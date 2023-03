Tragedia unei familii pe frontul ucrainean: „Au venit să ne distrugă”. Lupta unui tată și a fiului său cu rușii

Când a început războiul din Ucraina, Viktor Shulik, un director în vârstă de 57 de ani din Popasna — un oraș din Lugansk, aflat la 30 de minute de mers cu mașina de Bahmut — era ocupat cu supravegherea renovării Școlii nr. 1 din Popasna, pentru care primise o subvenție de la stat.

Popasna se afla pe linia frontului din 2014 și a fost ocupată pentru scurt timp de forțele rusești și de cele susținute de Rusia. Timp de opt ani, școala era aproape de linia frontului și a fost avariată de două ori de bombardamente. Dar Viktor, soția sa Valentina și trei dintre copiii lor, care au predat, de asemenea, la școală, au luat o decizie conștientă de a rămâne pentru a păstra teritoriul ca parte a Ucrainei.

Când a început invazia în februarie 2022, toată lumea era în stare deșoc, a spus Dasha, fiica lor, care preda pentru copiii cu nevoi speciale. „Trenurile de evacuare au venit, dar nimeni nu s-a urcat în ele, nimeni nu a înțeles cu adevărat ce se întâmpla”.

La 2 martie, familia locuia pe coridorul apartamentului lor de la etajul opt. Artileria era atât de puternică încât nu existau mai mult de cinci minute de pauză între exploziile obuzelor, a spus Dasha. În a doua zi, Dasha l-a implorat pe Viktor să plece. „I-am spus: Nu-mi pasă dacă mă omoară pe drum, pur și simplu nu mai pot suporta. Uitați-vă la asta, veți fi primii care vor fi luați” și a arătat spre teancurile de cărți de literatură și istorie ucraineană pe care le păstrau acasă.

Viktor și fiul său Denys, care predau educație fizică, au ieșit să verifice mașina familiei. Aceasta fusese lovită de schije și nu mai putea fi condusă. Dar a doua lor mașină, care era foarte veche, scăpase nevătămată. Când s-au întors în apartament pentru a le da vestea cea rea, o bucată de șrapnel a trecut prin fereastra de la etajul opt și au decis să își asume riscul.

Totuși, Viktor și Denys nu au vrut doar să fugă ci și lupte. Nu au fost singurii din Popasna. Cel puțin 16 foști elevi ai școlii lui Viktor s-au înrolat și servesc în prezent în armata ucraineană. Cu toate acestea, la 57 de ani, Viktor — care avea o anumită pregătire militară, dar era prea bătrân pentru a se înrola în armata regulată — și Denys — care nu avea experiență militară — au declarat că au vrut să rămână împreună „pentru că astfel ar fi mai puțin înfricoșător”.

„Au venit să ne distrugă”

În iulie, The Observer i-a întâlnit pe Viktor și Denys la marginea Bahmutului. Făcuseră cinci kilometri pe jos de la pozițiile lor din câmp. Profesor de istorie de formație și director de școală timp de peste un deceniu, Viktor a vorbit despre motivele istorice ale invaziei Rusiei, notează The Guardian.

„Războiul nu este ceva nou pentru noi, dar acesta este războiul războaielor”, spus el. „Oamenii trebuie să înțeleagă că au venit aici pentru a ne distruge. Este un ciclu al istoriei”.

Forțele de apărare teritorială ucrainene, la care s-au alăturat, sunt formate din voluntari civili — contabili, oameni de afaceri, profesori — cu experiență militară redusă sau chiar inexistentă. Inițial, aceștia au fost folosiți în regiunile lor de origine pentru a asigura posturi de control și alte poziții staționare. Dar, din iunie, când Ucraina a legalizat participarea forțelor de apărare teritorială la lupte active, acestea au fost desfășurate pentru a spori efectivele de-a lungul liniilor de front.

În încercările Rusiei de a cuceri Bahmutul, armata a înaintat kilometru cu kilometru și i-a forțat pe ucraineni să se retragă. Fără capacitatea de a organiza o contraofensivă pentru oraș, se estimează că mii de soldați ucraineni au murit încercând să mențină poziții defensive în tranșee noroioase și să îi oprească pe ruși să avanseze mai departe. Oficialii occidentali estimează că pierderile Rusiei se ridică la 20-30.000 de victime. Numărul victimelor crește

Moartea lui Viktor

Pe 6 octombrie, Viktor și Denys au fost mutați într-o fabrică de la periferia orașului Bahmut, la doar câteva sute de metri de forțele rusești. Li s-a spus că sarcina lor era să o țină timp de trei zile până la sosirea înlocuitorilor.

