 Rusia folosește rachete Iskander modernizate pentru a ataca podurile din Kiev. Moscova încearcă să izoleze cele două maluri ale Niprului | adevarul.ro
search
Duminică, 15 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia folosește rachete Iskander modernizate pentru a ataca podurile din Kiev. Moscova încearcă să izoleze cele două maluri ale Niprului

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Rusia a echipat rachetele balistice Iskander cu sisteme avansate de ghidare optică și radar, care le permit să își modifice traiectoria în ultima etapă a zborului și să lovească ținte cu o precizie de câțiva metri. Noile arme sunt folosite în atacurile asupra podurilor din Kiev, într-o încercare de a diviza Ucraina de-a lungul fluviului Nipru, relatează publicația britanică The Telegraph.

Pod peste Nipru în Kiev
Rusia vizează podurile peste Nipru din Kiev Foto: Facebook/s.hrynkevych

Noile sisteme de ghidare permit rachetelor să scaneze terenul cu ajutorul radarului cu câteva secunde înainte de detonarea focosului și să își ajusteze traiectoria de coborâre. Astfel, acestea pot evita bruiajul sistemelor ucrainene de război electronic și pot lovi cu precizie structuri înguste, precum podurile.

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean, a confirmat că armata rusă a folosit aceste sisteme de ghidare în atacurile recente asupra podurilor din capitală.

Loviturile au perturbat circulația între malul stâng și cel drept al Kievului și fac parte dintr-o campanie mai amplă a Kremlinului, care urmărește să împartă țara în două.

În ultimele săptămâni, forțele ruse au început prin a utiliza drone de atac cu propulsie cu reacție împotriva celor opt poduri principale din Kiev. Ulterior, atacurile au fost intensificate prin lansarea unor salve de rachete balistice asupra principalelor traversări ale fluviului.

Potrivit lui Beskrestnov, într-o singură noapte, la sfârșitul săptămânii trecute, patru rachete Iskander au lovit Podul de Nord din Kiev.

Cum schimbă noile sisteme de ghidare precizia rachetelor Iskander

Analiștii militari consideră că introducerea sistemelor de ghidare în faza finală a zborului reprezintă o schimbare tehnologică importantă pentru rachetele balistice rusești cu rază scurtă de acțiune, care au avut în mod tradițional probleme de precizie în timpul coborârii către țintă.

Mauro Gilli, profesor de strategie și tehnologie militară la Hertie School din Berlin, a explicat că rachetele balistice convenționale urmează o traiectorie parabolică, iar ultima etapă a zborului se desfășoară, de regulă, sub influența gravitației. Acest lucru lasă o marjă mai mare de eroare.

„Rachetele balistice au o anumită marjă de eroare, deoarece urmează o traiectorie parabolică. Calculatorul de bord controlează traiectoria de zbor și poziționează racheta atunci când aceasta ajunge la altitudinea stabilită. Însă ultima etapă se desfășoară, de obicei, exclusiv sub acțiunea gravitației. Acum, acest lucru s-a schimbat”, a explicat Gilli.

Cu toate acestea, profesorul a subliniat că precizia sporită a noilor rachete nu a reușit până acum să distrugă podurile din Kiev, construite pentru a rezista unor solicitări structurale importante. În opinia sa, probabilitatea ca Rusia să reușească să prăbușească în totalitate aceste construcții rămâne redusă.

Strategia Rusiei împotriva podurilor de peste Nipru

Intensificarea atacurilor vine după ce conducerea militară rusă ar fi ordonat lovirea sistematică a principalelor poduri de peste Nipru, pentru a paraliza transporturile militare și civile și pentru a înrăutăți condițiile de trai în marile orașe înainte de venirea iernii.

Informația a fost prezentată de Denis Iaroslavski, comandantul Brigăzii 57 motorizate a armatei ucrainene.

De la începutul lunii octombrie, forțele ruse au atacat mai multe infrastructuri strategice: Podul de Sud din Kiev, în perioada 1-2 octombrie, Podul de Nord, în zilele de 3-4 octombrie și din nou pe 7 noiembrie, un pod hobanat din Zaporojie, pe 6 octombrie, precum și Podul Central din orașul Dnipro, pe 30 octombrie.

După o reuniune din 9 noiembrie cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Moscova desfășoară o operațiune coordonată împotriva podurilor și rețelelor energetice.

Potrivit liderului ucrainean, obiectivul Rusiei este să divizeze țara de-a lungul fluviului Nipru și să afecteze funcționarea infrastructurii esențiale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Condiția Kremlinului pentru a discuta cu reprezentanții Europei despre pacea din Ucraina. Șefa UE, mesaj ferm pentru Rusia
stirileprotv.ro
image
Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
gandul.ro
image
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
mediafax.ro
image
LIVE Chindia – FCSB, amical la Târgoviște, ora 12:00. Surprize uriașe în lotul lui Reghecampf! Băiatul lui Pintilii e pe bancă
fanatik.ro
image
Emmanuel Macron anunță pregătirea unei forțe multinaționale pentru Ucraina și exerciții militare în Polonia. 42 de țări au aprobat la Dublin
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
digisport.ro
image
Andreea Marin și-a împodobit deja casa de Crăciun. Cum arată decorul festiv ales de vedetă
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
De ce este bine să pulverizezi oţet la uşa de la intrare. Trucul simplu care te scapă de o problemă din casă
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
newsweek.ro
image
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
prosport.ro
image
Ce pățește un șofer Uber dacă îți refuză cursa. Îl penalizează aplicația sau poate anula fără consecințe?
playtech.ro
image
Clubul din Polonia a pus ochii pe fotbaliștii echipei din SuperLiga: „Nu putem să-i lăsăm fără toți jucătorii”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
"Mi-e rușine". A făcut praf naționala României, după 2-1 cu Polonia: "O echipă ridicol de slabă"
digisport.ro
image
Marina Voica, mărturisiri din spital după trei săptămâni de internare: Ce spune despre starea ei de sănătate: „Îmi cer scuze”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Câte zile durează Postul Crăciunului 2026. Tradiții, reguli și rugăciuni importante pe care credincioșii trebuie să le cunoască
mediaflux.ro
image
Liga Națiunilor » Portugalia, DEMOLATĂ fără Cristiano Ronaldo!
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția
click.ro
image
Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui
click.ro
image
Două zodii primesc vești excelente până la sfârșitul lunii noiembrie! Se anunță câștiguri financiare și oportunități neașteptate
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
„Călătoriile lui Gulliver”, ilustrație din 1900
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Lidia Fecioru, despre ingredientul care ar putea ajută la refacerea colagenului și încetinește îmbătrânirea. Cum poate fi folosit
image
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României