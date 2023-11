De ce nici Rusia, nici Ucraina nu pot obține progrese semnificative pe câmpul de luptă

Incapacitatea forțelor ucrainene și a celor rusești deopotrivă de a străpunge liniile frontului are la bază apărarea aeriană solidă a ambelor părți și linia de contact lungă pe care trebuie să o mențină, se arată în ultima evaluare a serviciilor de informații britanice privind situația războiului, din 3 noiembrie, citată de Ukrainska Pravda.

Analiza serviciilor de informații indică faptul că operațiunile din ultimele săptămâni reprezintă o continuare a unei tendințe care a ieșit la iveală la începutul războiului: în măsura în care ceilalți factori sunt egali, balanța luptelor terestre favorizează, în general, armata aflată în apărare.

Ofensiva ucraineană rămâne relativ statică între principalele două linii defensive rusești bine fortificate din sudul Ucrainei, apreciază analiștii britanici. Pe de altă parte, o ofensivă rusă pe scară largă s-a lovit de o apărare ucraineană puternică în apropiere de orașul important strategic pentru ambele părți Avdiivka (Donețk).

Principalul factor al acestui fenomen, cel mai probabil, a fost slăbirea relativă a utilizării avioanelor tactice, se arată în analiză. Ambele părți mențin o apărare antiaeriană fiabilă, care nu permite avioanelor de luptă să ofere un sprijin aerian eficient pentru operațiunile de asalt.

În plus, amploarea geografică a conflictului complică desfășurarea operațiunilor ofensive. Este dificil pentru ambele părți să adune forțe de atac capabile de o pătrundere decisivă, întrucât majoritatea trupelor mobilizate sunt necesare pentru a menține linia de contact de 1.200 km lungime.

Într-un articol publicat în The Economist, Valerii Zalujnîi, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, consideră că războiul cu Rusia trece la o nouă etapă: războiul "pozițional", cu bătălii statice și de uzură. Pentru a-l câștiga, Ucraina are nevoie de tehnologii de ultimă generație, a apreciat el. În mod specific, armata ucraineană are nevoie să îmbunătățească cinci componente: puterea aeriană, războiul electronic, războiul de contra-baterie, tehnologiile pentru minele explozive și acumularea de rezerve.

într-un interviu acordat Radio Liberty, Oleksii Danilov, secretarul Consiliului ucrainean de Securitate, consideră că evaluarea generalului Zalujnîi e corectă și că armata ucraineană are într-adevăr nevoie de „noi abordări” în războiul cu Rusia.

El a reamintit faptul că Ucraina nu a dispus de avioane de luptă, în timp ce asistența militară din partea partenerilor occidentali sosește în ritm lent.

În acest context, Rusia a fost capabilă să-și reia atacurile și a început să se conecteze cu "prietenii" săi: Iran și Coreea de Nord.

„Avem o situație destul de dificilă. Și astfel, cred că generalul Zalujnîi are dreptate. Am spus în mod repetat acest lucru, inclusiv la întrunirile Cabinetului Statului Major, și anume că sunt necesare noi abordări”, a subliniat el.

Politico: articolul lui Zalujnîi are scopul de a influența dezbaterile din Congresul SUA în privința sprijinirii Ucrainei

„Mesajul lui Zalujnîi pare să aibă ca scop influențarea dezbaterii din Congresul american. Generalul, ca și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, caută cu disperare să obțină avioane de luptă mai avansate, drone, rachete cu rază de acțiune mai lungă și artilerie pentru a străpunge liniile rusești”, scrie Politico.

Politico afirmă că Kievul „este din ce în ce mai dornic să treacă dincolo de așteptarea donațiilor și caută să înceapă să se asocieze cu industriile de apărare americane și europene pentru a încheia acorduri de coproducție, astfel încât să își poată dezvolta propriile arme".

Senatorul american J.D. Vance, care a cerut în mod deschis oprirea ajutorului militar pentru Kiev, a susținut că declarațiile lui Zaluzhnyi au scos la iveală disputele profunde din conducerea ucraineană

„Scopurile lui Zelenski în privința războiului nu sunt în concordanță cu realitatea și aveți o parte din cercul său interior care ripostează", a declarat el joi reporterilor de la Capitoliu. El crede că războiul trebuie să se încheie cu Rusia controlând o parte din teritoriul ucrainean și cu o înțelegere negociată.

Evaluarea comandantului-șef al armatei ucrainene este "în concordanță cu ceea ce am fost informați", a declarat senatorul Ben Cardin, președintele Comisiei pentru relații externe din Senat. "Exista speranța că vor face mai multe progrese".

Politico a notat că argumente precum ale lui Vance rămân minoritare în Senat, deoarece majoritatea senatorilor din ambele partide declară în continuare că doresc să continue să ajute Ucraina să depășească impasul.

Politico subliniază că comentariile lui Zalujnîi nu au fost de natură să slăbească sprijinul celor mai activi susținători ai Ucrainei din Congres.

De pildă, senatorul Richard Blumenthal, membru al Comisiei pentru servicii armate din Senat, a remarcat că "natura războiului din Ucraina este că va fi kilometru cu kilometru".

El consideră că SUA trebuie să continue să susțină Ucraina, deoarece este vital pentru securitatea națională americană "chiar dacă nu va fi o străpungere gigantică".