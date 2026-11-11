Suedia face un pas spre retragerea cetățeniei pentru persoanele cu dublă cetățenie. În ce situații va putea fi aplicată măsura

Parlamentul Suediei a votat miercuri modificarea Constituției, astfel încât cetățenia suedeză să poată fi retrasă persoanelor care dețin și o altă cetățenie, dacă au obținut-o prin fraudă sau dacă au fost condamnate pentru fapte grave care amenință interesele naționale. Amendamentul a fost adoptat cu 292 de voturi pentru și 51 împotrivă, relatează AFP.

Suedia face un pas spre retragerea cetățeniei pentru persoanele cu dublă cetățenie. Foto: Reuters

Modificarea constituțională creează cadrul legal necesar pentru introducerea unor prevederi care să permită retragerea cetățeniei în astfel de situații. Aplicarea efectivă va depinde însă de viitorul guvern, care va trebui să elaboreze și să prezinte un proiect de lege, potrivit Agerpres.

Conform amendamentului, persoanele care au dublă cetățenie ar putea pierde cetățenia suedeză dacă se dovedește că au obținut-o pe baza unor informații false sau prin alte mijloace frauduloase.

A doua situație vizează persoanele condamnate pentru infracțiuni care aduc atingere gravă intereselor vitale ale Suediei. Noile prevederi deschid posibilitatea adoptării unor legi care să stabilească exact ce fapte intră în această categorie și în ce condiții poate fi retrasă cetățenia.

Guvernul condus de Ulf Kristersson, susținut în Parlament de formațiunea Democrații Suedezi, cunoscută pentru pozițiile sale anti-imigrație, anunțase încă de anul trecut că analizează posibilitatea retragerii cetățeniei în cazul persoanelor cu dublă cetățenie condamnate pentru infracțiuni asociate criminalității organizate.

Pentru ca schimbarea să poată fi adoptată, legislația suedeză impune un proces în două etape: Constituția trebuie aprobată prin două voturi parlamentare distincte, între care trebuie să aibă loc alegeri generale.

Votul de miercuri a reprezentat a doua aprobare necesară, astfel că amendamentul a trecut de procedura parlamentară.

Următorul pas va reveni viitorului executiv, care va trebui să stabilească printr-un proiect legislativ detaliile aplicării măsurii, inclusiv lista infracțiunilor care ar putea duce la pierderea cetățeniei.