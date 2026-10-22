Decizie dramatică a Ucrainei după avansul Rusiei: autoritățile evacuează familiile cu copii din ultimele două bastioane din estul țării

Autoritățile din Ucraina au dispus evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din Sloviansk și Kramatorsk, ultimele două mari centre urbane din regiunea Donețk aflate sub controlul Kievului, pe fondul intensificării atacurilor rusești și al deteriorării situației de securitate.

Orașul Sloviansk, după recentele atacuri rusesti Foto: FB Vadim Filașkin

Anunțul a fost făcut joi de guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, care a precizat că măsura vizează toate localitățile din cele două aglomerări urbane, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Extindem zona de evacuare obligatorie pentru familiile cu copii, aceasta acoperă acum toate localităţile din centrele urbane Kramatorsk şi Sloviansk”, a transmis oficialul ucrainean pe Telegram.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată în contextul atacurilor aproape zilnice lansate de armata rusă asupra celor două orașe.

„Situaţia de securitate continuă să se deterioreze”, a avertizat Filașkin, adăugând că „a rămâne acolo cu copiii reprezintă un risc nejustificat”.

Ultimele bastioane importante din Donețk

Sloviansk și Kramatorsk reprezintă ultimele bastioane importante ale armatei ucrainene în regiunea Donețk, una dintre principalele ținte ale ofensivei ruse din estul Ucrainei. De luni de zile, trupele Moscovei avansează lent în zonă, reducând constant teritoriul controlat de Kiev.

Autoritățile locale au impus anterior unele evacuări obligatorii în anumite sectoare ale celor două centre urbane și în localitățile din jur. La mijlocul lunii octombrie, oficialii ucraineni estimau că aproape 350 de copii se mai aflau în zonele pentru care fusese deja emis ordin de evacuare.

Conform datelor furnizate de administrația regională, peste 70.000 de persoane, dintre care aproximativ 3.000 de copii, continuă să locuiască în zonele din regiunea Donețk aflate sub control ucrainean.

Potrivit mai multor surse, forțele ruse se află la o distanță cuprinsă între 5 și 15 kilometri de Kramatorsk și Sloviansk.

Deși cele două orașele nu sunt încă pe linia frontului, atacurile au început să afecteze tot mai grav viața civililor.

Marți, patru persoane au fost ucise într-un bombardament asupra orașului Kramatorsk. Cu două săptămâni înainte, un atac aerian a provocat moartea a 30 de persoane care călătoreau cu două autobuze în aceeași localitate.