„Dorelul” de Marea Britanie. A lipit șuruburile rupte ale submarinului nuclear

Potrivit The Daily Telegraph, după ce incidentul a fost raportat în ziare, secretarul Apărării Ben Wallace l-a contactat pe șeful companiei Babcock, care este responsabilă de întreținerea echipamentului militar al țării, și a cerut rapoarte detaliate.

Angajații companiei Babcock International, care este responsabilă pentru întreținerea echipamentelor forțelor armate britanice, au comis neglijență în timpul lucrărilor de reparații la submarinul transportor de rachete nucleare din clasa Vanguard.

Ministerul Apărării Regatului Unit l-a criticat pe antreprenor pentru că a fixat cu lipici șapte capete de șuruburi rupte în timpul reparațiilor în compartimentul reactorului submarinului, a informat marți The Daily Telegraph.

Potrivit presei britanice, șuruburile deteriorate țin atașată carcasa termoizolatoare a conductelor de agent frigorific. Ministerul Apărării din Marea Britanie a confirmat că o inspecție de rutină a submarinului, care era în curs de întreținere în docul uscat, în ianuarie, „a găsit o problemă. Foarte curând însă, problema a fost eliminată”. Ministerul nu a precizat însă care este problema exactă. În același timp, ei notează că „problema identificată nu a afectat asigurarea siguranței nucleare”.

"Deși consecințele acestei încălcări sunt nesemnificative, în sine, sunt nescuzabile. Șurubul care trebuia înlocuit a fost lipit înapoi, ceea ce nu este un lucru deloc bun", a declarat pentru Daily Telegraph o sursă din Royal Navy. "Este o chestiune de principiu. E vorba de tehnologie nucleară și totul trebuie luat foarte în serios, nu piratăm, iar în acest caz, cineva pare să fi făcut exact asta și este necesar să se stabilească cine exact, ca să nu se mai întâmple așa ceva”.

Neglijența a fost dezvăluită de către angajații Babcock în timpul inspecției, după care șuruburile au fost înlocuite. Totodată, raportul transmis Ministerului Apărării, unde a fost menționat incidentul, nu a indicat detaliile care au devenit acum cunoscute. Potrivit The Daily Telegraph, după publicarea din ziare, șeful departamentului de apărare, Ben Wallace, l-a contactat pe șeful Babcock și i-a cerut rapoarte mai detaliate.

Marina britanică are patru submarine nucleare din clasa Vanguard construite în anii 1990. Submarinele sunt purtătoare de rachete balistice Trident, singura armă de descurajare nucleară disponibilă pentru Regatul Unit. Potrivit Comprehensive Review of Security, Defense and Foreign Policy of the United Kingdom, publicată în 2022, până la începutul anilor 2030, aceste submarine vor fi înlocuite cu submarine din clasa Dreadnought.