 Sistemul ucrainean de război electronic Lima ar putea contracara rachetele Oreșnik. Ce se știe despre tehnologie | adevarul.ro
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Sistemul ucrainean de război electronic Lima ar putea contracara rachetele Oreșnik. Ce se știe despre tehnologie

Război în Ucraina
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Ucraina dezvoltă sistemul de război electronic Lima, conceput pentru a perturba navigația prin satelit utilizată de dronele și rachetele rusești. Potrivit unor militari ucraineni, citați de The New York Times, tehnologia ar putea afecta inclusiv traiectoria rachetelor balistice Oreșnik. Eficiența sistemului depinde însă de caracteristicile tehnice ale armamentului vizat și de capacitatea acestuia de a funcționa fără semnale GPS.

Rachetă Orșenik
Sistemul de rachete Oreșnik Foto: EPA/EFE

Cum funcționează sistemul ucrainean Lima

Sistemul Lima a fost dezvoltat de compania ucraineană Cascade Systems, în colaborare cu militarii unității Garda de Noapte.

Rolul său este de a perturba sistemele de navigație prin satelit utilizate de dronele rusești, bombele aeriene ghidate și rachete.

Tehnologia folosește două metode principale de război electronic:

1. Bruiajul (jamming) – emiterea unor interferențe radio puternice, care blochează sau îngreunează recepționarea semnalelor autentice de navigație prin satelit.

2. Falsificarea semnalului (spoofing) – transmiterea unor semnale de navigație false, pe care receptorul le poate interpreta drept autentice și care îi furnizează coordonate eronate.

În urma acestor interferențe, o dronă sau o rachetă poate calcula greșit propria poziție. Dacă sistemul de ghidare depinde de semnalele satelitare, acest lucru poate afecta traiectoria și precizia loviturii.

Potrivit militarilor ucraineni, acest principiu permite sistemului Lima să perturbe nu doar funcționarea dronelor rusești, ci și navigația anumitor categorii de rachete.

Poate sistemul Lima să contracareze rachetele Oreșnik?

Reprezentanții unității ucrainene Garda de Noapte au declarat pentru The New York Times că mijloacele de război electronic pot fi utilizate împotriva unor ținte aeriene complexe.

Principiul de funcționare al sistemului Lima constă în perturbarea navigației rachetei, cu scopul de a o determina să se abată de la traiectoria stabilită.

Potrivit militarilor ucraineni, sistemul ar fi reușit să devieze de două ori o rachetă Oreșnik.

În primul caz, racheta ar fi lovit zona unor garaje. Incidentul ar fi determinat Moscova să prezinte ulterior evenimentul drept un test, potrivit relatării din materialul original.

În al doilea caz, racheta și-ar fi pierdut traiectoria și s-ar fi dezmembrat deasupra teritoriilor ocupate temporar de Rusia.

Aceste afirmații trebuie însă privite în contextul declarațiilor militarilor implicați. Informațiile prezentate nu constituie, prin ele însele, o confirmare independentă a faptului că sistemul Lima a provocat devierea sau dezintegrarea rachetelor.

Dezvoltatorii atrag atenția că eficiența războiului electronic depinde de mai mulți factori: configurația rachetei, echipamentele sale de navigație și capacitatea sistemelor de la bord de a rezista interferențelor.

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Un element important este navigația inerțială. Dacă racheta poate continua să-și determine poziția și direcția de deplasare fără semnale de la sateliți, efectul bruiajului sau al semnalelor false poate fi limitat.

Cum pot ajunge rachetele rusești în afara țintei

Articolul publicat de The New York Times prezintă și situații în care militarii ucraineni ar fi utilizat mijloace de război electronic împotriva unor rachete balistice rusești.

Potrivit acestora, două rachete care se îndreptau către un obiectiv important din Kiev și-ar fi modificat traiectoria în urma interferențelor electronice și ar fi căzut în fluviul Nipru.

Comandantul unității, cunoscut sub indicativul „Alhimik”, a explicat că sistemul poate transmite coordonate false, determinând receptorul de navigație al rachetei să primească informații incorecte despre propria poziție.

În asemenea condiții, arma poate devia de la ținta inițială.

Totuși, simpla abatere a unei rachete de la traiectorie nu demonstrează automat că aceasta a fost provocată de războiul electronic. Pentru stabilirea cauzei exacte sunt necesare date tehnice suplimentare, inclusiv informații despre funcționarea sistemului de navigație și despre condițiile zborului.

De ce telefoanele din Kiev indică uneori Lima, capitala statului Peru

Utilizarea sistemului Lima poate avea și efecte secundare asupra populației civile.

În timpul funcționării sale, semnalele de navigație recepționate de telefoane mobile, sistemele GPS ale automobilelor și alte dispozitive pot fi perturbate.

The New York Times descrie situații în care telefoanele și aplicațiile de navigație din Kiev indicau că utilizatorii se află în Lima, capitala statului Peru, deși aceștia erau în realitate în capitala Ucrainei.

Fenomenul este asociat tehnicii de spoofing. Dispozitivele recepționează semnale false și calculează greșit poziția geografică.

Consecințele pot afecta activități cotidiene, de la utilizarea aplicațiilor de navigație până la serviciile de livrare, transportul prin intermediul platformelor de ride-sharing și aplicațiile de monitorizare a activității fizice.

Astfel, o tehnologie concepută pentru a proteja orașul împotriva atacurilor rusești poate perturba, în același timp, funcționarea unor servicii civile.

O tehnologie importantă, dar nu un scut împotriva tuturor rachetelor

Sistemul Lima ilustrează importanța tot mai mare a războiului electronic în conflictul dintre Ucraina și Rusia.

Perturbarea navigației prin satelit poate reduce precizia unor arme ghidate și poate complica utilizarea dronelor și a rachetelor care depind de aceste semnale.

Cu toate acestea, eficiența unei asemenea tehnologii nu este universală. Rezultatele depind de arhitectura sistemelor de navigație ale armelor, de capacitatea acestora de a utiliza metode alternative de orientare și de condițiile în care sunt desfășurate operațiunile.

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