 De ce crede Zelenski că restricționează SpaceX comunicațiile militare ale Ucrainei: „Nu este o problemă tehnică” | adevarul.ro
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De ce crede Zelenski că restricționează SpaceX comunicațiile militare ale Ucrainei: „Nu este o problemă tehnică”

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat compania SpaceX, deținută de Elon Musk, că nu spune adevărul în privința restricțiilor impuse sistemului de comunicații prin satelit Starshield, care afectează operațiunile militare ucrainene de-a lungul întregii linii a frontului.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski, președinte Ucraina Foto: AFP

Liderul de la Kiev suspectează că limitările au motivații politice, nu tehnice, și ar putea reprezenta o încercare de a pune presiune asupra Ucrainei pentru a face concesii Rusiei, relatează The Guardian.

Președintele ucrainean a declarat vineri că restricțiile care afectează dronele ucrainene sunt în vigoare de cinci zile. Potrivit acestuia, dronele nu mai pot zbura cu viteze mai mari de 161 km/h, deoarece conexiunea prin satelit se pierde la depășirea acestui prag.

În consecință, dronele rusești Shahed cu propulsie reactivă care se apropie de teritoriul ucrainean nu mai pot fi interceptate. De asemenea, atacurile ucrainene cu rază medie de acțiune asupra țintelor militare din teritoriile ocupate de Rusia sunt grav afectate, a afirmat Zelenski. Într-o discuție cu The Guardian și alți jurnaliști, desfășurată la palatul prezidențial din Kiev, Zelenski a declarat că le-a cerut liderilor militari ucraineni să ridice această problemă în discuțiile cu SpaceX, compania lui Elon Musk, precum și cu Pentagonul și Departamentul de Stat al SUA. Nu există „nicio explicație clară” pentru limitările impuse operațiunilor ucrainene, a spus președintele.

Potrivit acestuia, SpaceX a transmis Kievului că nu există „nicio restricție”, afirmație pe care Zelenski o consideră neadevărată, având în vedere că problemele au fost constatate de-a lungul „întregii linii a frontului”.

„Au existat discuții cu compania la nivel instituțional. Ministerul Apărării a discutat cu SpaceX. Răspunsul lor a fost: «Nu impunem nicio restricție». Ei spun că este vorba despre un fel de problemă tehnică. Noi nu credem că acesta este cazul”, a declarat Zelenski.

„Problema nu este dacă îi credem sau nu. Este posibil să fie necesare verificări suplimentare. Dar în fiecare zi facem teste în diferite direcții. În fiecare zi obținem aceeași confirmare. Așadar, nu este vorba despre cazuri izolate, ci despre o problemă larg răspândită”, a mai spus el.

Ucraina suspectează că încetinirea conexiunilor reprezintă o tactică deliberată a Statelor Unite, menită să exercite presiuni asupra lui Zelenski pentru a-l determina să facă concesii președintelui rus Vladimir Putin. Situația survine după o problemă similară înregistrată luna trecută și a coincis cu negocierile mediate de SUA, desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi, cu participarea reprezentanților ucraineni și ruși.

Kremlinul insistă ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas, din estul țării. Zelenski a exclus însă categoric posibilitatea de a ceda alte teritorii „teroriștilor” ruși. El a dezvăluit, de asemenea, că negociatorii americani Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, și Steve Witkoff, dezvoltator imobiliar, au întrebat dacă Ucraina ar fi dispusă să renunțe la Donbas în schimbul aderării la NATO sau al unor garanții de securitate similare celor oferite de Alianță.

Potrivit lui Zelenski, detaliile propunerii au fost vagi și nu păreau să includă desfășurarea unor trupe americane de menținere a păcii pe teren. Președintele ucrainean a subliniat că războiul se poate încheia doar printr-un acord de încetare a focului, însoțit de garanții de securitate solide, susținute de partenerii occidentali.

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