 David Walliams, starul emisiunii „Britain’s Got Talent” și autor de bestselleruri pentru copii, anchetat pentru infracțiuni sexuale | adevarul.ro
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David Walliams, starul emisiunii „Britain’s Got Talent” și autor de bestselleruri pentru copii, anchetat pentru infracțiuni sexuale

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Poliția Metropolitană din Londra a anunțat deschiderea unei anchete privind presupuse infracțiuni sexuale grave care îl vizează pe actorul de comedie și scriitorul britanic David Walliams, fost jurat de la „Britain’s Got Talent”, după apariția unor acuzații formulate de mai multe femei.

David Walliams a fost jurat la Britain's Got Talent
David Walliams a fost jurat la Britain's Got Talent Foto: X

Fără să îi menționeze explicit numele, Scotland Yard a precizat că a primit în ultimele zile „mai multe sesizări privind presupuse infracţiuni sexuale grave comise în trecut” de către vedeta britanică, relatează AFP, citată de Agerpres.

Poliția a subliniat că sesizările primite „sunt diferite de cazurile evocate” în ancheta jurnalistică și a anunțat că „analizează proactiv” materialele publicate de cele două instituții media pentru a stabili dacă acestea conțin probe privind posibile fapte penale.

Deschidere anchetei vine după publicarea unei investigații realizate de The Guardian și ITV News.

Autoritățile au precizat că persoanele care au formulat plângeri „sunt sprijinite de agenți specializați”, fără a oferi detalii privind numărul acestora.

Ancheta vine la câteva zile după ce The Guardian și ITV News au publicat mărturiile mai multor femei care îl acuză pe David Walliams că și-ar fi folosit notorietatea pentru a obține relații sexuale în perioade în care acestea erau foarte tinere, una dintre reclamante susținând că ar fi fost agresată sexual la vârsta de 15 ani.

„Nu sunt un prădător sexual”

Actorul și scriitorul britanic a respins însă acuzațiile de comportament ilegal. Într-o declarație acordată publicației The Guardian, acesta a afirmat: „Nu sunt un prădător sexual, nu am încălcat nicio lege”.

Totodată, David Walliams a recunoscut că a avut „un comportament nesăbuit faţă de anumite persoane cu care a întreținut relații sexuale ocazionale”.

Scandalul a avut consecințe importante asupra carierei sale. Agentul său literar a anunțat încetarea colaborării, BBC a retras de pe platformele sale mai multe producții asociate cu actorul, inclusiv serialul de comedie Little Britain, iar editura HarperCollins a decis încă din decembrie 2025 să nu mai publice cărțile autorului.

În vârstă de 55 de ani, David Walliams este unul dintre cei mai de succes autori britanici de literatură pentru copii, cu peste 60 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial. Reputația sa fusese afectată anterior și de o investigație publicată de The Guardian în 2022, care a dezvăluit înregistrări în care actorul făcea remarci considerate jignitoare și cu conotație sexuală la adresa unor concurenți ai emisiunii Britain's Got Talent.

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