 David Walliams, fost jurat la „Britain’s Got Talent”, acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 15 ani | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

David Walliams, fost jurat la „Britain’s Got Talent”, acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 15 ani

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Fostul jurat al emisiunii Britain's Got Talent, David Walliams, a fost acuzat că a abuzat de fete de 15 ani. El a pierdut o bătălie în instanță în încercarea de a bloca publicarea acuzațiilor de abuz sexual împotriva sa.

David Walliams
David Walliams, jurat la Britain's Got Talent Foto: X

Mai multe femei susțin că Walliams și-a folosit statutul de celebritate pentru a le exploata în scopuri sexuale când erau adolescente sau tinere.

Walliams neagă toate acuzațiile aduse împotriva sa. El a spus că, privind în urmă, și-a dat seama că uneori „s-a comportat nechibzuit”, scrie BBC.

„Nu sunt un prădător sexual. Nu am încălcat legea, dar sunt devastat că unele dintre femeile pe care le-am întâlnit acum 10-20 de ani și-au exprimat acum durerea sau furia față de mine.”

O femeie care susține că David Walliams a „manipulat-o” în adolescență a declarat pentru BBC Newsnight că este „furioasă” pe comportamentul acestuia.

Lilly Creightmore a spus că, la o lună după ce s-au întâlnit, Walliams i-a spus că „se poate muta cu el și, practic, că aș putea fi colega lui de apartament”.

„M-am simțit instantaneu presată să împart patul cu el. Seara, venea cumva să stea cu mine și să-mi mângâie piciorul, iar într-o noapte cred că și-a pus capul în poala mea și mi-a spus ceva de genul: «Ești sigură că nu vrei să vii să dormi în patul meu cu mine?». Aveam o forță interioară de genul: «Nu, nu mă atragi în felul ăsta»... Simțeam că sunt manipulată”, a spus femeia.

Ea a mai spus că este „furioasă” că „această cultură a bărbaților în vârstă aflați în poziții de putere trebuie să dispară, trebuie să se oprească. Își forțează pozițiile, folosesc tineri și abuzează tineri și, bineînțeles, oameni de orice vârstă. Încă sunt prea mulți bărbați la putere care fac asta și trebuie să plece”.

 Walliams a spus că nu a acționat necorespunzător și că nu a „vizat-o” pentru că era „vulnerabilă” sau „tânără”.

El spune că a crezut că prietenia lui cu Lilly a fost una „specială” și se simte „devastat” de relatarea ei. Neagă că ofertele de ajutor sau cadourile au fost încercări de a o ademeni, manipula sau constrânge să se culce cu el.

Într-o declarație, Walliams a spus: „Îmi dau seama că nu am ținut întotdeauna cont de sentimentele oamenilor. Este un lucru pe care îl regret. Și, deși un dezechilibru de putere este inevitabil atunci când un partid este faimos, abuzul de putere este cu totul altceva și este ceva ce nu am făcut niciodată.”

Firma de producție Britain's Got Talent, Fremantle UK, declară că este „tulburată și îngrijorată” de acuzațiile aduse fostului judecător David Walliams.

Fremantle UK spune că „în timpul petrecut în emisiune și în perioada intermediară, nu s-a făcut nicio plângere cu privire la comportamentul său față de Fremantle UK”, adăugând că nu a fost jurat în emisiune „de mai bine de patru ani”.

„Dacă cineva consideră că a fost victima vreunei nereguli sau a unei fapte greșite din partea cuiva în producțiile Fremantle sau ale caselor de discuri asociate, îl încurajăm să se adreseze”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Vom trata orice reclamație cu seriozitate. Protejarea bunăstării angajaților, freelancerilor, colaboratorilor și fanilor noștri a fost întotdeauna și rămâne absolut primordială pentru companie”, adaugă acesta.

Walliams a fost jurat în serial timp de 10 sezoane.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
gandul.ro
image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
mediafax.ro
image
La ce capitol SuperLiga României surclasează Premier League și Serie A!
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
digisport.ro
image
Ce se întâmplă dacă pică împărtășanie pe haine. Ce li se recomandă credincioșilor în această situație
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Analistă, despre momentul Nicuşor Dan - Ovidiu Vanghele: Un lucru grav, am văzut un preşedinte realmente slab
observatornews.ro
image
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
cancan.ro
image
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
newsweek.ro
image
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
prosport.ro
image
Dragoș Dolănescu, despre pensia din Costa Rica. Ce meserie are acum și cât estimează că va primi, comparativ cu România
playtech.ro
image
Ianis Stoica, avertizat de antrenorul care i-a relansat cariera: „Este șansa lui! Trebuie să înțeleagă asta!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Ce detalii se cunosc despre șoferul român reținut în Bulgaria după accidentul în lanț
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acord între Rusia și Ucraina după încheierea negocierilor! Cele două țări au bătut palma
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Ce alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc”
click.ro
image
Cum arată Toma, fiul lui Horia Brenciu, pe terenul de baschet. Ce performanță a reușit la doar 12 ani
click.ro
image
Bebeluș de 11 luni, îngropat de viu de propriul tată! A fost găsit în viață după 24 de ore
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Joan Crawford profimedia 0897967318 jpg
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
image
Cum se menține Anastasia Soare în formă la 69 de ani. Ce alimente evită să consume: „Nu obișnuiesc”

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood