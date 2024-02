Diagnosticul şocant al regelui Charles al III-lea, pe prima pagină a ziarelor britanice: „Soarta familiei regale s-a schimbat”

"Am cancer", "Şocul cancerului" şi "Regele are cancer": portretul regelui Charles al III-lea a fost tipărit marţi pe primele pagini ale tuturor ziarelor britanice, semn al şocului provocat de anunţul privind boala cu care a fost diagnosticat monarhul în vârstă de 75 de ani, informează AFP.

"Regele are cancer", au titrat sobru The Times şi Daily Telegraph, tipărind un portret mare al monarhului publicat luni seară de Palatul Buckingham în acelaşi timp cu comunicatul său de presă şi subliniind că suveranul este "cât se poate de optimist" în această situaţie, anunță Agerpres.

The Mirror vorbeşte pe prima sa pagină despre "şocul" resimţit de naţiunea britanică, calificând anunţul Palatului Buckingham drept o "bombă" şi subliniind că problema benignă de prostată a regelui Charles al III-lea, pentru care suveranul a fost internat în spital şi operat în urmă cu zece zile, "ar putea să îi salveze viaţa".

"În decurs de câteva ore, soarta familiei regale s-a schimbat, iar odată cu ea şi cea a Regatului Unit", titrează Daily Telegraph, subliniind o schimbare de epocă în comparaţie cu cea a regelui George al VI-lea, bunicul lui Charles al III-lea, care a ţinut în secret gravele sale probleme de sănătate înainte de moartea lui din 1952.

„Însănătoşiţi-vă repede, Majestate, ţara are nevoie de dumneavoastră!”

Daily Mail alcătuieşte un portret al unui rege combativ, "profund recunoscător" că medicii i-au "detectat cancerul la timp". "Însănătoşiţi-vă repede, Majestate, ţara are nevoie de dumneavoastră", au adăugat jurnaliştii de la acest cotidian popular.Biograful regal Christopher Wilson subliniază, de asemenea, în Daily Telegraph, că Charles are "dragostea vieţii sale alături de el", "stânca sa", regina Camilla, pentru a-l ajuta să treacă peste această încercare.

„Avem încredere în Camilla"

"In Camilla We Trust" ("Avem încredere în Camilla"), titrează The Mirror, care subliniază schimbarea considerabilă de imagine a unei regine, fosta amantă a regelui Charles pe vremea când acesta era căsătorit cu prinţesa Diana, în contextul în care Camilla a fost cândva o "proscrisă", iar acum "conduce Firma" - o referire la porecla familiei regale britanice.

Imediat după ştirile despre cancerul suveranului, vizita în Regatul Unit a prinţului Harry, care s-a stabilit în California alături de familia sa în 2020 şi care întreţine relaţii glaciale cu familia regală britanică, a ridicat în ziarele din Regatul Unit multe întrebări şi speranţe legate de o posibilă reconciliere. "Este timpul ca Harry să se întoarcă acasă?", se întreabă The Mirror, în timp ce jurnaliştii de la Daily Mail vor să afle dacă "William şi Harry se vor împăca în sfârşit", după ce relaţia dintre ei s-a răcit foarte mult în ultimii ani.