 Maria Zaharova îi cere Giorgiei Meloni să-l asculte pe Al Bano: „Te-aș iubi și mai mult dacă am redeschide porțile către Rusia” | adevarul.ro
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Maria Zaharova îi cere Giorgiei Meloni să-l asculte pe Al Bano: „Te-aș iubi și mai mult dacă am redeschide porțile către Rusia”

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Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, i-a cerut premierului italian Giorgia Meloni să țină cont de apelul cântărețului Al Bano, care a îndemnat Italia să renunțe la sancțiunile împotriva Rusiei și să reia relațiile cu Moscova.

Maria Zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Foto: Amabasada Rusiei în România

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a făcut această declarație într-o postare pe Telegram, în care a distribuit un interviu acordat de cântăreț editurii Sandro Teti Editore și publicat pe YouTube pe 21 octombrie, potrivit ANSA.

„Celebrul și popularul cântăreț italian Al Bano, bine cunoscut și îndrăgit în țara noastră”, a scris Zaharova,

„A lansat un apel public foarte sincer și emoționant adresat premierului italian Giorgia Meloni. Subliniind legăturile istorice și culturale profunde dintre țările noastre, acesta i-a cerut premierului, cu multă emoție, să înceteze impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, să redeschidă porțile către Rusia și să înceapă, în sfârșit, demersuri concrete pentru obținerea unei păci durabile în Ucraina. Dar va fi auzit glasul său la Roma?”, a adăugat ea.

Zaharova a continuat postarea susținând că, „judecând după evenimentele recente, autoritățile italiene par să aibă dificultăți serioase în a accepta vocile care se abat de la discursul politic dominant”.

„Tinerii italieni protestează: se caută o pistă rusească. Cetățenii italieni își exprimă nemulțumirea: se suspectează o influență străină”, a remarcat ea ironic, întrebându-se dacă „Al Bano va fi următoarea țintă a anchetelor serviciilor secrete italiene”.

În interviul său, Al Bano i-a spus premierului că Rusia este o țară „care ne iubește” și care „are mult sânge italian”, continuând: „De ce să impunem sancțiuni Rusiei? Să-i oferim Rusiei acțiune, să-i oferim Rusiei flori. Să ne asigurăm că acest război blestemat se încheie”.

Cântărețul i s-a adresat apoi direct șefei guvernului italian: „Dragă Giorgia, te iubesc. Te-aș iubi și mai mult dacă am redeschide porțile către Rusia. Sunt un om al păcii.”

Relațiile dintre Roma și Moscova sunt tensionate de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Premierul Giorgia Meloni a susținut continuarea sprijinului pentru Ucraina, afirmând în Parlamentul italian că o eventuală capitulare a Kievului nu ar însemna pace, ci cucerirea unei țări europene și revenirea imperialismului de tip sovietic.

Tensiunile s-au reflectat și în schimburile de declarații dintre oficialii ruși și liderii italieni. În aprilie 2026, ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat convocarea ambasadorului rus la Roma, după ce prezentatorul rus Vladimir Soloviov a lansat o serie de insulte la adresa Giorgiei Meloni.

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