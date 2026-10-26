Premierul britanic Andy Burnham redeschide discuția despre libera circulație între Regatul Unit și Uniunea Europeană, la aproape zece ani de la Brexit. O eventuală schimbare ar putea facilita din nou accesul românilor în Marea Britanie, însă inițiativa ridică mize politice importante, iar revenirea la libera circulație nu este deocamdată o decizie. Ce urmărește liderul laburist și cât de realistă este această perspectivă, explică jurnalistul Ciprian Vîrlan, stabilit în Regatul Unit.

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Alte opțiuni discutate de Burnham includ aderarea la piața unică, ceea ce ar presupune acceptarea liberei circulații, sau apartenența la uniunea vamală. Ambele ar necesita acceptarea unor reguli stabilite de UE.

Poziționarea lui vine după ce declarațiile recente cu privire la nevoia Marii Britanii de a se reapropia de Uniunea Europeană au fost privite cu ochi buni de electorat. Cifrele din ultimul sondaj Ipsos sugerează că Partidul Laburist și-a extins avansul, situându-se la 32%, în timp ce Partidul Conservator și-au consolidat poziția a doua, la 24%, în creștere cu trei puncte. Reform UK, partidul de extremă dreapta condus de Nigel Farage, părintele Brexitului, se află pe locul al treilea, cu 20%, iar Partidul Liberal-Democrat (9%) a depășit Partidul Verde, care coboară pe locul al patrulea cu doar 8%, după o scădere de cinci puncte.

La zece ani distanță de referendumul pentru Brexit, în medie, sondajele care i-au întrebat pe oameni cum ar vota într-un nou referendum au indica un sprijin pentru readerarea la UE de 60%, în cazul studiilor care au eliminat opțiunea de răspuns „nu știu”, potrivit UK in a Changing Europe. Doar 40% dintre britanici ar mai vota, astăzi, pentru a rămâne în afara Uniunii Europene.

Interviu cu jurnalistul Ciprian Vîrlan

Ciprian Vîrlan, jurnalist stabilit în Marea Britanie, a analizat într-un interviu pentru „Adevărul” declarațiile recente ale premierului britanic Andy Burnham privind libera circulație între Regatul Unit și Uniunea Europeană, la un deceniu de la votul pentru Brexit.

Discuția abordează schimbarea de narativă a Partidului Laburist în ultimii doi ani, în privința Brexitului, dar și în contextul summitului european din 20 noiembrie, în ciuda riscurilor politice ale redeschiderii unei teme care a dominat dezbaterea publică britanică în ultimii zece ani.

Adevărul: Timp de aproape un deceniu, libera circulație a fost subiectul interzis al politicii britanice – niciun lider nu îndrăznea să o menționeze fără să precizeze imediat că nu revine. Acum, premierul în funcție spune că vrea o ‘discuție onestă’ despre ea. Cât de semnificativă este această schimbare de limbaj și ce spune ea despre starea politicii britanice la zece ani de la Brexit?

Ciprian Vîrlan: Este greu de spus de ce Andy Burnham deschide acum discuția despre libera circulație între Europa și Marea Britanie. Eu nu cred că, dacă va exista din nou liberă circulație între Europa și Marea Britanie, tinerii din Europa vor dori neapărat să vină în Marea Britanie pentru a munci. Probabil le va fi mult mai ușor să vină pentru studii. Însă nu cred că europenii vor lua cu asalt Marea Britanie pentru a-și căuta un loc de muncă, având în vedere costul vieții, care nu mai este la fel ca înainte de Brexit sau la momentul votului pentru Brexit.

Au trecut 10 ani de atunci. Chiriile din Marea Britanie au crescut cu 25–30% în ultimii câțiva ani, așa că este posibil ca costul vieții să îi descurajeze pe europeni să revină. Probabil că Andy Burnham încearcă acum să forțeze mâna Europei, determinând o relaxare a pieței unice și punând, prin această adăugare la piața unică, condiția liberei circulații.

Este o mișcare de poziționare înainte de summit-ul de pe 20 noiembrie, cu liderii UE?

Va fi un summit cu mize importante pentru Londra. Nu cred că Andy Burnham a lansat această discuție întâmplător, având în vedere că se va întâlni cu liderii europeni. Libera circulație a fost întotdeauna un subiect de dispută între Londra și Bruxelles. Ne amintim de negocierile acordurilor de ieșire: Europa spunea clar că va impune restricții, astfel încât britanicii să nu mai vină oricând vor.

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Andy Burnham merge pe un drum destul de riscant, spunând că vrea libera circulație. Britanicii sunt acum destul de sensibili la acest tip de discuție despre libera circulație și despre venirea europenilor sau a migranților pentru a le lua locurile de muncă. În acest moment, Burnham se vede pe cai mari cu partidul său, iar practic tot ce va propune în Parlament va trece fără probleme de Westminster. Totuși, el trebuie să se întoarcă la popor și să organizeze un referendum.

