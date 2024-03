Inițiativa controversată a unei actrițe de filme porno din Ucraina: cum strânge bani pentru protezele de care au nevoie soldații VIDEO

Inițiativa unei starlete porno i-a scandalizat pe ucrainenii conservatori. Cunoscută pentru aparițiile sale din filmele pentru adulți, ucraineanca Iulia Seniuk, alias Josephine Jackson, se folosește de notorietatea ei pentru a strânge bani pentru militarii care au rămas fără membre în războiul dezlănțuit de Rusia, relatează Politico.

„Actrița porno reabilitează militarii. Wow!" a spus vedeta de filme pentru adulți pentru Politico. „Am vrut să atragem atenția asupra problemei reabilitării după traumatisme. Pentru că mulți oameni strâng bani pentru drone, dar uită de proteze. Cred că am reușit să atrag atenția pentru că mai mulți oameni au început să strângă fonduri pentru proteze”, a mai adăugat Iulia Seniuk.

Tânăra de 29 de ani din Liov este ambasador al Tytanovi Rehab, un demers al unei clinici din capitala Ucrainei, care se ocupă de recuperarea a mai bine de 30 de soldați ucraineni care au suferit amputații.

Din dorința de a scoate la lumină absența finanțării pentru proteze, actrița de filme pentru adulți a efectuat două ședințe foto cu soldați care au rămas fără membre.

Conform ministrului Politicii Sociale, Oksana Zholnovici, Ucraina nu face public numărul persoanelor care au nevoie de proteze. Ba mai mult, aceasta a susținut pentru presa ucraineană că Guvernul are bani la dispoziție pentru a le cumpăra.

În plus, doar în acest an, 111 milioane de euro sunt destinați asistenței pentru reabilitare și nu este cazul să se strângă bani pentru cei care au nevoie de proteze, susține Olena Kulchitska, consilier al ministrului Politicii Sociale.

Totuși, conform Fundației Protez, în jur de 59.000 de ucraineni au mare nevoie de proteze. Valoarea acestora se poate ridica între 46.000 și 90.000 de dolari fiecare, conform Centrului de Reabilitare Superhumans din Ucraina. Zeci de clinici se ocupă de reabilitarea militarilor și civililor care au suferit amputații. Mai toți depind de programele guvernamentale și de donații, însă nu sunt destui bani pentru toată lumea.

„Ei radiază după vizitele mele”

Astfel, în februarie, la sugestia unui prieten, Seniuk a decis să se folosească de imaginea ei pentru a strânge bani pentru proteze. Ulterior, ședința foto cu vedeta de filme porno și soldați a avut loc într-o piscină.

„La început nu știam cum să le vorbesc. Dar apoi am decis să mă comport normal și să nu atrag atenția inutil asupra membrelor lor pierdute. Pur și simplu am venit, am făcut poze, iar ei m-au rugat să fac tiktok-uri cu ei", a povestit tânăra.

Conform mărturisirilor ei, militarii se simt bine după vizitele sale.

„Nu sunt în niciun caz un specialist în reabilitare, eu doar vin și vorbesc cu ei, le distrag atenția, le spun întâmplări legate de profesia mea, ceea ce este foarte interesant pentru ei", a mai spus Seniuk. „Ei radiază după vizitele mele, așa cum mi s-a spus".

Totuși, inițiativa sa a atras și critici.

Starleta porno a fost criticată pe rețelele de socializare de ucrainenii conservatori pentru „imoralitatea profesiei sale” și „încercarea de a-și face publicitate pe spatele soldaților”. Întrucât pornografia nu este legală în Ucraina, Seniuk își desfășoară activitatea în străinătate.

Anton Ivantsiv, un soldat care a rămas fără ambele mâini și un picior în bătălia aprigă pentru Bahmut, a fost prezent la ședința foto și a sărit în apărarea actriței.

„Datorită notorietății sale, Iulia a reușit să atragă atenția asupra problemelor de care suferă cei grav răniți. Ea a organizat o campanie de donații. Din păcate, programele de stat nu pot asigura proteze bune", a spus soldatul pentru sursa citată.

„În ceea ce privește conținutul pe care îl realizează ea, nu-mi pasă. Este un produs media, poți alege dacă îl consumi sau nu. Iulia este ucraineancă și este patriotă”, a mai spus el.