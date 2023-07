Omul de afaceri implicat în scandalul demisiei ministrului ucrainean al culturii este gata să intre în politică

Oleksandr Povoroznyuk și-a anunțat disponibilitatea de a crea un partid politic și de a participa la alegeri după încheierea ostilităților din țară.

Oleksandr Povoroznyuk, un om de afaceri ucrainean care apare în scandalul serialelor TV care l-a determinat pe ministrul Culturii, Oleksandr Tkachenko să demisioneze, a declarat că este gata să formeze un partid politic și să participe la alegeri după încheierea ostilităților din țară, a relatat ediția ucraineană a „Strana”.

Potrivit acestuia, în spatele planurilor de a realiza un serial de televiziune, al cărui erou ar arăta ca Povoroznyuk, ar putea fi administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, care este interesat de progresul său în politică sau oligarhul Igor Kolomoisky.

„Vă spun un lucru - acum nu este momentul”, a spus Povoroznyuk ca răspuns la întrebarea lui Strana dacă este gata să creeze un partid și să participe la alegeri. „Și apoi va fi o zi, va fi mâncare”, a adăugat el, fără a exclude să-și creeze propriul partid după încheierea ostilităților din Ucraina. În același timp, Povoroznyuk neagă că intenționează să devină concurentul lui Zelensky la următoarele alegeri prezidențiale. "Atâta timp cât Zelensky este președinte, nu mă văd ca un candidat. Sunt gata să-l susțin pe Zelensky în orice, să ajut în orice fel pot", spune Povoroznyuk.

Joi, Tkacenko și-a prezentat demisia. Înainte de aceasta, Zelensky i-a cerut primului ministru al Ucrainei Denis Șmihal să-l înlocuiască pe Tkacenko în funcția de șef al Ministerului Culturii. Anterior, presa ucraineană a raportat că a apărut o nouă licitație în sistemul electronic de achiziții publice și guvernamentale Prozorro, potrivit căreia Ministerul Culturii urma să aloce aproximativ 900.000 de dolari (33 milioane UAH) pentru filmarea unui serial de televiziune. Această utilizare a fondurilor publice a provocat un val de nemulțumire în mass-media.

Potrivit publicației „Strana”, Tkachenko plănuia să finanțeze filmările unui serial de comedie sub titlul de lucru „PGT [așezare urbană] Ingulets”. Acest serial s-a dorit să fie filmat de o companie deținută de Yuri Gorbunov, gazda canalului TV 1 + 1, deținut de Kolomoisky. Personajul principal al seriei trebuia să fie un fermier Alexei Parovoz pe nume Batya - un personaj care amintește în multe privințe de Povoroznyuk.

Fermier celebru

Potrivit lui Strana, Povoroznyuk, pe care publicația îl numește „agro-baron”, este proprietarul firmei agricole Pyatikhatskaya, care are 20.000 de hectare de teren în regiunea Kirovograd. Povoroznyuk este președintele clubului de fotbal Ingulets care joacă în prima ligă și este cunoscut și sub numele de Batya în satul Petrovo, unde locuiește.

Recent, Povorozniuk a devenit cunoscut în Ucraina pentru videoclipurile de pe rețelele de socializare în care îi critică pe politicienii ucraineni care sunt rivalii lui Zelensky, precum fostul președinte Petro Poroșenko și fostul premier Iulia Timoșenko. Cu toate acestea, nu îl critică pe actualul președinte. Povoroznyuk a acordat recent mai multe interviuri unor jurnaliști și oameni de televiziune ucraineni cunoscuți, precum foștii colegi ai lui Zelensky de la studioul Kvartal 95, Alexander Pikalov și Evgeny Koshevoy.

Posibilii „sponsori” ai proiectului TV

Publicația „Strana” sugerează că „promovarea” politică a lui Povoroznyuk ar putea fi în spatele biroului președintelui Ucrainei, care intenționează să-l folosească în alegerile parlamentare sau chiar prezidențiale ca un jucător politic care îi critică pe concurenții lui Zelensky.

În același timp, surse din biroul președintelui Ucrainei, precum și din partidul pro-prezidențial Servitorul Poporului, au spus Stranei că anturajul lui Zelensky nu are nimic de-a face cu filmările serialului și că proprietarul canalului TV 1 + 1, Kolomoisky, ar putea fi în spatele planurilor lui Povoroznyuk de „promovare” politică.

Publicația notează că, Kolomoisky ar putea încerca să susțină candidatura lui Povoroznyuk la viitoarele alegeri prezidențiale din Ucraina, făcându-l eroul unui serial de televiziune, așa cum s-a întâmplat cu Zelensky, care a intrat în politică înainte de alegerile din 2019.

La sfârșitul lunii iunie, Zelensky, într-un interviu acordat BBC, spunea că alegerile prezidențiale din Ucraina ar putea avea loc numai după încheierea ostilităților. În prezent, legea marțială este în vigoare în Ucraina, timp în care, potrivit legii, nu pot fi organizate alegeri în țară.

Rolul serialului în cariera lui Zelensky

Oponenții lui Zelensky, precum și mulți politologi, cred că, la alegerile prezidențiale din Ucraina, candidatura sa a fost susținută de presa deținută de omul de afaceri Igor Kolomoisky. Din 2012, postul TV ucrainean 1+1 al lui Kolomoisky difuzează emisiunea de comedie Evening Quarter cu parodii ale politicienilor celebri, creată de Zelensky.

În plus, în 2015-2019, postul TV 1+1 a difuzat serialul de comedie Servant of the People, în care Zelensky a jucat rolul unui profesor de școală, Goloborodko, care a devenit președinte al Ucrainei. Pe fundalul succesului serialului, Zelensky și-a lansat candidatura la alegerile prezidențiale, pe care le-a câștigat fulgerător.