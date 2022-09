LIVE TEXT | Război în Ucraina. Atac rusesc cu rachete asupra regiunii Harkov, trei civili au fost ucişi

Este a 195-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Zelenski a anunțat, în timpul discursului său de vineri seară, că speră ca Liz Truss, viitorul premier al Marii Britanii, să ajute Ucraina „să contracareze eforturile distructive” ale rușilor.

UPDATE 12.11 Mihail Hodorkovski le cere rușilor să saboteze războiul lui Putin

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski le-a cerut conaționalilor săi aflați în țară să se dedea unui val de „sabotaj” împotriva structurilor statului, cu scopul de a destabiliza guvernul și a deraia războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Hodorkovski, care s-a mutat la Londra după ce a stat timp de zece ani în închisoare, între 2003 și 2013, consideră că invazia lansată de Putin în Ucraina a schimbat complet agenda opoziției politice din Rusia și că „rezistența armată” poate juca un rol la un moment dat.

„Trebuie să le explicăm oamenilor ce pot să facă, să-i convingem că trebuie să facă și, de asemenea, să-i ajutăm dacă (...) ajung într-o situație periculoasă”, a declarat Hodorkovski pentru The Guardian.

Potrivit lui Hodorkovski, potențialele acțiuni de sabotaj trebuie să țină cont de toleranța fiecărei persoane la risc și pot varia de la pictarea de graffiti anti-război pe străzi până la sabotarea livrărilor legate de război sau incendierea birourilor de recrutare.

„Dar suntem foarte clar împotriva metodelor teroriste care dăunează oamenilor neînarmați”, a spus el, denunțând în acest sens uciderea Dariei Dughina.

Hodorkovski a vorbit și despre noua sa carte, „The Russia Conundrum”, care urmează să apară la sfârșitul acestei săptămâni. Parțial memorii și parțial o analiză a regimului Putin, cartea reprezintă un șablon pentru statele occidentale despre cum să gestioneze chestiunea rusă.

Continuarea aici

UPDATE 11.49 Guvernator: Atac rusesc cu rachete în regiunea Harkov. Trei civili uciși

Trei civili au fost ucişi în urma unui atac al forţelor ruse cu rachete asupra regiunii Harkov în ultimele 24 de ore, printre victime numărându-se o femeie în vârstă care a decedat în cursul nopţii de luni spre marţi în oraşul Harkov, centrul administrativ omonim al regiunii, a indicat marţi guvernatorul ucrainean al provinciei, potrivit Reuters şi Ukrinform.

Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, se află aproape de graniţa cu Rusia şi a fost bombardat constant de când a început invazia rusă, pe care Moscova o numeşte 'operaţiune militară specială', scrie Agerpres.

'În cursul nopţii, inamicul a lansat din nou un atac cu rachete asupra Harkovului', a scris guvernatorul Oleg Sinegubov în aplicaţia Telegram.

'În Cartierul Industrial a fost avariat un imobil cu două etaje, iar o casă particulară, în care stătea o femeie de 73 de ani, a fost distrusă. Din păcate, ea a murit', a spus el.

Parchetul ucrainean din Harkov a indicat ulterior că atacul a avut loc în jurul orei 00:20, iar ruşii au lansat rachete S-300 din regiunea rusă Belgorod.

Doi bărbaţi au fost ucişi în urma bombardamentelor asupra localităţii Zolocev, la nord de oraşul Harkov.

Într-un mesaj separat, guvernatorul a comunicat despre un nou atac cu rachetă asupra Harkovului în cursul dimineţii de marţi, dar nu a oferit detalii.

Alerte de raid aerian au fost emise marţi dimineaţă pe întreg teritoriul Ucrainei, iar autorităţile au informat despre explozii în regiunea Dnipropetrovsk.

Astfel în această regiune, forţele ruse au bombardat Krivoi Rog, oraşul natal al preşedintelui Volodimir Zelenski, unde o rachetă a lovit un depozit de petrol, provocând un imens incendiu, potrivit Ukrinform.

UPDATE 11.01 De ce Putin își critică armata și laudă forțele pro-ruse din Donbas. ISW: Rușii apelează tot mai mult la infirmi și bolnavi

Contraofensiva ucraineană degradează capacitățile logistice și administrative ale armatei ruse din partea de sud a Ucrainei, arată Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa evaluare.

Oficialii ucraineni au confirmat că luptă să diminueze capacitățile logistice ale Rusiei care ocupă zona de sud a țării, prin lovituri de precizie asupra concentrărilor de forțe umane și de echipamente, a centrelor de comandă și a nodurilor logistice.

Raportul ISW arată că acțiunile Ucraineni au efecte intenționate și asupra oamenilor puși de Moscova în zonele ocupate.

UPDATE 10.14 Rusia ar fi comis peste 46.000 de crime de război de la începutul invaziei

Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a estimat luni la peste 46.000 numărul crimelor de război comise de Rusia pe teritoriul Ucrainei de la începutul invaziei în 24 februarie.

Acesta a insistat asupra creării unui tribunal internaţional special pentru anchetarea şi tragerea la răspundere a celor responsabili de agresiunea împotriva ţării sale, relatează agenţiile de presă EFE şi Ukrinform

UPDATE 09.06 NY Times: Rusia cumpără obuze și rachete de la Coreea de Nord, după dronele iraniene

Rusia cumpără muniţie de artilerie de la Coreea de Nord, conform serviciilor de informaţii americane, informează New York Times, în contextul relatărilor că armata rusă a început să folosească şi drone de producţie iraniană, relatează Agerpres.

