Contribuția Chinei la războiul Rusiei împotriva Ucrainei

China a crescut vânzările către Rusia de mașini-unelte, microelectronice și alte tehnologii pe care Moscova le folosește, la rândul său, pentru a produce rachete, tancuri, avioane și alte arme pentru a fi folosite în războiul său împotriva Ucrainei , potrivit unei evaluări a serviciilor secrete americane, informează AP.

Doi înalți oficiali ai administrației Biden, care au discutat vineri, 12 aprilie, concluziile sensibile sub rezerva anonimatului, au declarat că în 2023 aproximativ 90% din microelectronica Rusiei a venit din China, pe care Rusia a folosit-o pentru a produce rachete, tancuri și avioane. Aproape 70% din importurile de aproximativ 900 de milioane de dolari ale Rusiei în ultimul trimestru al anului 2023 au venit din China.

Entitățile chineze și ruse au lucrat, de asemenea, pentru a produce în comun drone în Rusia, iar companiile chineze furnizează Rusiei nitroceluloză utilizată la fabricarea muniției, au spus oficialii. Companiile cu sediul în China Wuhan Global Sensor Technology Co., Wuhan Tongsheng Technology Co. Ltd. și Hikvision furnizează componente optice pentru tancurile și vehiculele blindate rusești.

Oficialii americani au mai au spus că Rusia a primit optică militară fabricate de firmele chineze iRay Technology și North China Research Institute of Electro-Optics, iar China a furnizat Rusiei motoare UAV și motoare turborreactor pentru rachete de croazieră.

Importurile Rusiei de semiconductori din China au crescut de la 200 de milioane de dolari în 2021 la peste 500 de milioane de dolari în 2022, potrivit datelor vamale rusești analizate de Fundația Rusia Liberă, un grup care pledează pentru dezvoltarea societății civile.

Beijingul lucrează, de asemenea, cu Rusia pentru a-și îmbunătăți capacitățile de satelit și alte capacități spațiale pentru a fi utilizate în Ucraina, o evoluție despre care oficialii spun că ar putea crește pe termen lung amenințarea pe care o reprezintă Rusia în Europa. Oficialii au spus că SUA au aflat, de asemenea, că China furnizează imagini din satelit Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei.

Oficialii au discutat concluziile, deoarece secretarul de stat Antony Blinken urmează să călătorească în China luna aceasta pentru discuții. Blinken urmează să participe săptămâna viitoare la reuniunea miniștrilor de externe ale Grupului 7 de la Capri, Italia, unde se așteaptă să-și manifeste îngrijorarea cu privire la sprijinul indirect tot mai mare al Chinei pentru Rusia, pe măsură ce Moscova își reînnoiește armata și încearcă să consolideze câștigurile recente din Ucraina.

Președintele Joe Biden i-a transmis direct președintelui chinez Xi Jinping îngrijorarea cu privire la sprijinirea indirectă a Beijing a efortului de război al Rusiei.