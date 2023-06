Românul închis în China contribuie la legea privind munca forțată. „În orice mall sunt produse confecționate sub teroare”

O mare parte dintre etichetele, felicitările, pungile de cadouri pe care le găsești în orice mall din Occident sunt produse în China prin muncă forțată. Marius Balo, clujeanul închis opt ani într-un penitenchiar de lângă Shanghai, a povestit pentru europarlamentari condițiile inumane de lucru.

Marius Balo (41 de ani), clujeanul întemnițat timp de opt ani în China pentru o presupusă fraudă în valoare de 80 de dolari, a participat, săptămâna trecută, la dezbaterile din plenul Parlamentului European și a asistat la votarea legii care urmărește interzicerea importului de produse din țări suspectate că folosesc munca forțată.

Legea este alcătuită din două părți, prima parte, legată de responsabilitatea corporativă, s-a votat la final de săptămână.

„A doua parte prevede interzicerea importului în Uniunea Europeană a acestor produse, se va dezbate și vota în luna septembrie”, a precizat Balo.

Marius Balo și jurnalistul britanic Peter Humphrey, ambii întemnițați în penitenciarul din apropierea orașului Shanghai, i-au relatat lui Raphaël Glucksmann, europarlamentar francez și membru în conducerea Alianței Inter-Parlamentare privind China (IPAC), inițiatorul legii menționate, condițiile de care au avut parte în închisoarea chinezească.

„Eu și Peter am fost singurii audiați, deoarece dintre cei ce au fost întemnițați în China, 99% nu vorbesc despre asta de rușine sau din alte motive”, a mărturisit Balo pentru „Adevărul”.

„Toate companiile pe care tu le vezi când mergi la mall”

Balo a arătat parlamentarului o parte din produsele la care a lucrat în închisoarea chinezească, pe care a reușit să le scoată pe ascuns din închisoare: „Noi ne puteam cumpăra niște agende cu coperți mai groase și eu am dezlipit coperțile și am îndesat o parte din dovezi (produse, etichete pentru haine, plicuri, felicitări, pachete, pungi pentru cadouri). Am făcut produse pentru toate companiile pe care tu le vezi când mergi la mall. Toate se aprovizionează de acolo pentru că e mai ieftin deoarece deținuții nu sunt plătiți și sunt tratați ca niște sclavi”.

Complexul penitenciar avea aproape 20 de hectare și partea unde dormeau deținuții reprezenta doar 95%, restul erau fabrici.

„Intrau și ieșeau tirurile cu marfă de parcă eram la autostradă”, spune el.

„Erai forțat să lucrezi”

Întrebat dacă munca era forțată, Balo a precizat: „Toată lumea lucra, erai forțat să lucrezi, nu aveai opțiunea să nu lucrezi, pentru că altfel ți se tăiau toate drepturile. Ca întemnițat aveai anumite drepturi: să dai telefon acasă, să scrii o scrisoare, să primești cărți etc. Acestea sunt drepturi fundamentale, dar ei condiționau drepturile de muncă: nu muncești, nu ai nimic, nu mănânci, nu suni, nu vorbești etc.”

Programul de lucru era de dimineața, de la 8.00, până seara la 17.00-18.00 sau chiar mai mult dacă erau comenzi multe. În plus, se lucra la normă. Cel mai greu, spune Balo, era la pungile de cadouri.

„Trebuia să lipești șase mânere pentru pungile de cadouri pe minut. Deci o pungă la 10 secunde. Dacă rămâneai în urmă sau nu-ți mergeau mâinile așa cum voiau ei apăreau probleme. Erai obligat să stai toată ziua cu nasul în aracetul ăla nenorocit, nici măcar o mască nu îți dădeau. Seara pe la 6 – 7, când terminai munca erai zăpăcit de cap, nu-ți mai reveneai trei zile”, spune românul.



Cei care-și făceau norma primeau o recompensă. „Era mâncarea proastă care se dădea mereu, dar cei care-și făceau norma primeau o bucată de carne, un ou sau altceva. Altfel, mâncai doar orezul și două verdețuri culese din grădină”, povestește Marius Balo.

Balo dorește să sensibilizeze și parlamentarii români în legătură cu modul în care sunt fabricate anumite produse „Made in China”.

„S-a făcut primul pas spre interzicerea importului în Uniunea Europeană a acestor produse confecționate sub teroare, cu sânge și cu lacrimi. Un cetățean român sau oricare alt cetățean european nu și-ar cumpăra aceste produse dacă ar ști că pe un alt om l-au costat viața”, a conchis el.