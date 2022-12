Experiența nefericită a unei tinere care și-a rezervat vacanța în Austria: „Niciun răspuns concret, nici banii înapoiați”

Ceea ce ar fi trebuit să fie o mini-vacanță de vis s-a transformat într-o problemă serioasă pentru o româncă, după ce și-a făcut rezervare într-un hotel select din Viena. Acum, ea nu știe cum să mai rezolve problema apărută între timp.

O româncă nu poate să-și mai recupereze banii după ce și-a făcut rezervare pentru câteva seri la un hotel din capitala Austriei, dar între timp acesta s-a închis.

Acum, femeia este pasată de la Booking la hotel și la bancă, însă nu poate să-și recupereze banii deși au trecut două luni de când a fost informată că hotelul nu o mai poate caza. A rămas cu promisiunile și cu câteva sute de euro dați în avans.

În speranța că va primi sfaturi despre ce ar trebui să facă pentru a-și primi înapoi banii, dar și pentru a-i pune pe alții în gardă, ea și-a povestit pățania pe grupul de Facebook Vacanțe sub 500 de euro.

„Vin şi eu cu o problemă în speranța că o să primesc câteva sfaturi. Am facut o rezervare pe Booking pentru Hotelul Caratart Bombolo în Viena pentru perioada 30 nov- 3 dec 2022. Rezervarea a fost făcută în 19.10, am plătit integral şi fără drept de anulare. Unitatea avea 8.3 nota pe Booking, review-uri bune, iar noi ştiam sigur că o să mergem, deci nu m-a deranjat plătirea în avans.

În 25.11, cu 5 zile înainte de excursie, am primit mesaj de la unitate în care se specifica că hotelul s-a închis, iar rezervarea e anulată. Am luat legătura cu Booking, iar rezultatul este nesatisfăcător”, scrie femeia pe Facebook.

Ea spune că cei de la Booking i-au oferit trei variante în timp, dar nu a primit banii înapoi la niciunul din termenele fixate.

„Prima dată s-a promis un răspuns de la hotel în 5 zile şi returnarea banilor imediat după primirea acestuia. A doua oară termenul a fost mărit la 15 zile, cu mențiunea că, dacă nu primim banii de la Hotel, o să fie înapoiați de către Booking în secțiunea de Wallet. A treia şi a patra oară termenul tot a fost mărit, cu aceeaşi mențiune că banii vor fi eliberați de către Booking”, mai scrie ea.

O problemă fără rezolvare

Între timp, ea a fost purtată între bancă și hotel, online. Evident, problema nu s-a rezolvat, deși tânăra a plătit în avans o sumă destul de considerabilă.

„În seara aceasta am primit un mesaj în care se specifică să vorbesc întâi cu banca despre înapoierea banilor, şi mai apoi, dacă banca refuză, să le trimit o scrisoare prin care să se specifice refuzul băncii. Fiind vorba despre o platforma destul de populară şi serioasă mă gândeam că problema o să fie rezolvată uşor, dar deja trec aproape două luni şi nu am niciun răspuns concret si nici banii înapoiați”, se plânge tânăra.

Acum, ea nu știe cum să procedeze și cere sfaturi de la membrii forumului, pe care îi întreabă dacă au trecut prin probleme similare.

„A mai avut cineva o situație similară? Nu ştiu dacă să iau legătura cu Protecția Consumatorului din România, să încerc să sun la cea din Austria, etc. Sunt totuşi câteva sute de euro la mijloc la care nu aş renunța atât de uşor.

P.S: Noi ne-am altă cazare pe Airbnb, deci măcar excursia tot a avut loc, cei de la Booking ne-au recomandat o alternativă, dar nu era aproape de centru şi nu dispunea de loc de parcare”, a mai scris femeia.

Ce spun românii

Apelul ei a fost văzut de mai mulți membrii ai grupului, iar postarea sa a devenit virală.

„Am avut aceeași problemă cu Booking.com în care m-au dus cu vorba două luni, apoi am fost la bancă și am explicat situația și am completat un formular de fraudă, iar ei ne-au înapoiat banii. Ar trebui să faci la fel pentru că ai un număr de zile în care poți completă formularul, după banii sunt total pierduți pentru că nu ai acționat în timp”, a sfătuit-o cineva.

„După ce Austria nu acceptat intrarea țării noastre în Schenghen familia și prietenii noștri nu vom mai merge în această țară. #BoicotAustria”, a scris altcineva.

„Proprietarii mint pe Booking. Am crezut că mergem la cazare „normală” în Bulgaria, cameră simplă cu balcon și ne-am trezit într-un demisol beci plin de iegrasie. Am rezolvat problema cu booking, dar apelurile la call-centerul cu număr de UK ne-a uscat de bani, aproape tot atât cât am recuperat. Nu cred că vom mai folosi platforma”, a scris altcineva.

„Refuz la plată la bancă cu dovada în care scrie că locația s-a închis pentru că dacă ceri anulare pe o politică nerambursabilă s-ar putea să nu îi primești”, a sfătuit-o altcineva.

„Booking-ul e de nerecunoscut. Avem zeci de rezervări cu ei, dar în ultimul timp, pare că doar proprietarii au drepturi, nicidecum clienții. Probabil acum scot pârleala după anii de pandemie”, a fost altă opinie.

Aceasta a fost contrazisă de o proprietară care se plânge la rândul ei de politica Booking. „Din punct de vedere al unui proprietar, îți spun că simt exact opusul! Bookingul nu te ajută cu nimic. Își iau doar comisioanele și în rest vorbe goale. Te duc cu vorba și cu „nu putem face nimic”.