Rusia folosește rachete Iskander modernizate pentru a ataca podurile din Kiev. Moscova încearcă să izoleze cele două maluri ale Niprului

Rusia a echipat rachetele balistice Iskander cu sisteme avansate de ghidare optică și radar, care le permit să își modifice traiectoria în ultima etapă a zborului și să lovească ținte cu o precizie de câțiva metri. Noile arme sunt folosite în atacurile asupra podurilor din Kiev, într-o încercare de a diviza Ucraina de-a lungul fluviului Nipru, relatează publicația britanică The Telegraph.

Rusia vizează podurile peste Nipru din Kiev Foto: Facebook/s.hrynkevych

Noile sisteme de ghidare permit rachetelor să scaneze terenul cu ajutorul radarului cu câteva secunde înainte de detonarea focosului și să își ajusteze traiectoria de coborâre. Astfel, acestea pot evita bruiajul sistemelor ucrainene de război electronic și pot lovi cu precizie structuri înguste, precum podurile.

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean, a confirmat că armata rusă a folosit aceste sisteme de ghidare în atacurile recente asupra podurilor din capitală.

Loviturile au perturbat circulația între malul stâng și cel drept al Kievului și fac parte dintr-o campanie mai amplă a Kremlinului, care urmărește să împartă țara în două.

În ultimele săptămâni, forțele ruse au început prin a utiliza drone de atac cu propulsie cu reacție împotriva celor opt poduri principale din Kiev. Ulterior, atacurile au fost intensificate prin lansarea unor salve de rachete balistice asupra principalelor traversări ale fluviului.

Potrivit lui Beskrestnov, într-o singură noapte, la sfârșitul săptămânii trecute, patru rachete Iskander au lovit Podul de Nord din Kiev.

Cum schimbă noile sisteme de ghidare precizia rachetelor Iskander

Analiștii militari consideră că introducerea sistemelor de ghidare în faza finală a zborului reprezintă o schimbare tehnologică importantă pentru rachetele balistice rusești cu rază scurtă de acțiune, care au avut în mod tradițional probleme de precizie în timpul coborârii către țintă.

Mauro Gilli, profesor de strategie și tehnologie militară la Hertie School din Berlin, a explicat că rachetele balistice convenționale urmează o traiectorie parabolică, iar ultima etapă a zborului se desfășoară, de regulă, sub influența gravitației. Acest lucru lasă o marjă mai mare de eroare.

„Rachetele balistice au o anumită marjă de eroare, deoarece urmează o traiectorie parabolică. Calculatorul de bord controlează traiectoria de zbor și poziționează racheta atunci când aceasta ajunge la altitudinea stabilită. Însă ultima etapă se desfășoară, de obicei, exclusiv sub acțiunea gravitației. Acum, acest lucru s-a schimbat”, a explicat Gilli.

Cu toate acestea, profesorul a subliniat că precizia sporită a noilor rachete nu a reușit până acum să distrugă podurile din Kiev, construite pentru a rezista unor solicitări structurale importante. În opinia sa, probabilitatea ca Rusia să reușească să prăbușească în totalitate aceste construcții rămâne redusă.

Strategia Rusiei împotriva podurilor de peste Nipru

Intensificarea atacurilor vine după ce conducerea militară rusă ar fi ordonat lovirea sistematică a principalelor poduri de peste Nipru, pentru a paraliza transporturile militare și civile și pentru a înrăutăți condițiile de trai în marile orașe înainte de venirea iernii.

Informația a fost prezentată de Denis Iaroslavski, comandantul Brigăzii 57 motorizate a armatei ucrainene.

De la începutul lunii octombrie, forțele ruse au atacat mai multe infrastructuri strategice: Podul de Sud din Kiev, în perioada 1-2 octombrie, Podul de Nord, în zilele de 3-4 octombrie și din nou pe 7 noiembrie, un pod hobanat din Zaporojie, pe 6 octombrie, precum și Podul Central din orașul Dnipro, pe 30 octombrie.

După o reuniune din 9 noiembrie cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Moscova desfășoară o operațiune coordonată împotriva podurilor și rețelelor energetice.

Potrivit liderului ucrainean, obiectivul Rusiei este să divizeze țara de-a lungul fluviului Nipru și să afecteze funcționarea infrastructurii esențiale.