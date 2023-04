Tinerii care au adus Occidentul prin bucate tradiționale românești. Pentru cozonaci și mucenici se stă la coadă ca la biserică

Daniel și Marcela Rusu au decis să își investească banii câștigați în Vest într-o afacere cu tarte, prăjituri și torturi făcute cu ingrediente naturale. La anumite produse, cum sunt cozonacii și mucenicii, lumea stă la coadă ca pe vremea comunismului.

Daniel Rusu (31 de ani) și Marcela Rusu (30 de ani) s-au cunoscut pe băncile Liceului Tehnologic de Marină din Galați. La doar 18 ani și-au luat viața în propriile mâini și au plecat în Italia.

Timp de șapte ani, Daniel a confecționat portofele și curele pentru celebrul brand Prada în Florența (Italia), iar soția lui a fost șefă de sală la un restaurant cunoscut din oraș. Ulterior, au decis să nu rateze oportunitatea de a lucra în Marea Britanie, la Londra, și au profitat de ea.

Actualmente sunt soț și soție și, după nouă ani de muncă în străinătate, au decis să revină la Galați, unde și-au deschis propria afacere, dar nu una oarecare.

După doi ani petrecuți la Londra, Daniel a scris un proiect pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile. A fost un pariu cu el însuși, ca să își demonstreze că poate, iar când a trecut de prima fază, i-a spus și partenerei sale de viață.

Este vorba de un start-up în valoare de 35.000 de euro, la care s-au adăugat alți 20.000 de euro ca investiție proprie și 15.000 de euro tot din banii personali pentru a menține afacerea pe linia de plutire în perioada pandemiei.

„Vizitând prin prisma jobului mai multe restaurante, am experimentat tot felul de sortimente de mâncare și așa am descoperit bucătăria mediteraneană. Soțul a mâncat prăjituri de când era mic copil și tot timpul mă punea să fac câte ceva dulce. Am început cu clătite, am trecut la tarte, apoi la torturi, iar de fiecare dată când mergeam în vizită la prieteni sau la familie, ni se spunea că sunt fenomenale, nici mama nu le făcea așa și asta ar trebui să facem“, povestește Marcela cum a început totul.

Mediteranean, dar pe stil românesc

În urmă cu trei ani au deschis o braserie în Galați, unde produc tarte dulci și sărate, prăjituri, cozonaci, torturi, gustări dulci și calde, dar și băuturi naturale. Au profitat de experiența din străinătate și fac acum și produse tradiționale englezești și italiene, dar în stil românesc.

Toate rețetele sunt inspirate din prăjiturile făcute odinioară de părinții noștri și toate au doar ingrediente naturale.

„Am curajul să spun că rețetele noastre sunt unice în oraș. Când am deschis, peste 50% dintre produsele noastre nu erau în nicio cofetărie din Galați, după un studiu de piață. Pot da și câteva exemple: biscuiții crăpați, rulada Pavlova și tarta cu pere și ciocolată“, spune Daniel.

În top 3 cele mai vândute produse sunt tarta cu brânză de vaci - denumită generic cheesecake, brownie - o negresă produsă în stil englezesc, cu mult unt și ciocolată, și tarta cu pere și ciocolată - o rețetă adusă din Italia. Dintre dulciuri nu lipsește negresa românească, făcută cu gem de prune, nuci, merișoare și stafide.

Gustul face diferența

Ce impresionează la braseria lui Daniel și a Marcelei este gustul special al produselor pe care le creează.

„Investim foarte mult în materie primă de calitate și combinăm cu ceea ce știm noi să facem ca să iasă produse extrem de gustoase, așa cum se făceau odată. Toate ingredientele sunt naturale, fără afânători, aditivi și premixuri, iar ciocolata pe care o folosim este ciocolată veritabilă belgiană“, explică Daniel.

Un alt secret al succesului de care se bucură produsele lor în rândul clienților este cantitatea redusă de zahăr pe care o folosesc. Cam un sfert din produsele lor au un conținut adăugat de zahăr de sub 10%.

Mai mult decât atât, pot produce oricare dintre tartele, prăjiturile și torturile lor cu zahăr de mesteacăn sau cu sirop de arțar, astfel încât acestea să poată fi consumate și de către diabetici.

Plănuiesc să își vândă produsele în cafenele și băcănii din mai multe orașe importante din țară, astfel încât din ce în ce mai mulți români să se poată bucura de gustul aparte al prăjiturilor și tartelor pe care le produc.

I-au impresionat pe jurații de la „Imperiul Leilor“

Afacerea celor doi soți i-a impresionat acum doi ani pe jurații de la emisiunea „Imperiul Leilor“.

Tinerii au primit două oferte în timpul emisiunii, din partea lui Mohammad Murad, unul dintre cei mai importanți deținători de hoteluri din România, și Dragoș Petrescu, proprietarul unuia dintre cele mai mari branduri de restaurante de la noi, dar, cel puțin pentru moment, au decis să rămână la Galați și să ducă la alt nivel braseria în care au investit enorm de mult timp și bani.

„Am pus foarte mult suflet aici și nu am putut să abandonăm acest loc“, ne mărturisesc emoționați cei doi tineri. S-au implicat în mai multe parteneriate cu diverse companii, organizând evenimente de genul Salty Bar, un bufet unde servesc tarte sărate, și Candy Bar, unde se servesc cu predilecție dulciuri.

Coadă ca pe vremuri la cozonaci și poale-n brâu

Daniel și Marcela sunt cunoscuți în Galați și pentru cozonacii, mucenicii și prăjitura „poale-n brâu“ pe care le fac constant, de regulă cam o dată pe săptămână.

„Se adună lumea ca la biserică, cum spune colega mea de la vânzări. E rând până la ieșirea din braserie. De pildă, acum e încă perioada mucenicilor. Am copt mucenici de dimineață până seara. Am făcut un calcul și am realizat că până acum am vândut mai mulți mucenici decât tot anul trecut“, povestesc cei doi.

Au fost nevoiți să refuze mai mulți clienți pentru a menține calitatea în detrimentul cantității. Același lucru se întâmplă și cu alte produse tradiționale românești. De pildă, opresc cererile de cozonaci cu două săptămâni înainte de Paște și de Crăciun pentru că nu mai fac față comenzilor.

„E vorba și de tipologia produselor noastre. Pentru că noi nu folosim premixuri, nu putem scurta timpul de producere. De exemplu, cozonacii ies în cinci ore“, explică Daniel.

Biblia micului întreprinzător

Chiar dacă acum se bucură de succes, Daniel și Marcela recunosc că au trecut de mai multe ori pe lângă faliment. Tinerii pun pe masă întreaga lor experiență de antreprenori și le recomandă celor care visează să devină întreprinzători să se antreneze mai întâi înainte să își deschidă o afacere.

„Să vadă ce le lipsește, de ce au nevoie și abia apoi să bage bani. Dacă sunt deficitari pe vânzări, să meargă la cursuri despre vânzări, dacă sunt deficitari pe partea de producție, să se angajeze undeva și să învețe exact asta. Când începi să cheltuieşti bani în propria afacere, nu mai ai timp să înveți, și tot ce nu știi se va întoarce împotriva ta și te va costa de câteva ori mai mult“, este sfatul lui Daniel.

La fel de important, cred tinerii antreprenori, este ca cei care vor să intre în afaceri să nu înceteze niciun moment să viseze și finalmente să acționeze.