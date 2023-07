Capturat de ruși în asediul de la Mariupol, un britanic a auzit cum un prizonier era ucis în celula alăturată

Britanicul Aiden Aslin, luptătorul din Ucraina capturat de ruși, condamnat la moarte, dar eliberat ulterior, a mărturisit cum a fost torturat în detenție și ce a simțit când un coleg prizonier dintr-o celulă alăturată a fost omorât.

După ce a luptat ca soldat înrolat în cadrul grupării de pușcași marini ucraineni în combinatul siderurgic de la Mariupol, s-a predat împreună cu alte sute de oameni, când au rămas fără muniție, relatează britanicul Aiden Aslin, citat de Daily Mail Online.

Soldatul își amintește de ororile la care a fost supus după ce a fost adus la Donețk pentru a fi interogat.

„Vrei o moarte rapidă? Sau una frumoasă?”

Lovit cu putere în cap și peste brațe, a fost adus în stare de inconștiență. Când și-a revenit, procedura a fost reluată cu lovituri în zona rinichilor și din nou în cap.

„M-am ghemuit într-un colț (...) <<Știi cine sunt eu>>, m-a întrebat. <<Sunt omul care te va ucide. Eu sunt cel care îți aduce moartea>>. Apoi a fluturat un cuțit cu lama scurtă și mi-am dat seama că, pe lângă loviturile de ciomag, mă înjunghiase și în umăr. <<Vrei o moarte rapidă? Sau una frumoasă?>>. <<O moarte rapidă>>, am răspuns”, relatează Aiden Aslin, potrivit sursei citate.

Înghesuit apoi într-o celulă cu alte 30 de persoane, fără toaletă, fără fereastră, fără pat sau saltea, cu doar trei bănci și câteva pături murdare, plină de păduchi și gândaci, a dormit pe podeaua de beton.

„Ne puteam întoarce pe o parte doar atunci când toți ceilalți o făceau. (...) O bucată mică de pâine era singura noastră hrană pentru o zi”, povestește britanicul.

Aiden Aslin relatează cum cei care l-au capturat, l-au forțat să facă un filmuleț umilitor.

„Numele meu este Aiden Aslin... La început am crezut că Ucraina este partea bună. În cele din urmă am văzut că nu iau deciziile corecte care ar pune capăt războiului”, a trebuit să spună în înregistrare, potrivit propriilor mărturisiri ulterioare.

În videoclip apare vorbind greu din cauza contuziei provocate de bătaia din noaptea precedentă, cu o tăietură de 15 cm și o vânătaie mare și neagră pe frunte, acolo unde fusese lovit cu bastonul, cu ochiul drept pe jumătate închis și fața tăiată, forțat să joace rolul cerut de cei la mila cărora se afla.

Aiden Aslin mărturisește că a fost forțat să coopereze prin violență constantă și prin folosirea jocurilor minții, cel mai întunecat dintre acestea fiind realizat de un compatriot britanic, născut în Nottingham, ca și el, pe numele său real Graham Phillips, al cărui „sprijin servil pentru Kremlin a făcut ca oamenii să-l numească trădător al Marii Britanii”.

„Încă de la început, a fost de partea Moscovei în ceea ce privește Ucraina. Devotamentul său canin față de ucigașul de la Kremlin a fost preluat de RT, canalul TV rusesc de tip patos, și a fost intervievat. Urma să apar alături de el într-un videoclip YouTube sponsorizat de Kremlin”, povestește Aiden Aslin.

Aiden Aslin mărturisește că, deși nu a avut de ales, se simte rușinat pentru ce a declarat în interviul de propagandă.

„<<Aiden>>, a continuat el, <<ești prezentat în Sky, BBC, Daily Mail etc. ca un fel de erou care a plecat să lupte pentru Ucraina și care este ținut de rușii răi. Și totuși, iată-te în captivitate de o săptămână. Arăți absolut în regulă. Da, într-o stare de sănătate decentă>>. Am răspuns: <<Tratamentul meu a fost bun. Nu am fost bătut sau altceva>>", povestește Aslin despre cum a decurs interviul.

Aslin precizează că el era la momentul capturării sale un soldat în activitate în contract cu Ministerul ucrainean al Apărării și avea rezidență din acest motiv, dar era acuzat, pe nedrept, că este mercenar.

Povestește că, după interviul de propagandă, a fost târât în spatele gărzilor, cu capul plecat în jos. Nu știa ce i se va întâmpla.

A urmat o discuție lungă cu Mihail Popov, ofițerul de presă al echivalentului local al KGB-ului, care conducea campania de relații publice pentru a convinge Ucraina să accepte un schimb cu Viktor Medvedchuk, un oligarh și politician pro-Kremlin a cărui fiică este fina lui Putin.

„Am ajuns să îmi știu pe de rost lozinca: Bună ziua, numele meu este Aiden Aslin și sunt un prizonier de război britanic deținut în regiunea Donețk din estul Ucrainei, iar autoritățile de aici vor să mă schimbe cu Viktor Medvedchuk”, povestește Aslin.

Obligat să învețe imnul Rusiei

Ulterior a fost pus în fața unei camere de luat vederi și acuzat de preluarea forțată a puterii, de păstrarea forțată a puterii, de plănuirea răsturnării Constituției Republicii Populare Donețk, de mercenariat și de uciderea civililor.

A fost dus într-un centru de detenție preventivă „un fel special de iad în care încă mai persista atmosfera murdară din vremea lui Stalin” și obligat să învețe imnul Rusiei:

„Am fost înghesuit într-o celulă mică de detenție cu alte câteva persoane, până când ușa s-a deschis și au fost chemați primii trei prizonieri. Gardienii le-au strigat să se întindă, apoi au început să-i lovească cu bâtele pe prizonierii culcați, cu cagule și fără apărare”.

Aiden Aslin mărturisește că regula tacită era să nu încerce niciodată să atragă atenția gărzilor.

„Mi s-a făcut rău de frică când cei din celula alăturată au început să bată în ușa lor, apoi să strige: <<Medic! Avem nevoie de un medic!>>. A sosit un gardian și am auzit un deținut spunând: <<Nu mai respiră. Îi facem resuscitare, dar are nevoie de un medic>>. Au trecut 15 minute până când a sosit un medic și a dat ora decesului, singura atenție medicală pe care deținutul a primit-o”, mai povestește Aiden Aslin, mărturisind că după acest incident a crezut că va sfârși la fel și n-a mai dat mari șanse posibilității sale de a scăpa cu viață de acolo.

Relatările publicate de Daily Mail Online sunt o adaptare din „Prizonierul lui Putin: My Time As A Prisoner of War In Ukraine”, de Aiden Aslin & John Sweeney, publicat de Bantam.

Aiden Aslin s-a întors în Marea Britanie după ce a fost închis luni de zile în urma capturării sale de către forțele ruse.