Dezvăluiri despre parteneriatul dintre spionajul ucrainean și CIA. De la „Operațiunea Goldfish” la prima linie de apărare împotriva Rusiei

Interviuri cu foști oficiali ai serviciilor de informații americane și ucrainene, între care fostul șef al serviciilor de informații militare din Ucraina, Valeri Kondratiuk, dezvăluie detalii ale parteneriatului între CIA și spionajul ucrainean, stabilit în mare secret, relatează ABC News.

În 2015, la un an după ce Rusia a cucerit Crimeea și a pornit un război în estul Ucrainei, Kondratiuk călătorea la Washington cu o misiune de cea mai mare importanță: să convingă comunitatea americană de informații că poate avea încredere în el.

Încredințat că viitorul Ucrainei este alături de Occident, acesta dorea ajutorul SUA pentru a consolida agenția pe care o conducea, astfel încât aceasta să fie eficientă împotriva Rusiei. Însă serviciile secrete americane erau reticente.

Pentru a le câștiga încrederea, a luat cu el documente militare rusești secrete, pe care le-a adus la întâlnirile cu oficiali americani de rang înalt din Washington.

Această vizită a fost începutul unui parteneriat strâns între foștii inamici din perioada Războiului Rece; în decurs de doar un an, spionajul ucrainean a devenit unul dintre cei mai de încredere parteneri ai agenției americane.

Acesta s-a dovedit esențial pentru Ucraina în urma invaziei rusești din 2022 și a permis SUA accesul la informații strict secrete despre Rusia.

„Accesul lor era considerabil[…] Știau lucruri de care noi habar nu aveam”, a declarat un fost oficial american pentru ABC News.

Serviciile secrete ucrainene, refăcute de la 0

Pe de altă parte, CIA a ajutat Ucraina să reclădească din temelii Direcția Principală de informații (GUR), care a devenit renumită pentru operațiunile sale îndrăznețe. Agenția americană a finanțat cu milioane de dolari instruirea și echiparea ofițerilor de informații ucraineni, dar și construcția unor facilități, între care aproximativ o duzină de baze secrete avansate la granița cu Rusia. Totodată, CIA și GUR au început, să desfășoare operațiuni comune în întreaga lume, cel mai înalt nivel de încredere în colaborarea dintre serviciile de informații, potrivit foștilor oficiali americani.

„Este fără precedent”, a declarat Sir Richard Dearlove, fostul șef al agenției britanice de informații MI6, pentru ABC News.

Unii dintre foștii oficiali americani și ucraineni au spus că vorbesc acum prin prisma credinței lor că este vital ca congresmenii să înțeleagă beneficiile pe care acest parteneriat le-a oferit deopotrivă Ucrainei și SUA.

„Ce au făcut în calitate de serviciu – și Valeri Kondratiuk personal- le-a economisit contribuabililor americani sute de milioane de dolari”, chiar miliarde de dolari”, a spus un fost oficial American.

După invazia la scară largă declanșată de Rusia, schimbul de informații a devenit crucial pentru Ucraina.

„A fost realmente revoluționară modalitatea în care am reclădit acel serviciu. Iar răsplata a venit în primele zile ale războiului”, a dezvăluit unul dintre foștii oficiali americani, care au vorbit sub rezerva anonimatului. „Tipii din cadrul operațiunilor speciale ale HUR au reușit să-i lovească puternic pe ruși, în feluri la care nu se așteptau. Or acesta a fost rezultatul anilor de investiții din partea agenției în special”, a precizat el.

Începuturile parteneriatului dintre serviciile secrete ucrainene și CIA

În februarie 2014, protestele în masă și ciocnirile violente cu serviciile de securitate au culminat cu fuga președintelui ucrainean susținut de Kremlin, Viktor Ianukovici, în Rusia.

Noul guvern pro-occidental l-a numit șef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pe Valentin Nalivaicenko. Acesta a găsit însă birourile goale.

„Am fost de-a dreptul șocat”, a declarat el pentru ABC News într-un interviu la Kiev. „Nu era nimeni înăuntru. Predecesorul meu a fugit în Crimeea. Primul- adjunctul său a fugit în Rusia. Era total compromisă, distrusă”, a spus Nalivaicenko.

