O femeie s-a trezit cu o gaură în acoperiș „cauzată de gheața din avion”. Cât o va costa reparația VIDEO

O femeie din Marea Britanie era într-un apel de serviciu, în momentul în care a auzit o bubuitură puternică. Inițial, a crezut că este vorba de niște cutii care au căzut din pod. În realitate, nu i-a venit să creadă ce a descoperit.

Carla George, în vârstă de 45 de ani, vorbea la telefon, în momentul în care a avut loc incidentul, săptămâna trecută. Deși zgomotul a fost unul extrem de puternic, ea a crezut că au căzut câteva cutii din podul casei ei, din Banbury, Oxon.

Când a mers să „investigheze”, și-a dat seama că putea vedea cerul albastru deasupra, în timp ce pe podea a găsit un bloc mare de gheață, notează SWNS.

Pagubă de 12.000 de lire sterline

Carla, care este cercetător de teren în criminologie și a terminat recent un doctorat, a sunat la pompieri.

Ea susține că un pompier i-a spus că gaura a fost probabil cauzată de gheața căzută dintr-un avion, în drumul său de aterizare spre Heathrow.

Costul de repatație a fost estimat la 12.000 lire sterline. Din fericire, acesta va fi acoperit de asigurarea locuinței.

„Lucream în camera mea de la birou și am auzit o bubuitură puternică. Locul este folosit ca depozit și am crezut că sunt cutii, dar am văzut ușa deschisă și tavanul complet distrus. M-am urcat în pod și am văzut gheață peste tot. Eram confuză pentru că nu știam de unde venea – era ca ceva ca dintr-un film. Am fost în șoc. Vecinul meu a sunat la ușă și a spus: Știi că e o gaură în acoperiș? Era atât de neobișnuit. Am crezut că a fost un fel de explozie când am ajuns acolo sus”, a povestit Carla, care locuiește singură.

Deși este acoperit temporar cu o foaie de prelată, acoperișul doctorului femeii va avea nevoie de o reparație completă. Ea a spus că a durat o zi întreagă până când s-au topit complet blocurile de gheață și abia ulterior le-a cerut celor de la firma de asigurări să vină să evalueze pagubele și să vadă ce se poate face pentru lucrările de restaurare.

Femeia afirmă, de asemenea, că este norocoasă că reparațiile vor fi acoperite de asigurare și că nimeni nu a fost rănit.

Pompierii din Oxfordshire sunt de părere că gaura a fost cauzată de un bulgăre mare de gheață care a căzut din cer, de la o aeronavă.

Autoritatea Aviației Civile a spus că 25 de incidente de „cădere de gheață” sunt raportate în fiecare an, de la 2,5 milioane de zboruri.