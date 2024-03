Marea Britanie pune la dispoziția Ucrainei activele înghețate ale băncii centrale ruse din Regatul Unit. UE nu pare să sprijine inițiativa

Marea Britanie este „pregătită să împrumute Ucrainei toate activele înghețate ale băncii centrale ruse din Regatul Unit”, a declarat ministrul de Externe al Regatului Unit, David Cameron. El a precizat că aceste active vor fi folosite ca garanție pentru plata reparațiilor, la sfârșitul războiului.

Planul este mai radical decât propunerile discutate în Uniunea Europeană, unde s-a discutat ca Ucraina să primească doar profiturile neprevăzute din activele băncii centrale ruse aflate în posesia Occidentului. Profiturile anuale neprevăzute sunt estimate la 4 miliarde de dolari.

Cameron a declarat marți seara în fața deputaților britanici, potrivit The Guardian: „Există oportunitatea de a utiliza un împrumut sindicalizat sau un bond care folosește efectiv activele ruse înghețate ca garanție pentru a oferi acei bani ucrainenilor, știind că îi vom recupera când Rusia va plăti reparațiile. Ne dorim maximul de unitate din partea G7 și UE în acest sens, dar dacă nu putem obține acest lucru, cred că va trebui să mergem înainte cu aliații care doresc să ia această măsură.”

Cameron a declarat că nu crede că planul legat de bonduri ar submina în vreun fel reputația City of London.

Este prima dată când Cameron vorbește despre propunere în mod deschis și detaliat, ceea ce subliniază probabil sprijinul politic pe care planul îl are în SUA, dar nu și în UE.

Planul ar fi deosebit de util pentru Ucraina dacă Congresul SUA continuă să blocheze o extindere a ajutorului, deoarece ar oferi acestei țări o nouă sursă de fonduri pentru achiziționarea de armament și finanțarea deficitului bugetar.

G7 a dezbătut timp de peste un an dacă activele băncii centrale ruse înghețate în momentul invaziei rusești în Ucraina ar putea fi și ele confiscate fără a submina încrederea în sistemul financiar internațional.

UE estimează că aproximativ 260 de miliarde de euro în active ale Băncii Centrale a Rusiei au fost imobilizate sub formă de valori mobiliare și numerar în jurisdicțiile partenerilor G7, UE și Australia, cu peste două treimi din acestea în UE.

Marea Britanie are putea pune la dispoziția Ucrainei aproximativ 25 de miliarde de lire sterline

Se estimează că Belgia controlează active de până la 190 de miliarde de euro, găzduite în casa de compensare financiară Euroclear, și este cea mai reticentă în a urma un plan radical precum cel expus de Cameron. Belgia spune că se confruntă deja cu o serie de procese în principal în Rusia, iar poziția sa are sprijinul Franței și Germaniei.

Trezoreria SUA, inițial reticentă să confiște activele băncii centrale ruse din cauza presupusei sacrosanctități a activelor statului suveran, ar fi reacționat la ideea unui bond.

Se estimează că SUA au active rusești în valoare de 40 până la 60 de miliarde de dolari, iar Marea Britanie, în jur de 25 de miliarde de lire sterline, dar nu a fost dezvăluită încă o cifră oficială.

Punctul forte al propunerii ar fi că activele confiscate ar fi considerate ca fiind returnate Rusiei după plata reparațiilor. Slăbiciunea propunerii este că presupune că Ucraina va avea o victorie militară și că Moscova înfrântă va fi pregătită să plătească reparații pentru daunele cauzate Ucrainei, ceva ce acum pare de neimaginat.

Vladimir Putin a răspuns deja prin confiscarea activelor unor companii americane care activează în Rusia.

Se estimează că Ucraina are nevoie de 100 de miliarde de euro pe an pentru a respinge invazia rusă și încă 50 de miliarde de euro pe an pentru reconstrucție.

Confiscări similare de active de stat s-au întâmplat înainte, cea mai notabilă fiind confiscarea de miliarde de dolari de către SUA sub sancțiunile ONU a fondurilor irakiene care erau destinate reparațiilor pentru Kuwait după invazia din 1990. Rusia s-ar opune cu veto pentru orice mișcare a ONU de a aproba confiscarea activelor sale.

Cameron a declarat că nu crede că președintele rus Vladimir Putin se va opri la Ucraina, spunând „dacă am permite Rusiei orice formă de victorie în Ucraina, Moldova și unele state baltice ar fi în pericol.”