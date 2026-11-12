Avertisment fără precedent al lui Zelenski pentru liderii europeni privind negocierile SUA-Rusia: „Nu este vorba doar despre Ucraina”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis joi liderilor europeni, reuniți la Dublin, să urmărească cu maximă atenție discuțiile dintre Statele Unite și Rusia privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei. Liderul de la Kiev avertizează că negocierile dintre Washington și Moscova ar putea avea consecințe care depășesc problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: X/@ZelenskyyUa

Zelenski a făcut apelul în cadrul summitului Comunității Politice Europene, la care participă și președintele României, Nicușor Dan.

„Europa trebuie să fie cu adevărat atentă atunci când americanii şi ruşii abordează acest subiect: nu este vorba doar despre garanţii de securitate pentru Ucraina. În realitate, este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia. (...) Aşteptăm mai multe detalii, iar Europa trebuie să fie foarte atentă la aceasta”, a declarat Volodimir Zelenski la Dublin, potrivit Agerpres.

Avertismentul vine în contextul în care negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au ajuns joi la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Vizita are loc după discuțiile de pace dintre reprezentanții Rusiei și Ucrainei, desfășurate la Abu Dhabi sub medierea Statelor Unite.

Posibilitatea stabilirii unui nou cadru de securitate european în urma negocierilor dintre Washington și Moscova provoacă îngrijorare în rândul liderilor europeni. Aceștia insistă că viitorul securității continentului nu poate fi stabilit fără participarea Europei.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a susținut joi, la Dublin, că nu este nevoie de construirea unei noi arhitecturi de securitate de la zero, întrucât Europa a avut deja un astfel de sistem, afectat treptat și distrus, în cele din urmă, de invazia rusă în Ucraina.

„Nu este nevoie să reinventăm roata. Europa avea o arhitectură de securitate europeană funcţională, care a fost mai întâi subminată treptat, iar în final a fost distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a afirmat Antonio Costa.

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că prioritatea trebuie să rămână oprirea războiului din Ucraina, înainte de începerea unor discuții mai ample despre securitatea continentului.

„Prioritatea trebuie să fie obţinerea unei încetări a focului, apoi a unui acord de pace, şi abia după aceea vor putea avea loc discuţii cu privire la arhitectura de securitate mai largă a Europei. Mutarea centrului atenţiei către arhitectura de securitate europeană echivalează cu o distragere a atenţiei de la ceea ce ar trebui să fie cu adevărat prioritar, şi anume încetarea uciderilor în Ucraina”, a declarat Kaja Kallas.

În paralel cu discuțiile de la Dublin, aproximativ 40 de state din cadrul așa-numitei „Europe extinse”, care depășește granițele Uniunii Europene, urmează să definească un set de principii comune privind securitatea, prin intermediul unei carte inițiate de Franța.

Președintele francez Emmanuel Macron a susținut că demersul este important într-un moment în care există riscul ca Europa să fie lăsată în afara negocierilor care îi privesc direct securitatea și stabilitatea.

„Într-un moment în care mulţi şi-ar dori să vadă Europa în afara discuţiilor care privesc securitatea şi stabilitatea sa, această declaraţie este extrem de importantă”, a afirmat Macron, adăugând că documentul subliniază necesitatea unei „treziri în interiorul acestei Europe lărgite”.