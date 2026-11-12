 Avertisment fără precedent al lui Zelenski pentru liderii europeni privind negocierile SUA-Rusia: „Nu este vorba doar despre Ucraina” | adevarul.ro
search
Joi, 12 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Avertisment fără precedent al lui Zelenski pentru liderii europeni privind negocierile SUA-Rusia: „Nu este vorba doar despre Ucraina”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis joi liderilor europeni, reuniți la Dublin, să urmărească cu maximă atenție discuțiile dintre Statele Unite și Rusia privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei. Liderul de la Kiev avertizează că negocierile dintre Washington și Moscova ar putea avea consecințe care depășesc problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: X/@ZelenskyyUa

Zelenski a făcut apelul în cadrul summitului Comunității Politice Europene, la care participă și președintele României, Nicușor Dan.

„Europa trebuie să fie cu adevărat atentă atunci când americanii şi ruşii abordează acest subiect: nu este vorba doar despre garanţii de securitate pentru Ucraina. În realitate, este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia. (...) Aşteptăm mai multe detalii, iar Europa trebuie să fie foarte atentă la aceasta”, a declarat Volodimir Zelenski la Dublin, potrivit Agerpres.

Avertismentul vine în contextul în care negociatorii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au ajuns joi la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Vizita are loc după discuțiile de pace dintre reprezentanții Rusiei și Ucrainei, desfășurate la Abu Dhabi sub medierea Statelor Unite.

Posibilitatea stabilirii unui nou cadru de securitate european în urma negocierilor dintre Washington și Moscova provoacă îngrijorare în rândul liderilor europeni. Aceștia insistă că viitorul securității continentului nu poate fi stabilit fără participarea Europei.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a susținut joi, la Dublin, că nu este nevoie de construirea unei noi arhitecturi de securitate de la zero, întrucât Europa a avut deja un astfel de sistem, afectat treptat și distrus, în cele din urmă, de invazia rusă în Ucraina.

„Nu este nevoie să reinventăm roata. Europa avea o arhitectură de securitate europeană funcţională, care a fost mai întâi subminată treptat, iar în final a fost distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a afirmat Antonio Costa.

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că prioritatea trebuie să rămână oprirea războiului din Ucraina, înainte de începerea unor discuții mai ample despre securitatea continentului.

„Prioritatea trebuie să fie obţinerea unei încetări a focului, apoi a unui acord de pace, şi abia după aceea vor putea avea loc discuţii cu privire la arhitectura de securitate mai largă a Europei. Mutarea centrului atenţiei către arhitectura de securitate europeană echivalează cu o distragere a atenţiei de la ceea ce ar trebui să fie cu adevărat prioritar, şi anume încetarea uciderilor în Ucraina”, a declarat Kaja Kallas.

În paralel cu discuțiile de la Dublin, aproximativ 40 de state din cadrul așa-numitei „Europe extinse”, care depășește granițele Uniunii Europene, urmează să definească un set de principii comune privind securitatea, prin intermediul unei carte inițiate de Franța.

Președintele francez Emmanuel Macron a susținut că demersul este important într-un moment în care există riscul ca Europa să fie lăsată în afara negocierilor care îi privesc direct securitatea și stabilitatea.

„Într-un moment în care mulţi şi-ar dori să vadă Europa în afara discuţiilor care privesc securitatea şi stabilitatea sa, această declaraţie este extrem de importantă”, a afirmat Macron, adăugând că documentul subliniază necesitatea unei „treziri în interiorul acestei Europe lărgite”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
digi24.ro
image
Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dragoș Benea, coordonatorul PSD al proiectului de reformă teritorială, anunță în exclusivitate pentru Gândul cele șase criterii care vor sta la baza redesenării hărții României
gandul.ro
image
Anunțul MOMENTULUI de pe piața carburanților din România! Când va relua Petrotel-Lukoil livrările de combustibil
mediafax.ro
image
Cei 5 tineri fotbaliști care pot salva naționala României! Unul joacă la Real Madrid, iar altul valorează deja 10 milioane de euro
fanatik.ro
image
Percheziții la firme care aduceau motorină rusească în România, ocolind sancțiunile. Schema, devoalată de Libertatea de doi ani
libertatea.ro
image
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
digisport.ro
image
Anunțul făcut de Vlăduța Lupău după 7 ani de căsnicie cu Adi Rus: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac”
click.ro
image
Harta celor 148 de orașe care ar putea „dispărea” după reorganizarea administrativ-teritorială. Pe listă sunt și stațiuni celebre
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Un oraș din România a câștigat titlul de Oraș European al Crăciunului 2027. Premiul va fi acordat la Barcelona
observatornews.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire'
cancan.ro
image
Un român a calculat ce bani a strâns la pensie după doar 25 de ani de muncă. Suma l-a uimit. „E foarte bine”
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu angajații primăriilor dacă localitățile sunt comasate. Cine riscă să își piardă locul de muncă
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu a vorbit despre strategia de transferuri a lui Dinamo din iarnă! Asta se întâmplă cu haita lui Campos
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Marele Jardel: ”Viața mea s-a sfârșit: alcool, depresie, cocaină”
digisport.ro
image
Nu a mai apucat să-și cunoască bebelușul! Un tânăr de doar 26 de ani, printre victimele tragediei din New York
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini FABULOASE cu casa de la Viscri a Danei Rogoz. Locuința e aproape gata. Cum arată în acest moment. E ceva unic printre vedetele din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cea mai mare pensie din România. Șefa Casei de Pensii anunță ce a lucrat românul
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Florin Salam, atac dur la adresa lui Cristian Tudor Popescu! Ce l-a scos din sărite pe manelist: „Trebuie să ai respect”
click.ro
image
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
click.ro
image
Denise Rifai, în locul Marei Bănică la Antena Stars! Ce emisiune va prezenta: „Este cel mai frumos produs al meu”
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției
image
Florin Salam, atac dur la adresa lui Cristian Tudor Popescu! Ce l-a scos din sărite pe manelist: „Trebuie să ai respect”

OK! Magazine

image
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”