Soluția care ajută la creșterea și îndesirea părului

Foarte multe persoane se plâng de căderea excesivă a părului. Există o muțime de produse în comerț, de la șampon la soluții cosmetice. Însă un produs natural, care poate fi folosit ca infuzie sau ulei, are rezultate peste așteptări. Atenție însă, la cantiate.

Uleiul de rozmarin aplicat local poate contribui la susținerea creșterii părului și la prevenirea căderii acestuia. Dar aplicarea unei cantități prea mari poate provoca efecte secundare.

La fel ca oregano, menta și scorțișoara, rozmarinul se găsește frecvent sub formă de ulei esențial. Utilizările uleiului pentru sănătate variază de la beneficii antioxidante și antiinflamatoare până la îmbunătățirea memoriei și multe altele.

În ultimii ani, au existat afirmații potrivit cărora uleiul poate fi excelent pentru creșterea părului. Unii spun că ar putea chiar să prevină căderea părului, arătând ca dovadă faptul că rzamrinul se folosește de sute de ani în culturile mediteraneene, la clătirea părului, pentru a favoriza creșterea lui.

Ajută la creșterea părului

Ideea că uleiul de rozmarin încurajează creșterea părului poate proveni din beneficiile de bază ale rozmarinului pentru sănătate. Se spune că planta sub formă de ulei esențial are are proprietăți antiinflamatorii, favorizează creșterea nervilor și îmbunătățește circulația. La fel ca uleiul esențial de mentă (folosit, de asemenea, pentru creșterea părului), uleiul esențial de rozmarin întărește circulația. Ca urmare, ar putea împiedica foliculii de păr să fie lipsiți de aportul de sânge, ceea ce-i face să moară și să ducă la căderea părului.

Dincolo de stimularea creșterii părului, uleiul esențial de rozmarin este folosit pentru a preveni încărunțirea prematură și mătreața. De asemenea, poate ajuta scalpul uscat sau cu mâncărimi.

Acidul carnosic, un ingredient activ din plantă, a vindecat țesuturile și leziunile nervoase, arată un studiu. Această capacitate de a vindeca terminațiile nervoase poate întineri și nervii din scalp, la rândul său, posibil să restabilească creșterea părului.

Cum folosim uleiul de rozmarin

Iată câteva modalități de a folosi rozmarinul pentru îndesirea părului. Încercați oricare dintre aceste tratamente de una sau două ori pe săptămână pentru început. Folosiți-le mai des atunci când doriți sau când v-ați obișnuit să le folosiți.

1. Masați-l direct pe scalp

După ce amestecați aproximativ 5 picături de ulei esențial de rozmarin cu o linguriță de ulei purtător (cum ar fi uleiul de jojoba sau uleiul de cocos), masați uniform scalpul după baie sau duș. Clătirea uleiului după aceea este opțională. Totuși, dacă vă clătiți, faceți-o după ce ați lăsat uleiul să stea pe scalp timp de cel puțin 5-10 minute înainte.

2. Amestecați-l în șampon

Acest lucru se poate aplica și la balsamuri, loțiuni sau creme pentru păr. Calculați cam cinci picături la 30 ml de produs. După aceea, folosiți produsul ca de obicei.

Evitați să vă intre uleiul esențial în ochi. Dacă are loc un contact, clătiți-vă rapid ochii cu apă rece.

La fel, aveți grijă să nu aplicați prea mult pe scalp. Se știe că uleiul esențial de rozmarin poate irita pielea. Poate provoca disconfort, dar nu prezintă niciun pericol pentru sănătate. Pentru a evita iritarea pielii, diluați uleiul cu un ulei purtător sau cu un alt produs înainte de a-l aplica.