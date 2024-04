Întârzierile Vestului a trimite arme îl ajută pe Putin să câștige războiul din Ucraina. Trupele Kievului își pierd spiritul de luptă necesar pentru a învinge

Întrebați un soldat ucrainean dacă mai crede că Occidentul va sta alături de Kiev "atât timp cât va fi nevoie". Această promisiune sună a gol când au trecut patru săptămâni de când unitatea sa de artilerie a avut ultima dată un obuz de tras, așa cum s-a plâns un militar de pe front.

Nu este vorba doar de faptul că forțele ucrainene sunt în criză de muniție. Întârzierile occidentale în ceea ce privește trimiterea de ajutoare înseamnă că țara duce o lipsă periculoasă de ceva chiar mai greu de aprovizionat decât obuzele: spiritul de luptă necesar pentru a învinge, scrie politico.eu.

Moralul în rândul trupelor ucrainene este sumbru, măcinat de bombardamentele neîncetate, de lipsa de arme avansate și de pierderile de pe câmpul de luptă. În orașele aflate la sute de kilometri de front, mulțimile de tineri care se aliniau pentru a se înrola în armată în primele luni ale războiului au dispărut. În prezent, potențialii recruți eligibili se feresc de recrutare și, în schimb, își petrec după-amiezile în cluburi de noapte. Alții, mulți la număr, au părăsit deja țara.

Potrivit jurnalistului Jamie Dettmer, "imaginea care a reieșit din zeci de interviuri cu lideri politici, ofițeri militari și cetățeni obișnuiți a fost aceea a unei țări care alunecă spre dezastru".

Chiar dacă președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina încearcă să găsească o cale de a nu se retrage, ofițerii militari acceptă în privat că mai multe pierderi sunt inevitabile în această vară. Singura întrebare este cât de mari vor fi acestea, în timp ce Vladimir Putin pare mai aproape ca niciodată de obiectivul său.

"Știm că oamenii sunt tot mai demoralizați și o auzim de la guvernatorii regionali și de la ei înșiși", a declarat Andrii Ermak, șeful de cabinet al lui Zelenski.

Putin a luat la țintă al doilea oraș ca mărime din Ucraina

În prezent, cea mai urgentă nevoie a ucrainenilor este de obuze de artilerie – milioane de obuze. În plus, Ucraina spune că are nevoie de cel puțin două duzini de sisteme antirachetă Patriot pentru a-și proteja trupele de pe linia frontului și pentru a apăra Harkov, cel mai mare oraș al țării după capitala Kiev, care se află de săptămâni întregi sub un atac feroce cu rachete și artilerie.

Temerile că Rusia ar putea viza în curând al doilea oraș al Ucrainei în cadrul unei ofensive terestre sunt tot mai mari.

"Este simbolic, deoarece se spune că Harkov a fost prima capitală a Ucrainei. Este o țintă importantă", a declarat Zelenski într-un interviu acordat săptămâna trecută publicațiilor din grupul Axel Springer.

Armata ucraineană este pregătită pentru și mai multe pierderi în următoarele luni. Generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al forțelor armate, a avertizat că situația de pe frontul estic al Ucrainei "s-a deteriorat semnificativ în ultimele zile". Exact cum chiar Zelenski a spus cu alte cuvinte: "Încercăm să găsim o modalitate de a nu ne retrage".

Temerile legate de fragilitatea frontului sunt și mai agravate de valul fără precedent de atacuri rusești menite să distrugă rețeaua de electricitate a Ucrainei.

Ucrainenii, obosiți și iritați

"Știm că oamenii se simt stingheriți și o auzim de la guvernatorii regionali și de la oamenii înșiși", a declarat Andri Ermak, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski, pentru POLITICO. Ermak și șeful său călătoresc împreună în "unele dintre cele mai periculoase locuri" pentru a mobiliza cetățenii și soldații pentru luptă, a spus el. "Le spunem oamenilor: "Numele tău va fi în cărțile de istorie"".

Dacă situația nu se schimbă curând în acest al treilea an de invazie a Rusiei, statul Ucraina, așa cum există în prezent, va fi consemnat în trecut.

Pentru un război de o asemenea importanță care definește o epocă, amploarea acțiunilor liderilor occidentali pentru a ajuta Kievul să respingă invadatorii ruși a fost cu mult sub nivelul retoricii lor. Această dezamăgire i-a lăsat pe ucrainenii de toate gradele - de la soldații care sapă tranșee până la miniștrii care conduc țara - obosiți și iritați.

Când POLITICO l-a întrebat pe ministrul de externe Dmitro Kuleba dacă simte că Occidentul a lăsat Ucraina să lupte cu o mână legată la spate, verdictul său a fost clar: "Da, așa este", a spus el, într-un interviu în biroul său, la o oră după un alt atac cu rachete rusești în timpul zilei.

Zelenski a expus mizele și mai dur, spunând că Ucraina "va pierde războiul" dacă Congresul american nu intervine și nu furnizează ajutor.

Se pare din ce în ce mai mult că pariul lui Putin că poate să măcelărească rezistența ucraineană și sprijinul occidental ar putea da roade.

Fără o schimbare majoră în ceea ce privește furnizarea de arme occidentale avansate și de bani, Ucraina nu va putea să elibereze teritoriile pe care forțele lui Putin le dețin acum. Acest lucru îl va lăsa pe Putin liber să roadă țara rănită în lunile sau anii care vor urma. Chiar dacă Rusia nu poate termina cu Ucraina, o victorie parțială va lăsa speranțele Kievului de a adera la UE și NATO blocate.

Ramificațiile unui astfel de rezultat vor fi grave pentru lume. Putin va revendica victoria acasă și, încurajat de expunerea slăbiciunilor occidentale, ar putea să-și revigoreze ambițiile imperiale mai largi în străinătate. Lituania, Letonia și Estonia se tem în mod special că sunt următoarele pe lista sa de lovituri. China, care este deja un partener din ce în ce mai de încredere pentru Moscova, va vedea puține motive pentru a-și schimba poziția.

Tinerii ucraineni se feresc de proiectul militar

Desigur, Ucraina nu este diferită de țările europene vecine, unde recentele sondaje de opinie sugerează că un număr mare de tineri ar refuza să fie recrutați chiar dacă națiunile lor ar fi atacate. Dar Ucraina este țara în război. O luptă existențială ca aceasta nu poate fi câștigată fără mobilizarea întregii națiuni.

Și totuși, pe măsură ce conflictul continuă, ucrainenii care locuiesc la Kiev și în centrul și vestul țării — departe de liniile frontului — par, în anumite privințe, să fie gata să suporte războiul care se desfășoară în est, atâta timp cât se pot întoarce la viața lor normală.

Occidentul a avut prea multă încredere în sancțiuni și în faptul că rușii s-ar întoarce împotriva lui Putin din cauza numărului de victime sau a speranțelor că acesta ar putea fi înlăturat printr-o lovitură de stat . În schimb, economia Rusiei a rămas rezistentă, iar Putin și-a consolidat controlul asupra puterii.

Este adevărat că, înainte de a lansa invazia din 2022, liderul rus ar fi putut fi indus în eroare de șefii săi de informații nepricepuți, crezând că un război scurt va oferi o victorie rapidă.

Dar Putin își poate permite să aștepte. Luna trecută, el și-a acordat încă un mandat de șase ani ca președinte. El se poate mulțumi cu un impas: Menținerea Ucrainei blocată între victorie și înfrângere, exclusă atât din NATO, cât și din UE, ar însemna totuși o victorie pentru liderul de la Kremlin.