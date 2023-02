Mercenarii Wagner, comparați cu zombie: „Veneau continuu, călcând pe cadavre, îi împușcam și nu cădeau“

Un soldat ucrainean care a luptat într-o confruntare în zona Bahmut împotriva grupului de mercenari Wagner a mărturisit că aceștia continuau să vină fără oprire, în valuri.

„Ne-am luptat timp de aproximativ 10 ore la rând. Și nu a fost ca și cum ar fi fost doar un val. A fost neîntrerupt, nu se opreau din venit", a declarat soldatul, pe nume Andriy, pentru CNN, despre luptele cu trupele din Grupul Wagner, un contractor militar privat legat de Kremlin, format din mercenari și foști prizonieri.

Andriy a spus că lupta a fost între 20 de soldați ucraineni și aproximativ 200 de soldați Wagner. „A fost o experiență înfricoșătoare și suprarealistă", a spus acesta.

El a povestit modul crud în care acționau acești luptători, care i-au adus aminte de un „film cu zombi": „Se urcau deasupra cadavrelor camarazilor lor, călcându-i în picioare", a declarat el pentru CNN. El a sugerat chiar că trupele Wagner ar putea „să primească niște droguri înainte de atac", potrivit publicației Business Insider.

Modul de acționare a luptătorilor Wagner

Andriy a spus că mitraliorul lor era înnebunit, pentru că știa că își nimerește țintele, dar niciunul dintre soldații pe care îi lovea nu cădea. „Spunea «știu că l-am împușcat, dar nu cade»", a mărturisit Andriy pentru CNN.

Soldatul a spus că puștile AK-47 ale grupului său au devenit atât de fierbinți din cauza tirului constant asupra trupelor Wagner, încât au fost nevoiți să schimbe mereu armele.

El a descris metoda de atac a grupării Wagner, prin trimiterea unui grup de atacatori, format în principal din recruți proaspăt ieșiți din închisorile rusești, care încep să „sape în poziție", după care un al doilea grup avansează apoi pentru a revendica mai mult teren „pas cu pas", avansând și intrând în poziție. Pe măsură ce Wagner pierde mai multe trupe și grupurile sunt epuizate, ei trimit mai multe ca o încercare de a-și menține locul pe câmpul de luptă.

În cele din urmă, grupul lui Andriy a fost înconjurat. „Nu ne așteptam ca ei să vină de acolo. Am tras până la ultimul glonț, așa că am aruncat toate grenadele pe care le aveam și am rămas doar eu și câțiva băieți. Eram neajutorați în acea situație", a declarat el pentru CNN. Andriy și camarazii au avut noroc, deoarece luptătorii din grupul Wagner s-au retras.

Zeci de mii de luptători Wagner luptă pe frontul din Ucraina

Zeci de mii de luptători ai lui Wagner s-au alăturat eforturilor de război ale Rusiei pentru a captura Bahmut, unde luptele intense au făcut ravagii timp de luni de zile. Printre luptătorii grupului se numără prizonieri recrutați care au fost trimiși pe linia frontului, uneori alături de trupele rusești nou mobilizate, și folosiți pentru a absorbi focul intens al ucrainenilor.

Oficialii militari americani au declarat că aceste forțe sunt cele care suportă cea mai mare parte a puterii de foc ucrainene.

Generalul american de rang înalt Mark Milley a declarat luna trecută că numărul victimelor rusești a urcat la „semnificativ, mult peste 100.000 acum". Această evaluare include armata regulată și Wagner.