Mai mult, a descoperit că ofițerii din cadrul FSB (serviciul federal de securitate) lucraseră direct în cadrul departamentului de securitate cibernetică al SBU și au plecat cu baze de date în care se aflau numele ofițerilor militari și de securitate ai Ucrainei.

Nalivaicenko a decis chiar în acea noapte să sune la ambasadele SUA și Marii Britanii din biroul său abandonat și să ceară ajutor.

Americanii și britanicii au convenit rapid, potrivit mărturiei acestuia, să stabilească un program de antrenament pentru ofițerii SBU. Așa a început totul.

„Am simțit o schimbare palpabilă de partea ucraineană”, a spus un fost oficial american, adăugând că ofițeri ai agenției au înțeles oportunitatea și nevoia de a-și schimba la rândul lor atitudinea: „Să-i ajutăm pe ucraineni să fie ucraineni”.

Obstacole

Inițial, SUA au dat dovadă de multă precauție, știind că serviciile de informații ucrainene erau profund infiltrate de Rusia. Agenția de informații militare, HUR, în special, era percepută drept un candidat nepromițător pentru colaborare.

Dar noul șef al HUR, Kondratiuk, și-a propus să schimbe situația.

„Să-i convingem că merităm nu a fost deloc ușor. Așa că am decis să merg mai departe, neprimind nimic, ci doar dăruind”, a relatat el.

Metoda lui Kondratiuk a fost să le prezinte oficialilor americani o adevărată comoară de documente rusești colectate de serviciile secrete ucrainene, ce includeau planuri strict secrete ale armelor rusești și informații despre capacitățile militare.

Analiștii CIA s-au apucat să verifice informațiile furnizate de Ucraina, pentru a risipi orice bănuială că ar fi putut fi furnizate cu rea intenție de Rusia. Încrederea SUA în material a crescut însă rapid pe măsură ce acestea au putut fi confirmate drept autentice.

Capturarea Crimeei de către președintele rus Vladimir Putin, alături de programul său ambițios de modernizare a forțelor armate ruse, impunea o nouă perspectivă asupra Moscovei. Astfel, ofițerii din cadrul CIA au argumentat că SUA au nevoie de un efort mai susținut pentru a înțelege armata rusă, pe fondul temerilor că Crimeea ar putea fi un prim test în vederea unui război mai cuprinzător.

Ucrainenii au împărtășit informații despre procesul decizional rus, proiectele clasificate ale noilor sisteme de arme rusești, tehnologia de război electronic, precum și strategia de luptă, au spus foștii oficiali americani.

„În ultimă instanță, aveam nevoie de ucraineni la fel de mult cum aveau nevoie ei de noi în privința Rusiei”, a spus un fost oficial.

„Operațiunea Goldfish”

Începând din 2016, colaborarea a prins avânt. CIA a început să furnizeze tehnologie pentru comunicații securizate, precum și instruire ofițerilor ucraineni în tactici de luptă și spionaj. Ofițerii ucraineni au fost aduși într-o țară europeană pentru a fi instruiți pe teren de ofițeri de la CIA și MI6 (Marea Britanie), inclusiv cum să acționeze ca agenți în Rusia și în Ucraina ocupată, potrivit lui Kondratiuk.

CIA a ajutat în cele din urmă Ucraina să echipeze o duzină de baze operaționale avansate de-a lungul graniței rusești, de unde ofițerii ucraineni au colectat informații, monitorizând comunicațiile rusești, și uneori lansând operațiuni sub acoperire.

Asupra proiectului a planat însă mereu riscul infiltrării rusești. Chiar și după ce Ucraina a devenit independent de Rusia, serviciile lor de spionaj au rămas profund conectate, mulți ofițeri mai în vârstă fiind instruiți la Moscova și unii chiar rămânând prieteni cu foștii lor camarazi ruși. Această relație reprezenta atât un avantaj, cât și o vulnerabilitate.

Soluția lui Kondratiuk a fost să creeze noi unități în cadrul HUR, recrutând de pildă doar ofițeri sub 30 de ani, care aveau amintiri din perioada sau care trăiseră doar într-o Ucraina independentă.

O astfel de unitate de forțe speciale, care a fost instruită de CIA, a fost Unitatea 2245, care a dobândit renume pentru operațiunile sale îndrăznețe în spatele liniilor rusești și în străinătate, potrivit lui Kondratiuk. Din această unitate provine și actualul șef al HUR, Kirilo Budanov.

