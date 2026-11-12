Două gărzi de onoare de la Palatul Élysée au leșinat miercuri, 11 noiembrie, în timpul unei ceremonii oficiale la care participa președintele francez Emmanuel Macron. Incidentul s-a petrecut în timp ce acesta îl primea pe președintele Slovaciei, Peter Pellegrini. Unul dintre militari s-a prăbușit chiar la câțiva pași de cei doi șefi de stat, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat.

Președintele Macron a intervenit Foto: X

Imaginile înregistrate de televiziunea slovacă arată cum primul membru al gărzii de onoare începe să se clatine, își coboară sabia și cade pe treptele palatului. Emmanuel Macron a reacționat imediat și s-a apropiat de militarul căzut, alături de alte persoane aflate în apropiere, potrivit Le Parisien.

Președintele francez a întrerupt pentru scurt timp protocolul și s-a retras apoi pentru a le face loc celor care au intervenit și l-au înconjurat pe gardian.

După acest moment, Macron l-a salutat pe Peter Pellegrini, iar cei doi s-au îndreptat spre intrarea în Palatul Élysée.

La scurt timp, un al doilea membru al gărzii de onoare s-a prăbușit, de această dată în afara cadrului camerelor de filmat.

Căderea sabiei sale a fost însă auzită pe înregistrare, iar Emmanuel Macron s-a întors pentru a vedea ce se întâmplă. Un bărbat aflat în apropiere a reacționat surprins: „Ce naiba se întâmplă?”.

Care este starea celor doi militari

Primul gardian a fost evacuat, ulterior, de personalul Palatului Élysée. Potrivit publicației franceze Le Parisien, starea celor doi militari nu era cunoscută la momentul publicării informațiilor.

Incidentul a avut loc în timpul vizitei oficiale a președintelui slovac Peter Pellegrini în Franța.