Li s-a spus să cerceteze fabrica și să adune toate cadavrele pe care le vor găsi, ceea ce au și făcut. Apoi li s-a spus să adune cadavrele dincolo de limitele fabricii, chiar mai aproape de liniile inamice. Rușii i-au reperat și au deschis focul cu artileria. Au abandonat cadavrele —trei ucraineni și un rus — și s-au grăbit să se adăpostească în subsolul fabricii. „Dar ei ne tot spuneau că trebuie să 'strângem băieții, strângem băieții'. Noi am spus că îi vom colecta, dar dimineața, când se luminează", a spus Denys.

În urma focurilor, „A izbucnit un incendiu, panică. La început, oamenii au încercat să ude cârpe ca să respire prin ele. Au încercat să găsească o cale de ieșire din subsol", a spus el. „Tatăl meu se afla în mijlocul subsolului în acel moment, iar eu eram chiar pe margine".

Denys a plecat în căutarea tatălui său și l-a găsit, acoperit de cadavrul unui alt bărbat. Viktor i-a spus lui Denys că se simțea ca și cum picioarele îi erau deasupra capului. „L-am tras la intrarea în subsol și atunci muniția a început să detoneze", a spus Denys despre mormanul de obuze și mortiere lăsate în fabrică de unitatea anterioară a armatei regulate. „În tot acest timp, bombardamentele nu se opriseră".

În acest moment, întregul lor grup era fie rănit, fie mort, a spus Denys, inclusiv tatăl său. Forțele de apărare teritorială, care se aflau în apropiere, s-au grăbit să le acorde primul ajutor. Cei mai grav răniți au fost evacuați, iar celorlalți, inclusiv lui Denys, li s-a spus să aștepte.

„Eram împrăștiați în jurul poziției, apoi au venit mai mulți", a spus Denys, care a fost rănit pentru prima dată.

„Doar cinci minute cu el”

A doua zi, Denys și-a sunat mama de la spital pentru a-i spune că era rănit și că Viktor era mort. „I-am spus: „Oprește-te Denys, nu-mi spune asta, spune-mi că nu este adevărat”, a spus Valentna.

Viktor îi trimisese în fiecare dimineață un SMS Valentinei de la Bahmut, ceva de genul: „Bună dimineața! Totul este în regulă”, și-a amintit ea. De asemenea, o suna pe Valentina, dar pentru asta trebuia să părăsească tranșeele și să riște să fie reperat de forțele rusești. Ea îl implora să nu o facă. În acea dimineață, în mod neobișnuit, el recunoscuse că dimineața nu fusese atât de „bună”.

„Încă mai vreau să-mi iau telefonul și să-i spun [despre lucruri]", spune Valentina. „Vreau doar cinci minute cu el. Nu era doar o persoană sau tatăl copiilor mei - gândeam la fel".

Vestea morții lui Viktor a provocat o un val de durere printre elevii lui, unii dintre cei mai tineri elevi trimițându-i Valentinei bani. Donațiile au fost atât de aleatorii și numeroase încât banca a blocat cardul soției sale.

Valentina, care s-a întors să predea, dar online, deoarece elevii ei sunt împrăștiați în Ucraina și în străinătate, a declarat că nu s-a putut opri din plâns timp de două luni înainte de a căuta ajutor. După înmormântare, ea nu s-a dus la serviciu timp de trei zile. Elevii ei mai mari au înțeles, dar unii dintre cei mai tineri nu i-au înțeles suferința. „Unul dintre ei a spus: Oh, ne-a fost atât de dor de tine, ai fost plecată timp de trei zile. De ce ai fost plecată atât de mult timp? Nu ați avut curent electric?. Am spus: Da, copii, nu am avut lumină. Nu am avut nimic. Nu am putut vorbi cu voi”.

În urma incidentului, unitatea lui Viktor și Denys din cadrul forțelor de apărare teritorială din Bahmut a fost schimbată cu forțele de apărare teritorială din Poltava, o regiune din centrul-estul Ucrainei care nu a cunoscut lupte. În decurs de o zi, 200 din cei 500 de membri ai unității din Poltava au fost răniți.