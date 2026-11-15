Premierul Canadei: Rusia nu va decide arhitectura de securitate a Europei

Premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că viitoarea arhitectură de securitate europeană trebuie stabilită de statele europene și de membrii NATO, nu de Rusia sau prin renegocierea acordurilor de la Minsk. El a dat asigurări că Ottawa va continua să sprijine toți membrii Alianței Nord-Atlantice, relatează agenția Ukrinform.

Mark Carney, premierul Canadei Foto: X

Declarația a fost făcută în timpul unei discuții cu jurnaliștii, în contextul solicitărilor Moscovei privind retragerea trupelor NATO din statele baltice și Polonia.

Carney a amintit că aproximativ 2.500 de militari canadieni sunt desfășurați în Letonia, unde Canada conduce o brigadă multinațională a Alianței.

Premierul canadian a subliniat că Rusia nu va obține crearea unei zone-tampon între teritoriul său și statele NATO. El a făcut referire și la experiența istorică a unor astfel de aranjamente, amintind cât de „bine” a funcționat această idee în anii 1940.

Rusia cere revenirea prezenței NATO la nivelul din 1997

Potrivit publicației The New York Times, în timpul negocierilor desfășurate la Abu Dhabi în perioada 10-11 noiembrie, delegația rusă a prezentat un document prin care solicită reducerea prezenței militare a NATO în Europa la nivelul din 1997.

Propunerea ar presupune retragerea forțelor Alianței din Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, România, Slovenia, Croația, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Suedia și Finlanda.

Moscova consideră că un model inspirat de sistemul de securitate din timpul Războiului Rece, bazat pe echilibrul dintre blocurile militare conduse de SUA și Uniunea Sovietică, ar putea reprezenta baza unei noi arhitecturi de securitate europene.

UE: Prioritatea negocierilor trebuie să fie încetarea focului în Ucraina

În acest context, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să înceapă cu obținerea unui acord de încetare a focului.

Următorul pas ar trebui să fie încheierea unui acord de pace, iar abia ulterior ar putea fi abordată problema unei arhitecturi mai ample de securitate pentru Europa. Kallas a subliniat că respectarea acestei succesiuni este esențială.

Oficialul european a amintit că actualul sistem de securitate al continentului se bazează pe mai multe documente internaționale, printre care Actul Final de la Helsinki și Memorandumul de la Budapesta, semnate inclusiv de Rusia.

Cu toate acestea, Moscova nu respectă prevederile acestor angajamente.

Potrivit lui Kallas, prioritatea este ca Rusia să fie determinată să își respecte obligațiile internaționale și să ofere garanții concrete că nu va mai ataca alte state.