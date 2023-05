Prințul William, mesaj emoționant pentru regele Charles: „Pa, suntem cu toții atât de mândri de tine!” VIDEO

Desfăşurat în incinta Castelului Windsor, concertul prilejuit de încoronarea regelui Charles al III-lea a avut loc în faţa unei mulţimi alcătuite din circa 20.000 de persoane. Prințul de Wales a urcat pe scenă și a spus că este mândru de tatăl său, "Pa", așa cum obișnuiește să-i spună.

"Vreau să spun câteva cuvinte despre tatăl meu și de ce cred că acest weekend este atât de important. Dar nu vă face griji, spre deosebire de Lionel, nu voi continua toată noaptea", a glumit prințul moștenitor atunci când a urcat pe scenă, relatează BBC.

"Așa cum a spus bunica mea când a fost încoronată, încoronările sunt o declarație a speranțelor noastre pentru viitor. Și știu că ea este acolo sus, veghind cu drag asupra noastră. Ar fi fost o mamă foarte mândră”, a spus prințul moștenitor despre bunica sa.

De asemenea, el a precizat „mesajul simplu” care se află în centrul întregului spectacol al încoronării: „Primele cuvinte ale tatălui meu la intrarea, ieri, în Westminster Abbey, au fost o promisiune de a continua să servească. De peste 50 de ani, în fiecare colț al Regatului Unit, în Commonwealth și în întreaga lume, el s-a dedicat să îi servească pe ceilalți, atât generațiile actuale, cât și pe cele viitoare și pe cei a căror memorie nu trebuie neglijată”, a spus prințul de Wales.

„Pa, suntem cu toții atât de mândri de tine”, a spus prințul de WAles referindu-se dedicarea Regelui Charles pentru mediu și la activitatea pe linie caritabilă. „Ne-a avertizat cu privire la riscurile pentru sănătatea planetei noastre cu mult înainte ca aceasta să fie o problemă de zi cu zi”, a afirmat William.

El a încheiat spunând „Dumnezeu să-l salveze pe Rege”, care a fost repetat cu voce tare de mulțime, înainte de a fi cântat imnul național.

A fost un mesaj tandru și sincer din partea lui William. A existat și aici un element de preluare a ștafetei.

La concertul Platinum Jubilee de anul trecut, Charles a fost cel care, în calitate de Prinț de Wales, a mulțumit mamei sale. Acum, William, în calitate de Prinț de Wales, a dat votul de mulțumire, intrând în rolul de moștenitor.

Spectacol grandios

În timpul concertului de două ore, Charles a fost văzut entuziasmat și binedispus, alături de regina Camilla, pe piesele cântate de Katy Perry, Lionel Richie sau Take That. Lionel Richie a interpretat „All Night Long”, moment în care Regele s-a ridicat și a început să danseze. Take That a încheiat spectacolul, iar Charles era în picioare, fluturând un steag Union Jack în timp ce dansa pe melodia Shine.

Lionel Richie şi Take That - cu trei dintre membrii iniţiali ai grupului, Gary Barlow, Howard Donald şi Mark Owen - sunt vedetele care au urcat pe scenă în cadrul evenimentului. Line-up-ul eclectic i-a inclus, de asemenea, pe vedeta pop americană Katy Perry, cântăreţul italian de operă Andrea Bocelli, bas-baritonul galez Bryn Terfel, cantautoarea britanică Freya Ridings şi compozitorul şi interpretul britanic de muzică soul Alexis Ffrench.

Spectacolul a inclus un concert susţinut de Coronation Choir, format special pentru această ocazie din coruri comunitare şi cântăreţi amatori, inclusiv refugiaţi, lucrători ai Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) din Anglia, membri ai comunităţii LGBTQ+, dar şi persoane cu deficienţe de auz. Coronation Choir a cântat alături de Virtual Choir, un cor virtual alcătuit din cântăreţi de pe teritoriul Commonwealth, în cadrul unui show special.

Gazda evenimentului a fost actorul britanic Hugh Bonneville.

În timpului concertului, produs şi difuzat de BBC, mai multe locaţii emblematice au fost iluminate prin proiecţii, lasere şi spectacole luminoase cu drone în cadrul evenimentului „Lighting Up The Nation".

Zi de sărbătoare legală

Luni, 8 mai, a fost declarată zi de sărbătoare legală, Palatul Buckingham invitând locuitorii să practice activităţi asociative în cadrul evenimentului intitulat „Ziua marelui ajutor" („Big Help Out"), organizat de Together Coalition.

În semn de recunoaştere a preocupării noului monarh al Regatului Unit pentru consolidarea comunităţilor locale, publicul va fi încurajat să se ofere voluntar şi să se alăture proiectelor desfăşurate în regiunea lor în cadrul campaniei „Ziua marelui ajutor", menită să evidenţieze impactul pozitiv pe care voluntariatul îl are asupra comunităţilor din întreaga ţară, potrivit www.royal.uk.

Circa 1.500 de organizaţii caritabile din toată ţara s-au înscris pentru a lua parte la program şi au fost puse la dispoziţie publicului numeroase oportunităţi de voluntariat prin lansarea unei noi aplicaţii. Peste şase milioane de persoane sunt aşteptate să ia parte la aceste acţiuni de voluntariat, potrivit The Telegraph.

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în vârstă de 74 de ani şi regina consoartă Camilla, în vârstă de 75 de ani, au fost încoronaţi sâmbătă, 6 mai, la Abaţia Westminster din Londra, în cadrul unei ceremonii oficiale urmărită de o lume întreagă.

Regele Charles al III-lea, fost prinţ de Wales, a preluat tronul Marii Britanii şi Irlandei de Nord, devenind şeful de stat al Regatului Unit, precum şi al altor 14 ţări, inclusiv Canada, Australia şi Bahamas, la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, la 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.