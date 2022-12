La Paris, 11 persoane au fost reținute la un miting în memoria kurzilor uciși pe 23 decembrie

Peste 30 de polițiști au fost răniți în confruntările cu protestatarii radicali, a declarat prefectul poliției metropolitane Laurent Nunez.

Poliția pariziană a reținut sâmbătă 11 persoane în timpul revoltelor izbucnite în timpul unei demonstrații în memoria celor trei kurzi uciși cu o zi înainte în apropierea centrului cultural local, a anunțat prefectul Poliției Metropolitane, Laurent Nunez, la emisiunea postului BFM TV.

„Sarcina noastră a fost să îi reținem pe cei care au comis infracțiuni în timpul demonstrației”, a spus Nunez. „11 persoane au fost reținute în timpul revoltelor”. El a mai precizat că 31 de polițiști au fost răniți în timpul ciocnirilor cu protestatarii radicali. În același timp, printre protestatari a fost doar un rănit, a spus Nunez.

Potrivit acestuia, în timpul revoltelor au fost incendiate mai multe mașini și au fost sparte multe vitrine. De asemenea, radicalii au incendiat coșurile de gunoi, au spart geamurile stațiilor de autobuz și au spart pavelele și asfaltul de pe strazi.

Acțiunea în memoria celor trei kurzi uciși vineri a fost organizată de Consiliul Democrat al Kurzilor din Franța. Piața Republicii a fost aleasă ca loc de adunare a participanților.

Cu toate acestea, demonstrația a degenerat rapid în ciocniri cu poliția, după care organizatorii au decis să o oprească. În același timp, Consiliul Democrat al Kurzilor din Franța a spus că violențele au fost „făcute de provocatori”.

Condoleanțe din partea oficialilor

Prefectul Poliției Metropolitane și-a exprimat condoleanțele sale comunității kurde pentru tragicul incident.

Ministrul francez al justiției Eric Dupont-Moretti s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității kurde. El a spus că „Franța deplânge” moartea celor trei persoane. El a subliniat, de asemenea, că există o diferență între o crimă motivată rasial și terorism. În primul caz nu există o ideologie politică, în al doilea este prezentă, a remarcat Dupont-Moretti.

Filmare lângă centrul cultural

Pe 23 decembrie, un fost angajat al căilor ferate franceze a deschis focul fără discernământ în apropierea centrului cultural kurd. Trei au fost uciși și același număr au fost răniți. Atacatorul a fost arestat la locul crimei și a primit răni moderate. Potrivit datelor preliminare, acesta a fost dezarmat înainte de sosirea poliției de către personalul frizeriei, unde a încercat să se ascundă. În timpul arestării, el a spus polițiștilor că este rasist.

Anterior, atacatorul avusese în mod repetat probleme cu justiția. În 2016, a înjunghiat un tâlhar care a intrat cu un cuțit în apartamentul său. În 2021, el a fost reținut pentru că a atacat migranți cu o sabie într-o tabără de corturi într-unul dintre cartierele Parisului. A stat un an în arest preventiv și a fost eliberat pe 12 decembrie al acestui an, în așteptarea procesului. Totodată, a fost luat sub controlul poliției, cu interdicția simultană de a purta arme.

În seara zilei de 23 decembrie, în apropierea locului incidentului a avut loc un miting spontan al comunității kurde, care, de asemenea, s-a transformat în ciocniri cu poliția. Potrivit ultimelor date, aproximativ o duzină de oameni ai legii au fost răniți în confruntări.