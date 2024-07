Consuma 1,5 litri de vodcă pe zi, până când a hotărât să își schimbe viața. Cum arată acum femeia de 52 de ani

O terapeută din Marea Britanie a dezvăluit cum a reușit să își transforme complet viața după ce a fost dependentă de alcool timp de ani de zile. Femeia consuma aproximativ 1,5 litri de vodcă pe zi, relatează Mirror.

Dawn Gadsby, în vârstă de 52 de ani, spune că a început să consume alcool încă din anii de adolescență, după ce, la vârsta de 12 ani, a fost asaltată.

"Până la 25 de ani, am început să am simptome de sevraj de la alcool, dacă ma opream brusc, dar am încercat să le ignor. Eram atât de adânc în negare, încât dacă mă uit în urmă este înfricoșător", a povestit femeia.

Deși lucra ca farmacolog, femeia era alcoolică și avea adesea crize când nivelul de alcoolemie scădea.

"Simțeam că mor. Fizic și mental eram la sfîrșit. Am suferit de icter, am fost internată de mai multe ori și eram un dezastru", a mai povestit ea.

În urmă cu zece ani, în timpul unei perioade de sevraj, Dawn și-a promis că o să se lase de alcool, în ciuda tentativelor eșuate pe care le avusese anterior.

În doar un an și jumătate după ce a renunțat să mai bea alcool, și-a îndreptat cariera spre a ajuta alte persoane care sufereau de același lucru.

Dependența de alcool a fost, însă, înlocuită de cea de mâncare.

"Mâncam pungi întregi de Haribo, popcorn, ciocolată, caramele, dulciuri, pahare de milkshake și boluri cu înghețată. Nu știam că asta înseamnă că renunț la mine, credeam că îmi recuperez apetitul după ani întregi în care nu mă hrănisem", a povestit Dawn.

Totul s-a schimbat în urmă cu trei ani, când aceasta s-a hotărât că dacă a putut să învingă dependența de alcool, poate să facă același lucru și cu mâncarea.

Astfel, a început să aibă mai multă grijă la mărimea porțiilor și să se concentreze pe alimente care îi dădeau energie.

"Când voiam să mănânc ceva anume, încercam să îmi imaginez cum o să mă simt și ce beneficii mi-ar aduce. De exemplu, fructele și legumele sunt ușoare pentru că sunt alimente curate și oferă sațietate", susține Dawn.

În doar cinci luni, britanica reușise să slăbească aproape 32 de kilograme.

"Acum mă simt fantastic. La 52 de ani mă simt mai bine decât mă simțeam la 30. Arăt și mai bine. Sunt mândră că am părul mov și că sunt puțin diferită. M-am luptat și mi-am învins cei doi inamici, alcoolul și mâncarea", a povestit femeia.