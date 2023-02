LIVE TEXT | Război în Ucraina. Adunarea Generală a ONU cere retragerea Rusiei din Ucraina

Este a 366-a zi de la începutul războiului în Ucraina. Adunarea Generală a ONU a cerut joi retragerea imediată a trupelor ruse care au invadat Ucraina în urmă cu un an, votând cu o majoritate foarte largă o rezoluţie care cere, de asemenea, o pace "justă şi durabilă".

UPDATE 06:20 Mâna de ajutor întinsă de sportul românesc celui ucrainean

Câteva sute de sportivi ucraineni, de la juniori la seniori, aflaţi la momentul începerii războiului în stagii de pregătire din străinătate, precum şi cei care şi-au putut părăsi ţara, au fost primiţi în România unde le-au fost puse la dispoziţie toate condiţiile pentru a-şi continua antrenamentele.

Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în colaborare cu federaţiile sportive şi cluburile, au asigurat pe diferite perioade de timp cazarea, masa şi pregătirea sportivilor, dar în acelaşi timp s-au alăturat şi acţiunilor umanitare demarate de societatea civilă, oferind asistenţă refugiaţilor la graniţa cu România prin donarea de alimente, apă şi medicamente.

Conform datelor furnizate la solicitarea AGERPRES, Ministerul Sportului a pus la dispoziţia sportivilor din ţara vecină Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu" din Bucureşti, acolo unde din 5 aprilie şi până în 8 iunie 2022 şi-au desfăşurat activitatea loturile naţionale de haltere masculin juniori şi seniori din Ucraina, compuse din 17 persoane.

China a făcut publică poziţia sa cu privire la soluţionarea politică a crizei ucrainene

Guvernul chinez a cerut Rusiei şi Ucrainei să reia dialogul şi a respins orice recurgere la arme nucleare, într-un document în 12 puncte publicat vineri, la un an de la începerea războiului, informează AFP.

"Toate părţile ar trebui să sprijine Rusia şi Ucraina să lucreze în aceeaşi direcţie şi să reia dialogul direct cât mai curând posibil" în vederea unei "soluţii paşnice", a comunicat Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing.

"Toate părţile trebuie să rămână raţionale şi să dea dovadă de reţinere, să evite agravarea tensiunilor şi să prevină deteriorarea în continuare a crizei sau chiar scăparea sa sub control", se arată în document, potrivit Reuters.

UPDATE 05:00 Recviem pentru soldaţii căzuţi şi victimele războiului din Ucraina, la Biserica Bărăţia

Un recviem pentru soldaţii căzuţi şi victimele războiului din Ucraina, prezidat de Arhiepiscopul Mitropolit de Bucureşti, Aurel Percă, va fi celebrat, vineri, de la ora 11,00, la Biserica "Sfânta Maria a Harurilor" - Bărăţia.

Potrivit Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, în cadrul evenimentului, desfăşurat la iniţiativa Asociaţiei Caritas Bucureşti, la împlinirea unui an de la începutul invaziei trupelor ruseşti în Ucraina, se vor face rugăciuni pentru pace în ţara vecină, pentru familiile care suferă şi persoanele care au fost constrânse să ia calea exilului şi pentru pace în lume.

Va fi prezent şi un preot ucrainean ortodox, care va oficia slujba parastasului pentru soldaţii căzuţi şi victimele războiului.

La celebrare vor participa Nunţiul Apostolic în România şi Republica Moldova, Miguel Maury Buendia, IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit; PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de Bucureşti.

UPDATE 04:00 Adunarea Generală a ONU cere retragerea Rusiei din Ucraina

Adunarea Generală a ONU a cerut joi retragerea imediată a trupelor ruse care au invadat Ucraina în urmă cu un an, votând cu o majoritate foarte largă o rezoluţie care cere, de asemenea, o pace "justă şi durabilă", transmite AFP.

Rezoluţia adoptată reafirmă "angajamentul" faţă de "integritatea teritorială a Ucrainei" şi "cere" ca Rusia "să-şi retragă imediat, complet şi necondiţionat toate forţele militare de pe teritoriul ucrainean în cadrul graniţelor recunoscute internaţional ale ţării", o referire la teritoriile anexate de Rusia. De asemenea, solicită o "încetare a ostilităţilor" şi "subliniază necesitatea realizării, cât mai curând posibil, a unei păci cuprinzătoare, juste şi de durată în Ucraina, în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite".

Rezoluţia fără caracter obligatoriu a primit 141 de voturi pentru, 7 împotrivă (Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord, Mali, Nicaragua, Eritreea), în timp ce 32 de ţări s-au abţinut, inclusiv China şi India, din totalul celor 193 de state membre ale ONU, relatează Agerpres.

Australia trimite drone Ucrainei şi impune noi sancţiuni Rusiei

uvernul australian a anunţat vineri că va trimite mai multe drone Ucrainei pentru a o ajuta în lupta împotriva Rusiei la un an de la declanşarea invaziei şi a impus noi sancţiuni financiare ţintite împotriva a 90 de persoane şi 40 de entităţi ruseşti, informează Reuters.

