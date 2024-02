Câți soldați ucraineni au fost uciși, potrivit lui Zelenski, după doi ani de la invazia rusă

Președintele Ucrainei admite, de asemenea, că armamentul occidental este limitat, într-un moment crucial al războiului cu Rusia.

Volodimir Zelenski a dat o cifră pentru numărul de morți pe câmpul de luptă ucrainean în războiul cu Rusia. Potrivit președintelui Ucrainei, 31.000 de soldați au fost uciși. El a mai afirmat că 2024 va fi decisiv pentru rezultatul conflictului, notează The Guardian.

Vorbind la Kiev, la o zi după împlinirea a doi ani de la invazia lui Vladimir Putin, președintele ucrainean a spus că este de părere că țara sa va câștiga, în ciuda recentelor eșecuri militare. El a recunoscut că armele occidentale erau insuficiente și erau cruciale într-un moment în care trupele sale erau spectaculos depășite.

Nu mai aveau muniții și, la un moment dat, la sfârșitul anului trecut, trăgeau un obuz pentru fiecare 12, dezlănțuite de ruși, a spus el. Raportul de acum este de 1:7.

„Au o mare superioritate”, a recunoscut el.

Estimările în privința soldaților ruși

El a refuzat să spună câți membri ai serviciului ucrainean au fost răniți, afirmând că astfel de detalii ar putea ajuta Moscova, dar că estimările occidentale al numărului de morți ucraineni sunt prea mari. Oficialii americani au sugerat că 70.000 de soldați au fost uciși și 120.000 au fost răniți.

„Nu sunt 300.000 sau 150.000. Fiecare victimă înseamnă mult pentru noi”, a spus Zelenski.

De asemenea, el a estimat numărul rușilor morți la 180.000 și a spus că victimele rușilor au fost de 500.000, dacă sunt incluși și răniții. El l-a descris pe Putin și Rusia drept „un cerc de inumani”. Kremlinul l-a ucis pe liderul opoziției ruse Alexei Navalny, a adăugat el.

Sprijinul Statelor Unite, factor esențial

Republicanii din Washington au blocat un pachet de 61 de miliarde de dolari (48 de miliarde de lire sterline) de asistență militară și economică pentru Kiev timp de patru luni. Zelenski a spus că își pune speranța în Congresul SUA că va adopta, în curând, pachetul de ajutor care include înlocuiri extrem de necesare ale rachetelor de apărare aeriană, folosite pentru a proteja Kievul și alte orașe.

„Sunt sigur că va fi o decizie pozitivă. În caz contrar, mă va lăsa să mă întreb în ce fel de lume trăim”, a spus Zelenski.

„Contăm pe sprijinul Congresului”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski a descris anul 2024 drept „un punct de cotitură” și a spus că rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA din noiembrie va fi un factor cheie. Dacă Donald Trump câștigă un al doilea mandat în funcție, se așteaptă ca el să retragă ajutorul pentru Kiev.

„Anul acesta va defini formatul încheierii războiului”, a declarat președintele Ucrainei.

UE a sporit sprijinul diplomatic și militar

Țările UE au încercat să sporească sprijinul diplomatic și militar pentru Ucraina. Președintele Franței, Emmanuel Macron, găzduiește, luni, o conferință a liderilor europeni. Acesta va reprezenta o șansă pentru participanți de a-și „reafirma determinarea” de a învinge războiul agresiv al Rusiei, a spus președinția franceză.

Vor participa cancelarul german, Olaf Scholz, și președintele polonez, Andrzej Duda, la fel ca și ministrul de externe al Marii Britanii, David Cameron. Zelenski va transmite prin video. Duminică, el a spus că i-a cerut lui Macron să furnizeze Ucrainei avioane de luptă Mirage.

Kievul dorește, de asemenea, ca Berlinul să-și furnizeze sistemul de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Taurus pentru a atinge ținte rusești departe de linia frontului. Guvernul condus de Scholz a fost, până acum, reticent în a face acest lucru.

Zelenski a declarat, ulterior, că a înțeles faptul că Berlinul așteaptă ca SUA să preia conducerea, așa cum făcuse anterior cu livrarea tancurilor de luptă. El a refuzat să ofere detalii despre sistemul Storm Shadow, pe care Marea Britanie l-a donat anul trecut.

Întrebat de The Guardian dacă ar primi venirea lui Keir Starmer ca viitor prim-ministru, el a răspuns diplomatic: „Avem relații bune [cu Marea Britanie]. Am vorbit în parlament și am întâlnit guvernul și opoziția.”

Nu există perspectiva negocierii

Totodată, el a spus că în prezent nu există perspective de negocieri cu Moscova.

„Putin nu mă va suna. Nu vrea să pună capăt războiului”, a spus președintele ucrainean. Formula de pace a lui Zelenski prevede retragerea trupelor ruse la granițele Ucrainei din 1991, inclusiv întoarcerea Crimeei, reparații și un tribunal pentru crime de război.