Efectul bizar al înființării unui azil: stația de carburant din vecinătate, închisă la ordinul ISU. Administratorul firmei a intrat în greva foamei

Administratorul unei stații de carburanți din Argeș a intrat în greva foamei după ce inspectorii ISU Argeș i-au retras, pe 17 mai 2024, autorizația de funcționare. Neregulile au apărut după ce în locul pensiunii din apropierea stației a fost înființat un azil de bătrâni.

În urma tragediei de la stația GPL din Crevedia (Dâmbovița), în care au murit șase persoane și câteva zeci au fost rănite, au fost extinse controalele la toate stațiile de carburanți din țară. Mai multe societăți au rămas fără autorizație de securitate la incendiu în urma controalelor. Este și situația unei firme din județul Argeș.

S-a constatat că aceasta nu mai respectă cerințele care au stat la baza emiterii autorizației. Situația a apărut din cauza schimbării domeniului de activitate al clădirii vecine, din unitate de primire turistică în cămin de bătrâni.

Conform Legii, distanţa de siguranţă între incinta staţiei de distribuţie GPL cu instalaţie monobloc tip skid şi o construcţie de turism (pensiune n. red.), cu o capacitate de cazare sub 50 de locuri, este de 20 de metri. Motiv pentru care, încă din anul 2017, firmei Aliantz Tim SRL din Argeș i-a fost emisă o autorizație de securitate la incendiu pentru o stație distribuție carburanți auto și GPL auto în comuna Călinești. Între cele două construcții exista o distanță de 21,45 metri.

Doar că, între timp, în locul pensiunii a apărut un azil de bătrâni care se află în proces de acreditare și de obținere a autorizației ISU. Iar Legea spune că între stația GPL (monobloc tip skid) și o construcţie de sănătate (cămin de bătrâni) distanța pentru asigurarea limitării propagării incendiilor trebuie să fie de minim 50 de metri.

Aspect care nu este îndeplinit în acest moment, motiv pentru care autorizația de funcționare a stației de carburanți auto și-a pierdut valabilitatea.

Patronul și angajații protestează în fața sediului ISU Argeș

George Cătălin Arsene, administratorul firmei, este nemulțumit de măsura luată de autorități și a intrat în greva foamei. Acesta a hotărât să protesteze lângă sediul ISU Argeș. Alături de el participă la protest și o parte dintre angajați.

„Situația mea este disperată. Am ales să protestez pentru că este ultima șansă, dacă pot să mai facă ceva. În urma unui control ISU, consider că s-a făcut un abuz. Mi s-a ridicat autorizația la incendiu, dar nu din vina mea. Lângă firma mea se află o fostă pensiune, actualmente un azil de bătrâni, care funcționează fără autorizație de la ISU. Din această cauză, butelia mea de GPL, care se află în incinta stației, nu mai respectă normativele de distanță față de un azil. Dar respecta atunci când în imobil funcționa o pensiune”, precizează George Cătălin Arsene pentru „Adevărul”.

Administratorul firmei susține că se încearcă închiderea afacerii sale și autorizarea azilului. „Mi-au comunicat domnii de la ISU când au venit în control că acolo este un azil de bătrâni care este în curs de autorizare. Nu pot să se autorizeze decât dacă mie mi se ridică autorizația ISU”, spune George Cătălin Arsene.

→ Imaginea 1/2: Stația GPL se află în apropierea azilului jpg

„Stația mea închisă va genera insolvența. Ajung în stradă”

Firma a fost amendată, fiind și suspendată autorizația de funcționare.

„Am primit amendă în cuantum de 10.000 lei dacă o plătesc în 15 zile pentru nerespectarea distanței în condițiile actuale față de un azil de bătrâni. Am pierdut și valabilitatea întregii autorizații de la ISU care ținea și de distribuția de carburanți și ce mai funcționa în incinta stației PECO. Mi s-a comunicat că pentru a intra în legalitate trebuie să fac pentru autorizare tot ce înseamnă documentație. Asta înseamnă luni de zile. Stația mea închisă va genera insolvența pentru că am parteneri de afaceri de la care am luat carburant, atât produse petroliere cât și gaz GPL. Insolvența generează mai multe. Am credite bancare, am casa ipotecată, am stație, am terenuri. Pot să ajung în stradă.”, mai spune acesta

Administratorul firmei susține că va continua protestul și în zilele următoare. „Voi continua cât este nevoie până mi se va recunoaște că a fost un abuz din partea ISU Argeș. O să vorbesc cu un avocat pentru a urma și calea legală”.

ISU Argeș: „Nu se mai respectă cerințele”

„În urma unui control al inspectorilor de prevenire, planificat la respectivul obiectiv, s-a constatat că în prezent nu se mai respectă cerințele care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu, fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității autorizației de securitate la incendiu pentru stația mixtă de distribuție carburanți și aplicarea unei amenzi contravenționale”, a transmis ISU Argeș într-un comunicat de presă.

„Deficiența constatată face referire la neasigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătăți, deoarece nu se asigură distanța minimă de siguranță între instalația de distribuție GPL la autovehicule de tip SKID și construcțiile învecinate, respectiv, un centru de asistență socială (cămin de bătrâni), în conformitate cu prevederile NP-037/99- Normativ de proiectare, execuție şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule”, se mai menționează în comunicat.

Căminul de bătrâni funcționează fără autorizație

De asemenea, ISU Argeș confirmă că actualul cămin de bătrâni, situat lângă stația GPL, funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu. De altfel, s-a solicitat inclusiv suspendarea licenței de funcționare.

„De asemenea, facem mențiunea că unitatea amintită anterior funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu, fapt care a condus la aplicarea unor amenzi contravenționale, pe timpul controalelor de prevenire și emiterea unei recomandări de suspendare a licențierii serviciului social, conform Ordinului comun 179/12089/20892/2023”, mai susțin reprezentanții ISU Argeș.