Cele mai recente ţinte ale noilor sancţiuni includ miniştri care coordonează sectoare energetice, industriale şi ale resurselor, precum şi jucători cheie din domeniul apărării, printre care producătorul de arme Kalashnikov Concern, firma de aviaţie Tupolev şi dezvoltatorul de submarine Admiralty Shipyards.

"Continuăm să fim alături de Ucraina", a declarat prim-ministrul Anthony Albanese."(Sistemele aeriene fără echipaj) oferă informaţii despre câmpul de luptă, precum şi capacitate de supraveghere şi de recunoaştere forţelor armate ucrainene". El nu a precizat câte drone vor fi livrate, ce modele şi dacă vor fi înarmate.

UPDATE 03:00 Să marcăm rezistenţa la agresiune, nu aniversarea războiului, anunță Olena Zelenska

Soția președintelui Ucrainei a participat joila un eveniment aniversar din Vilnius, Lituania. Ea a confirmat că ucrainenii au avut parte de un an extrem de dificil.

"Un an de război în toată regula este o dată teribilă de marcat. Pentru că este un an de atac, agresiune şi crime", a spus Olena Zelenska.

Odată cu marcarea unui an de la startul războiului din Ucraina Olena Zelenska a spus că nu se aniveersează un an de război, ci marcarea unui an de rezistență a ucrainenilor la agresiunea din partea rușilor.

"Astăzi nu aniversăm un an de război, ci marcăm un an de rezistenţă la agresiune, un an de curaj, un an de asistenţă reciprocă şi de salvare reciprocă, un an de umanitate şi un an de prietenie. Sunt sigură că în curând vom putea împărtăşi cu voi cel mai valoros lucru - victoria. Victoria noastră comună", a adăugat ea.

Zelenski sugerează că Ucraina va începe să își fabrice singură o parte din arme

Liderul ucrainean a sugerat joi că Ucraina va începe să își producă pe plan autohton arme de care are nevoie. El a afirmat că Statul Major a vorbit despre problema producției și aprovizionării cu arme. Ucraina are potențialul necesar pentru producerea muniției, dar momentan Zelenski nu a oferit mai multe detalii.

„Problema producţiei şi aprovizionării cu muniţii şi arme a fost discutată separat şi foarte detaliat în cadrul reuniunii. Bineînţeles, nu pot dezvălui în mod public detaliile acesteia. Dar aceasta este o muncă semnificativă. Şi mă bucur să aud la reuniunea Statului Major că, fie şi în actualele circumstanţe, avem potenţialul adecvat”, a declarat Volodimir Zelenski.

UPDATE 02:00 Un proces al preşedintelui rus Vladimir Putin la CPI este ''o posibilitate'', potrivit şefei diplomaţiei franceze

Un proces al preşedintelui rus Vladimir Putin la Curtea Penală Internaţională (CPI) este "o posibilitate", a apreciat ministrul francez de externe Catherine Colonna într-un interviu pentru cotidianul Le Parisien publicat joi seara, relatează AFP.

"Colaborăm cu CPI şi întreaga comunitate internaţională, astfel încât să nu existe impunitate pentru autorii şi responsabilii de război", a explicat Catherine Colonna cotidianului francez, adăugând că CPI poate reveni la lanţul de responsabilităţi "până la cel mai înalt nivel".

Ea a amintit, de asemenea, că această instanţă a implicat deja şefi de stat. "Nu pot prevedea că acesta va fi cazul pentru Vladimir Putin, dar este o posibilitate dacă faptele şi responsabilităţile sunt stabilite", a spus ea.

UPDATE 00:00 SUA vor aplica noi sancţiuni ''drastice'' împotriva Rusiei

SUA vor aplica noi sancţiuni "drastice" împotriva Rusiei, a anunţat joi Casa Albă, în ajunul marcării unui an de la invadarea Ucrainei de către forţele ruse, relatează AFP.

"Statele Unite vor pune în aplicare sancţiuni semnificative împotriva sectoarelor cheie care generează venituri pentru (Vladimir) Putin", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt nu a precizat însă dacă noile sancţiuni americane vor fi preluate de celelalte ţări G7.

Printre ţintele vizate de sancţiuni se află bănci şi entităţi care permit Moscovei să eludeze seriile de sancţiuni deja impuse ca urmare a invadării Ucrainei la 24 februarie 2022.

Apărarea Estoniei începe cu Ucraina, afirmă şefa guvernului estonian

Apărarea Estoniei "începe cu Ucraina", a declarat prim-ministrul acestei ţări baltice, Kaja Kallas, într-un interviu pentru AFP, joi, cu o zi înainte de marcarea unui an de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina.

"Vedem clar că apărarea noastră în acest moment începe de asemenea cu Ucraina, pentru că Ucraina luptă împotriva aceleiaşi ameninţări (...). Prin urmare, atât timp cât ei (ucrainenii) luptă acolo, slăbesc acelaşi inamic ca al nostru. Rusia este ultima putere imperialistă din lume", a spus şefa guvernului estonian.