David Walliams, fost jurat la „Britain’s Got Talent”, acuzat că a agresat sexual o adolescentă de 15 ani

Fostul jurat al emisiunii Britain's Got Talent, David Walliams, a fost acuzat că a abuzat de fete de 15 ani. El a pierdut o bătălie în instanță în încercarea de a bloca publicarea acuzațiilor de abuz sexual împotriva sa.

David Walliams, jurat la Britain's Got Talent Foto: X

Mai multe femei susțin că Walliams și-a folosit statutul de celebritate pentru a le exploata în scopuri sexuale când erau adolescente sau tinere.

Walliams neagă toate acuzațiile aduse împotriva sa. El a spus că, privind în urmă, și-a dat seama că uneori „s-a comportat nechibzuit”, scrie BBC.

„Nu sunt un prădător sexual. Nu am încălcat legea, dar sunt devastat că unele dintre femeile pe care le-am întâlnit acum 10-20 de ani și-au exprimat acum durerea sau furia față de mine.”

O femeie care susține că David Walliams a „manipulat-o” în adolescență a declarat pentru BBC Newsnight că este „furioasă” pe comportamentul acestuia.

Lilly Creightmore a spus că, la o lună după ce s-au întâlnit, Walliams i-a spus că „se poate muta cu el și, practic, că aș putea fi colega lui de apartament”.

„M-am simțit instantaneu presată să împart patul cu el. Seara, venea cumva să stea cu mine și să-mi mângâie piciorul, iar într-o noapte cred că și-a pus capul în poala mea și mi-a spus ceva de genul: «Ești sigură că nu vrei să vii să dormi în patul meu cu mine?». Aveam o forță interioară de genul: «Nu, nu mă atragi în felul ăsta»... Simțeam că sunt manipulată”, a spus femeia.

Ea a mai spus că este „furioasă” că „această cultură a bărbaților în vârstă aflați în poziții de putere trebuie să dispară, trebuie să se oprească. Își forțează pozițiile, folosesc tineri și abuzează tineri și, bineînțeles, oameni de orice vârstă. Încă sunt prea mulți bărbați la putere care fac asta și trebuie să plece”.

Walliams a spus că nu a acționat necorespunzător și că nu a „vizat-o” pentru că era „vulnerabilă” sau „tânără”.

El spune că a crezut că prietenia lui cu Lilly a fost una „specială” și se simte „devastat” de relatarea ei. Neagă că ofertele de ajutor sau cadourile au fost încercări de a o ademeni, manipula sau constrânge să se culce cu el.

Într-o declarație, Walliams a spus: „Îmi dau seama că nu am ținut întotdeauna cont de sentimentele oamenilor. Este un lucru pe care îl regret. Și, deși un dezechilibru de putere este inevitabil atunci când un partid este faimos, abuzul de putere este cu totul altceva și este ceva ce nu am făcut niciodată.”

Firma de producție Britain's Got Talent, Fremantle UK, declară că este „tulburată și îngrijorată” de acuzațiile aduse fostului judecător David Walliams.

Fremantle UK spune că „în timpul petrecut în emisiune și în perioada intermediară, nu s-a făcut nicio plângere cu privire la comportamentul său față de Fremantle UK”, adăugând că nu a fost jurat în emisiune „de mai bine de patru ani”.

„Dacă cineva consideră că a fost victima vreunei nereguli sau a unei fapte greșite din partea cuiva în producțiile Fremantle sau ale caselor de discuri asociate, îl încurajăm să se adreseze”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Vom trata orice reclamație cu seriozitate. Protejarea bunăstării angajaților, freelancerilor, colaboratorilor și fanilor noștri a fost întotdeauna și rămâne absolut primordială pentru companie”, adaugă acesta.

Walliams a fost jurat în serial timp de 10 sezoane.