp ce eforturile de a face produsele nocive mai puțin atrăgătoare prin ambalaje transparente, impozitarea alcoolului și etichetarea alimentelor nu au fost, de asemenea, implementate pe scară largă, se arată în raport.

„Cu excepția notabilă a legilor privind marketingul tutunului, care au fost adoptate în multe țări, eforturile globale de reglementare a marketingului dăunător au fost, în cel mai bun caz, sub așteptări”, conchide raportul.

„Deși în mai multe țări din regiunea europeană a OMS și din întreaga lume există măsuri juridice care reglementează comercializarea alcoolului și a alimentelor nesănătoase, acestea au un domeniu de aplicare adesea restrâns, se concentrează pe anumite mijloace sau medii, pe anumite grupuri de populație sau pe anumite tehnici de comercializare și, prin urmare, conferă o protecție insuficientă.”

OMS estimează că tutunul este responsabil de peste 1 milion de decese pe an, 10% din totalul deceselor din Europa. Aproape 600.000 de decese sunt cauzate în fiecare an de combustibilii fosili (5% din totalul deceselor), în timp ce alcoolul provoacă peste 400.000 de decese pe an Și mai mult de 350.000 de persoane mor în fiecare an din cauza consumului excesiv de carne procesată, băuturi zaharoase și alimente grase și sărate.

La lansarea raportului, Frank Vandenbroucke, viceprim-ministrul belgian, a declarat "Pentru prea mult timp am considerat că factorii de risc sunt în mare parte legați de alegerile individuale. Trebuie să reformulăm problema ca fiind o problemă sistemică, în care politica trebuie să contracareze „mediile de hiperconsum”, să restricționeze marketingul și să pună capăt interferențelor în elaborarea politicilor."

Raportul îndeamnă guvernele din întreaga Europă să impună reglementări mult mai stricte privind modul în care sunt comercializate produsele dăunătoare sănătății, să introducă restricții privind practicile monopoliste și lobby-ul și să se asigure că acordurile comerciale și legile economice acordă prioritate sănătății publice.

Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului a îndemnat oamenii să urmeze mai des o dietă vegetariană și să își limiteze consumul de alcool pentru a reduce riscul de a contracta această boală.

„Dovezile noastre arată că consumul unei varietăți de alimente pe bază de plante, precum și de cereale integrale, fructe și leguminoase, precum și limitarea consumului de alcool, sunt modalități eficiente de a reduce riscul de cancer”, a declarat Kendra Chow, manager de politici și afaceri publice.

Dr. Kawther Hashem, profesor de nutriție în domeniul sănătății publice la Universitatea Queen Mary din Londra și responsabil de campanie la Action on Sugar, a declarat că următorul guvern britanic, după alegerile generale din 4 iulie, ar trebui să oblige producătorii de alimente și băuturi să își reformuleze produsele.

Ca răspuns la acest studiu, Rebeca Fernández, director pentru siguranță alimentară, cercetare și inovare la FoodDrinkEurope, care reprezintă industria europeană a alimentelor și băuturilor, a declarat: "Stabilirea unei legături între consumul de alimente procesate și industria tutunului și cea a combustibililor fosili este iresponsabilă și scandalos de înșelătoare. Cu toții avem nevoie de hrană - și cu toții avem nevoie de alimente procesate.

„Din nefericire, raportul OMS nu recunoaște că nu există o definiție convenită a ceea ce sunt alimentele ultraprocesate și cu atât mai puțin impactul lor asupra sănătății.”

Ulrich Adam, directorul general al spiritsEurope, care reprezintă industria băuturilor spirtoase din Europa, a pus, de asemenea, sub semnul întrebării metodologia OMS, despre care a afirmat că „subminează” credibilitatea acesteia.

El a adăugat: „Deși mai sunt multe de făcut pentru a combate consumul dăunător de alcool în Europa, consumul de alcool a scăzut cu 10% din 2010, iar decesele legate de alcool au scăzut cu peste 30% în aceeași perioadă.”

Nathalie Darge, directorul general al Tobacco Europe, care reprezintă cei mai mari trei producători de tutun, a declarat "Tobacco Europe și membrii săi se angajează să reducă impactul fumatului asupra sănătății în Europa prin investiții în produse noi inovatoare și potențial mai puțin nocive de tutun și nicotină, pentru a sprijini fumătorii adulți care iau în considerare schimbarea tiparelor de consum.

„Aceasta este o oportunitate unică de a limita efectele nocive asociate fumatului și de a contribui la obiectivele planului european «Învingem cancerul».”