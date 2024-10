Top 10 cele mai bune alimente cu „zero calorii”, care te ajută să slăbeşti fără a te înfometa

Nutriţioniştii au întocmit un top 10 al celor mai bune alimente cu puţine calorii, care ajută la pierderea în greutate şi dau, în acelaşi timp, senzaţia de saţietate.

O cură de slăbire nu ar trebuie să însemne că vă este foame tot timpul. Una dintre cele mai bune modalități de a controla greutatea este de a consuma alimente cu conținut scăzut sau chiar zero de calorii.

Aceste alimente vă permit să mâncați o cantitate mai mare, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că nu veţi mai simţi senzaţia de foame, iar pe de altă parte nu veţi depăşi nici limita zilnică de calorii. Multe dintre ele sunt pline de nutrienți esențiali care vă hrănesc organismul în timp ce pierdeți kilogramele, potrivit eatthis.

Termenul „zero calorii” este adesea folosit în mod greşit, pentru că alimente cu zero calorii nu există în mod natural, în afară de produsele prelucrate, cum ar fi sucurile dietetice sau îndulcitorii artificiali. În realitate, „zero calorii” se referă la alimente foarte sărace în calorii, care pot contribui la pierderea în greutate şi, de asemenea, la reglarea apetitului.

Conform unui studiu publicat în 2020 în Nutrients, aceste alimente sunt de obicei bogate în fibre și în apă, ceea ce înseamnă că durează mai mult să fie digerate, ceea ce poate da senzaţia de saţietate o perioadă mai lungă de timp. Astfel, adăugarea acestor în meniul săptămânal vă va face mai puțin probabil să apelați la gustări bogate în calorii pe parcursul zilei, recomandă Destini Moody, dietetician sportiv.

Dincolo de beneficiile lor pentru pierderea în greutate, aceste alimente cu conținut scăzut de calorii sunt adesea bogate în vitamine, minerale și antioxidanți care susțin diverse funcții corporale, inclusiv digestia, sănătatea imunitară și producția de energie.

Ardeiul gras

Ardeiul gras este incredibil de sărac în calorii , având doar 31 de calorii pentru o porție de 100 de grame.

Conținutul ridicat de apă și nivelul bogat de vitamina C îl fac să fie o alegere foarte bună pentru a vă ține sub control aportul caloric. În plus, un ardei gras conține 169% din doza zilnică de vitamina C, vitamina B6, potasiu, acid folic, vitamina E, vitamina A etc.

„Ardeii grași sunt un adaos excelent la mese precum salatele sau omletele, deoarece adaugă o cantitate destul de mare de volum, ajutându-vă să vă simțiți sătui în timp ce încercați să pierdeți în greutate”, spune Destini Moody.

Salsa

Salsa este un condiment aromat care are un impact puternic fără calorii suplimentare, oferind doar șase calorii pentru două linguri.

Este, de asemenea, recomandată de nutriţionişti ca o alternativă la sosurile cu un ridicat conţinut caloric precum cele BBQ sau maioneze.

Oțet din cidru de mere

Oțetul de cidru de mere este mai mult decât un tonic de sănătate la modă, fiind recomandat persoanelor care vor să scape de kilogramele în plus, pentru conţinutul caloric scăzut, de doar două calorii per lingură.

„Spre deosebire de oțetul alb, oțetul de cidru de mere are o aromă ușor dulce. Amestecaţi puţin oțetul de cidru de mere cu o linguriță de miere și un pic de muștar Dijon pentru o vinaigrette de casă pe care o puteți folosi pe salate sau ca dip pentru legume, care este foarte săracă în calorii, dar are multă aromă”, recomandă nutriţionistul.

Morcovi mici

Cu doar 35 de calorii la 100 de grame, morcovii mici sunt o gustare satisfăcătoare, care poate să taie foamea şi, în acelaşi timp, să vă ajute să nu depăşiţi aportul caloric zilnic.

Murăturile

Murăturile sunt o gustare surprinzător de săracă în calorii, cu doar 14 calorii la 100 de grame. În plus, fie că vorbim de castraveţi, conopidă, gogone sau varză, acestea ajută la creşterea imunităţii și la protejarea florii intestinale, deoarece conţin bacterii vii şi au conţinut probiotic.

Muștarul

Cu doar nouă calorii pe lingură, muștarul este o alternativă hipocalorică la condimentele mai grele precum maioneza și ketchup-ul.

„Merită să vă mutați atenția asupra includerii muștarului în Rolodex-ul de condimente dacă încercați să pierdeți în greutate”, recomandă Destini Moody.

Ciupercile

Pe lângă faptul că se pot prepara în mai multe moduri, ciupercile sunt, de asemenea, foarte sărace în calorii, cu doar 15 calorii per cană. În schimb, sunt bogate în antioxidanți, fibre, minerale și vitamine din complexul B.

„Deci, dacă faceți un sos de carne pentru paste, de exemplu, puteți reduce cantitatea de carne pe care o folosiți și o puteți înlocui cu ciuperci tocate”, mai spune nutriţionistul.

Căpşunile

Căpșunile sunt adesea catalogate de dieteticieni drept „bomboanele naturii” şi reprezintă o opțiune delicioasă pentru a vă satisface pofta de dulce, conţinând doar 23 de calorii pe jumătate de cană.

Nu doar că au un gust uimitor, dar sunt și bogate în antioxidanți, precum vitamina C, dar și în nutrienți cheie, precum fibrele și acidul folic, iar studii recente afirmă că ajuntă inclusiv la sănătatea creierului.

Sfecla

Sfecla are doar 29 de calorii pe jumătate de cană. Și, conform cercetărilor, este plină de nitrați sănătoși pentru inimă care pot stimula sănătatea cardiovasculară.

De asemenea, datorită betacianinei, substanța care îi dă culoarea intensă, sfecla este considerată antitumorală, stimulează funcția de detoxifiere a ficatului, ameliorează tranzitul intestinal şi contribuie la reglarea colesterolului, având şi efect antiinflamator.

Varza kale

Varza kale este adesea considerată un superaliment şi conține doar șapte calorii per cană.

„Există un motiv pentru care varza kale apare frecvent în dietele pentru pierdere în greutate. Prepararea propriilor chipsuri de varză acasă este, de asemenea, o alternativă bună pentru chipsurile de cartofi, dacă aveți vreodată nevoie de o gustare târzie”, spune Destini Moody.