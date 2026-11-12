Video Două gărzi de onoare s-au prăbușit chiar în fața lui Emmanuel Macron. Momentul în care un militar își pierde cunoștința
Două gărzi de onoare de la Palatul Élysée au leșinat miercuri, 11 noiembrie, în timpul unei ceremonii oficiale la care participa președintele francez Emmanuel Macron. Incidentul s-a petrecut în timp ce acesta îl primea pe președintele Slovaciei, Peter Pellegrini. Unul dintre militari s-a prăbușit chiar la câțiva pași de cei doi șefi de stat, iar momentul a fost surprins de camerele de filmat.
Imaginile înregistrate de televiziunea slovacă arată cum primul membru al gărzii de onoare începe să se clatine, își coboară sabia și cade pe treptele palatului. Emmanuel Macron a reacționat imediat și s-a apropiat de militarul căzut, alături de alte persoane aflate în apropiere, potrivit Le Parisien.
Președintele francez a întrerupt pentru scurt timp protocolul și s-a retras apoi pentru a le face loc celor care au intervenit și l-au înconjurat pe gardian.
După acest moment, Macron l-a salutat pe Peter Pellegrini, iar cei doi s-au îndreptat spre intrarea în Palatul Élysée.
La scurt timp, un al doilea membru al gărzii de onoare s-a prăbușit, de această dată în afara cadrului camerelor de filmat.
Căderea sabiei sale a fost însă auzită pe înregistrare, iar Emmanuel Macron s-a întors pentru a vedea ce se întâmplă. Un bărbat aflat în apropiere a reacționat surprins: „Ce naiba se întâmplă?”.
Care este starea celor doi militari
Primul gardian a fost evacuat, ulterior, de personalul Palatului Élysée. Potrivit publicației franceze Le Parisien, starea celor doi militari nu era cunoscută la momentul publicării informațiilor.
Incidentul a avut loc în timpul vizitei oficiale a președintelui slovac Peter Pellegrini în Franța.