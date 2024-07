Flacăra olimpică, purtată de „o femeie”. Comentatorul BBC, făcut praf după ce nu a recunoscut-o pe Nadia Comăneci

Nadia Comăneci s-a aflat în barca de pe Sena care a dus flacăra olimpică la Grădinile Tuileries, vineri, alături de fostul sprinter Carl Lewis și legendarii jucători de tenis Rafael Nadal și Serena Williams.

Evenimentul a fost transmis în toată lumea, de BBC, dar comentatorul scoțian Andrew Cotter n-a recunoscut-o pe „Zeița de la Montreal“, iar fanii româncei au remarcat acest lucru, scrie golazo.ro.

Pe Twitter au apărut numeroase reacții ale internauților care au fost uimiți de faptul că numele Nadiei n-a fost rostit de comentatorii BBC: „În barcă se află și Nadia Comăneci, dar nu este menționată de comentatorii BBC“, „Este strigător la cer“ sau „Comentatorilor BBC să le fie rușine că nu știu cine este Nadia Comăneci! S-au referit la ea drept «o femeie»“.

Serena Williams, ajutor din partea Nadiei Comăneci

Nadia Comăneci a fost singura care a reușit să-și păstreze pe deplin echilibrul pe barca de pe apele învolburate ale Senei. The Guardian a remarcat chiar faptul că Serena Williams s-a agățat de Nadia în timp ce treceau pe sub un pod. „Doar Nadia Comăneci, poate nesurprinzător pentru o femeie care a câştigat două medalii olimpice de aur la bârnă, a părut netulburată în timp ce barca se clătina în sus şi în jos. La un moment dat, Williams a părut temătoare şi s-a agăţat de Nadia pentru a se linişti“, a scris The Guardian.

„Momente emoţionante şi memorabile“, a scris Nadia Comăneci în social media, după ce a purtat flacăra olimpică la Paris.