Pentru publicul român care nu urmărește zi de zi politica britanică, cum ar trebui înțeles Burnham? Ce reprezintă el în Partidul Laburist și în politica din UK?

Andy Burnham vrea să se poziționeze ca omul care salvează Marea Britanie după 14 ani de guvernare conservatoare, dar vrea să fie și salvatorul Partidului Laburist la următoarele alegeri. Totodată, vrea să fie perceput ca un om deschis către populație și către oamenii obișnuiți, spunându-le, de exemplu, angajaților din spitale sau din căminele de bătrâni: „Vă văd, vă aud și lucrez pentru a vă îmbunătăți condițiile de muncă și salarizarea.”

Partidul Laburist afirmă, firesc, că vrea să câștige alegerile din 2029; de aceea Andy Burnham spune că orice schimbare radicală în relațiile Londrei cu Uniunea Europeană se va produce după alegerile din 2029. El pornește de la principiul clar de a vedea ce scor de popularitate va avea atunci Partidul Laburist, pentru că speră să readucă partidul la o majoritate în Parlamentul de la Londra.

Vom vedea cel mai clar ce fel de lider politic este Andy Burnham atunci când va trebui să meargă, în curând, în Parlamentul de la Londra și să prezinte bugetul pentru anul viitor în privința salariului minim din Marea Britanie. Atunci se va vedea exact cât de mult își dorește el să îndrepte ceea ce au făcut predecesorii săi în ultimii ani.

Liniile roșii din manifestul laburiștilor din 2024, în relație cu Europa, au fost: fără liberă circulație, fără piața unică, fără uniune vamală. De ce a devenit oportun pentru cel mai important partid din Marea Britanie să schimbe narativa?

E foarte simplu de ce laburiștii s-au poziționat în acel fel acum doi ani: eram în campanie electorală, iar liderii nu puteau spune că Marea Britanie se va întoarce în Europa. Practic, ar fi dat apă la moară extremei drepte, care e anti-imigrație și anti-Europa. De aceea trebuiau să spună lucruri care să prindă bine la electorat, să poată câștiga alegerile.

Timp de 14 ani, disputa cu Londra, cu Brexitul și cu Europa s-a purtat în jurul ideii că trebuie oprită migrația, pentru că europenii vin și le iau locurile de muncă cetățenilor de aici. Schimbarea de narativă a partidului este clară: acum suntem la putere și credem că este mai bine să fim cu Europa.

Burnham însuși recunoaște că orice schimbare fundamentală va trebui să aștepte alegerile generale, așteptate să aibă loc în 2029. Dacă angajamentul din manifest rămâne, de ce mai deschide discuția acum, cu trei ani înainte?

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Andy Burnham spune că orice schimbare majoră trebuie făcută după alegerile din 2029, pentru că nu este sigur acum că partidul său va câștiga alegerile pentru Parlamentul de la Westminster. Știm bine că Nigel Farage se prezintă deja ca viitor premier al Marii Britanii. Prin urmare, Burnham nu poate indica o dată exactă pentru organizarea unui referendum. Mai întâi trebuie să își convingă electoratul cât de bine ne va fi din nou în Europa, cu taxe vamale mai reduse, cu aceste schimbări și cu libera circulație. Așadar, Burnham trebuie să vadă mai întâi ce grad de popularitate va avea partidul său la alegerile din 2029 și abia ulterior să meargă spre un referendum.

Cel mai probabil, discuția despre întoarcerea în Europa și despre libera circulație va dura mulți ani de acum înainte, probabil cel puțin șase-șapte ani. Nu cred că se va contura clar o decizie între Londra și Bruxelles, iar dacă laburiștii vor pierde alegerile în 2029, tot ceea ce face acum Andy Burnham este un joc riscant pentru britanici și poate crea și mai mult haos.

Este adevărat că în politica de la Londra se vorbește deja despre faptul că Andy Burnham ar putea declanșa alegeri anticipate anul viitor și, pe baza acestora, să vadă exact care va fi scorul laburiștilor în Parlament și eventual să meargă spre un referendum. Discuția nu este simplă în acest moment nici cu electoratul, nici cu Uniunea Europeană.

Deci Burnham trebuie să își rezolve aici, în Marea Britanie, problemele cu britanicii, cu costul ridicat al vieții și cu taxele foarte mari. Vom vedea cum vom trece peste iarna aceasta, pentru că se anunță tot mai multe scumpiri. Andy Burnham merge pe un drum care s-ar putea să nu le placă foarte tare britanicilor, chiar dacă astăzi vedem sentimente mai dulci din partea lor față de Uniunea Europeană.