Oficiali ai administraţiei SUA au declarat cotidianului citat, potrivit Reuters, că aceste achiziţii arată că sancţiunile internaţionale încep să îşi facă efectul şi să limiteze capacitatea Rusiei de a-şi susţine invazia din Ucraina. New York Times a relatat luni că informaţii recent desecretizate arată că printre tipurile de armament achiziţionate se numără obuze de artilerie şi rachete. „Este de aşteptat ca Rusia să mai cumpere astfel de armament", a precizat publicaţia.

UPDATE 07.21 Rusia încearcă mai mult să-și păstreze propriile instituții decât să pedepsească țările occidentale pentru că au ajutat Ucraina

Statele Unite nu se mai tem să provoace Kremlinul oferind arme grele Kievului. Serviciile de informații americane descriu un tablou destul de sumbru în Rusia care care încearcă mai mult să-și păstreze propriile instituții decât să pedepsească țările occidentale pentru că ajută Ucraina.

Administrația Biden transferă în Ucraina arme care pot cauza pierderi mari armatei ruse. Și acest nivel de asistență este foarte diferit de cel de la începutul războiului. Se pare că acum oficialii americani nu mai sunt îngrijorați de potențiala reacție a Moscovei, scrie The Hill, amintind că în ultimele luni, Washingtonul a furnizat Ucrainei noi drone, rachete puternice și sisteme de artilerie în valoare de miliarde de dolari. Acest sprijin clar este în contrast puternic cu primele zile ale războiului, când guvernul SUA a ezitat și a cântărit cu atenție lista cu ceea trimite Ucrainei, încercând să nu enerveze Moscova.

Continuarea aici

UPDATE 05:50 Zelenski speră că Truss va ajuta Ucraina să contracareze eforturile distructive ale rușilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța că noul premier britanic, Liz Truss, va ajuta țara sa să "contracareze eforturile distructive" ale Rusiei.

"Cred că împreună vom fi în măsură să facem mai mult pentru a ne proteja popoarele şi a contracara toate eforturile distructive ale Rusiei", a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres.

Rusia a obținut venituri uriașe datorită prețurilor ridicate ale combustibililor fosili

Rușii au reușit să câștige peste 158 de miliarde de dolari din exporturile de combustibili fosili în ultimele șase luni, de la începerea războiului, conform unui raport emis de un centru independent de cercetare, CREA.

"Explozia preţurilor combustibililor fosili înseamnă că veniturile actuale ale Rusiei sunt cu mult peste cele din anii precedenţi, în ciuda reducerilor volumelor exportate", subliniază raportul redactat de Centre for research on energy and clean Air (CREA), cu sediul în Finlanda, potrivit Agerpres.

UPDATE 04:00 Gazprom anunță că Nord Stream 1 nu mai poate funcționa deoarece nu respectă măsurile de siguranță

Gigantul rus exportator de gaze a anunțat, luni, că a primit un avertisment oficial din partea autorităților de reglementare rusă c privire la stația de compresoare Portavia. Această stație ar trebui să pompeze gaze către Rusia prin conducta Nords Stream 1, dar se pare că nu respectă cerințele de siguranță.

Gazprom a precizat că a identificat p scurgere de ulei de motor la singura turbină aflată în funcțoiune la stația Portovaya și că va întrerupe furnizarea de gaze până la remedierea problemei.

„Cauzele scurgerilor de ulei pot fi eliminate doar de o companie de reparații specializată”, a transmis luni Gazprom, citându-i pe reprezentanții societății germane Siemens Energy, care a a efectuat lucrări de mentenanță la turbinele gazoductului Nord Stream 1, potrivit Digi24.

UPDATE 02:00 Vladimir Putin adoptă o doctrină de politică externă bazată pe conceptul de "lume rusă"

Președintele rus Vladimir Putin a aprobat o nouă doctrină de politică externă bazată pe conceptul de "lume rusă". Această noțiune a fost folosită de către ideologii conservatori pentru justificarea invervenției de pe teritoriul ucrainean, în sprijinul vorbitorilor de rusă.

„Federația Rusă oferă sprijin compatrioților săi care trăiesc în străinătate în îndeplinirea drepturilor lor, pentru a le asigura protecția intereselor și păstrarea identității lor culturale rusești”, se arată în noua doctrină promovată de Putin, potrivit Digi24.

UPDATE 00:00 13 nave încărcate cu cereale au pornit din porturile ucrainene

Peste 282 de mii de tone de produse agricole au plecat din 3 porturi ucrainene, conform unui comunicat ucrainean al infrastructurii și se îndreaptă spre 8 țări.

13 nave au părăsit porturile Odesa, Chornomorsk și Pivdenny – aceasta este cea mai mare caravană de nave de la începutul implementării „inițiativei cerealelor”. Astfel, 6 nave au plecat din portul Pivdenny, 5 din portul Chronomorsk și 2 din portul Odesa. În total, la bordul a 13 nave se aflau 282,5 mii tone de produse agricole ucrainene, care se îndreaptă spre 8 țări”, se precizează în comunicat, potrivit Libertatea.

Ucrainenii ar fi eliberat localitatea Visokopillea, din regiunea Herson

Adjunctul șefului biroului președintelui, Kirilo Timoșenko, a spus pe rețelele de socializare că forțele ucreainene au eliberat localitatea Visokopillea, din regiunea Herson.