Totodată, CIA și Ucraina au creat programul de pregătire „Operațiunea Goldfish”, a cărui denumire a fost inspirată de o glumă post-sovietică despre un pește vorbitor de rusă nedemn de încredere.

În cadrul acestui program, ucrainenii au învățat cum să se dea drept ruși, atât în Rusia, cât și în țări terțe, în cadrul unor operațiuni comune cu CIA. Au avut succes, creând oportunități remarcabile de acces și recrutare, au declarat foști oficiali ucraineni și americani.

„A fost o perioadă magică”, a spus un fost oficial american. „Am trecut de la schimburi analitice la schimburi de informații brute și instruire. Cred că la finalul anului începeam deja operațiuni comune. Asta durează de obicei un deceniu sau mai mult. Iar noi am făcut-o într-un an.”

Liniile roșii ale SUA

În pofida ritmului rapid în care s-a dezvoltat parteneriatul, oficialii de la Casa Albă din administrația Obama – și ulterior Trump și Biden – erau îngrijorați că colaborarea ar putea provoca Rusia.

De aceea au stabilit ca parteneriatul să se axeze pe colectarea de informații – CIA avea interdicție să-i ajute pe ucraineni să efectueze operațiuni letale sau de sabotaj împotriva Rusiei, au spus foștii oficiali.

Pe de altă parte, încredințați că Rusia se pregătește pentru o invazie la scară mare, Kondratiuk și alții au făcut presiuni pentru a putea desfășura operațiuni de sabotaj în Crimeea ocupată, dar și în Rusia.

Ucrainenilor li se cerea mereu să respecte acele linii roșii, dar ei se simțeau frustrați de asta, a spus un fost oficial american.

În 2016, fără a-i informa pe americani, Kondratiuk a trimis Unitatea 2245 în Crimeea pentru a planta explozibili la o bază unde erau staționate elicoptere rusești. Misiunea a mers prost, antrenând un schimb de focuri cu forțele speciale rusești, în care au fost uciși oameni și determinându-l pe Putin să amenințe public cu represalii.

Misiunea a infuriat Casa Albă. Joe Biden, pe atunci vicepreședinte, l-a sunat pe președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, pentru a-și exprima nemulțumirea, punându-i în vedere a provocat o „problemă gigantică” și avertizându-l că „nu se poate întâmpla din nou”, potrivit înregistrării audio a apelului, care a fost scursă ulterior de un parlamentar ucrainean pro-rus.

Prima linie de apărare contra invaziei

Când Rusia a invadat Ucraina în 2022, administrația Biden a ridicat multe dintre restricțiile asupra operațiunilor CIA în această țară, permițându-le ofițerilor să rămînă și să ajute cu informații despre țintire, potrivit actualilor și foștilor oficiali americani.

În timp ce coloanele rusești traversau granița, unitățile forțelor speciale HUR antrenate de CIA au operat în spatele liniilor, trimițând informații despre mișcările trupelor rusești și atacându-le. Agenții ucraineni au plantat, de asemenea, explozibili pe rutele feroviare și punctele logistice și au lăsat ascuns arme în interiorul Rusiei și Ucrainei ocupate.

„Toți acești tipi au fost prima linie a apărării noastre, care a întâmpinat Rusia în prima zi a invaziei”, a spus Kondratiuk.

Putin a insistat mereu că Ucraina este controlată de CIA și a devenit un cap de pod pentru forțele NATO, folosind aceste afirmații drept justificare pentru invazia sa. Unii au susținut că parteneriatul CIA cu serviciile de informații ucrainene a fost o provocare la adresa lui Putin, oferindu-i un pretext pentru război.

„Cooperarea noastră nu a fost o provocare. Nu a făcut decât să ne consolideze capacitatea de a rezista agresiunii rusești”, a subliniat fostul șef al HUR.

NaIivaicenko, fostul șef al SBU, în prezent parlamentar, a declarat că ucrainenii au cerut sprijinul SUA, convinși fiind că este cea mai bună șansă Ucrainei de a-și păstra independența față de Rusia.

„Avem doar două opțiuni: să fim în Rusia, să fim dizolvați, ocupați și să revină KGB-ul. Cealaltă opțiune este să devină o țară democratică, cu servicii speciale democratice. Noi am ales”.