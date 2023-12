Fiul lui Medvedev și nepoata lui Putin au intrat sub noile sancțiuni ale Uniunii Europene

Propagandiștii ruși au ajuns și ei pe lista de sancțiuni.

Uniunea Europeană, ca parte la al doisprezecelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a introdus restricții personale împotriva a 61 de persoane și a 86 de organizații. Lista lor a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE.

Printre persoanele sancționate se numără fiul șefului adjunct al Consiliului de Securitate Dmitri Medvedev Ilya, soția guvernatorului Kuzbass și nepoata lui Vladimir Putin din regiunea Kemerovo Anna Tsivilova, șeful Dumei de Stat din Moscova Oleksiy Shaposhnikov, șeful Rosfinmonitoring Yury Chikhanchyn, directorul „Uralvagonzavod” Oleksandr Potapov, șeful Bashkiriei, Radii Khabirov, precum și 14 membri ai Comitetului Central al Rusiei.

Tsivilova este asociată cu fondul „Apărătorii patriei”, care „joacă un rol important în agresiunea militară împotriva Ucrainei”. Au fost impuse restricții și asupra așa-numitului fond.

Fiul lui Medvedev a fost acuzat că a organizat „Campania de propagandă de dezinformare” prin platforma „Sunt în Rusia”, care oferă servicii publice în regiunile anexate Donețk, Lugansk, Herson și Zaporizhzhia.

Canalele TV de propagandă „Tsargrad” au fost incluse pe lista neagră ca persoane juridice. și „Spas”, grupul „AlfaShrahuvannya”, zona economică specială „Alabuga”.

Pe listă figura asistentul comandant al echipajului de poliție „Arsenal”; Andriy Frolenkov de la Garda Națională și șeful centrului special „Vityaz”. Oleksandr Belloglazov care au luat parte la ocuparea Bucei.

Operatorii de telecomunicații ruși și companiile IT au căzut, de asemenea, sub noile sancțiuni ale UE. În special, „Miranda-media” a fost inclusă pe lista neagră. și structura sa „Mir Telecom” și „Krymtelecom”, precum și fostul șef al companiei Ivan Zyma. Au fost impuse sancțiuni împotriva furnizorilor de soluții de securitate cibernetică „Informzakhist”, bi.ZONE și „Infotex”. Acestea se bazează pe faptul că firmele au licențe de la Roskomnadzor și FSB, iar în ceea ce privește „Miranda-media” - și disponibilitatea echipamentelor de filtrare a traficului.

Al 12-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Federației Ruse

Uniunea Europeană a adoptat al 12-lea pachet de sancțiuni, care interzice importul, cumpărarea și transportul diamantelor naturale și sintetice neindustriale rusești, precum și bijuterii din diamante, de la 1 ianuarie 2024.

În plus, embargoul va afecta exportul de fontă, sârmă de cupru, produse din aluminiu, inclusiv sârmă, folie și țevi cu o valoare totală de 2,2 miliarde de euro pe an. Există, de asemenea, o interdicție a importului de propan lichefiat cu o perioadă de tranziție de un an.

Pe lista sancțiunilor au fost adăugate 29 de organizații care susțin complexul militar-industrial rus.