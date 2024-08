Și-a inversat vârsta de la 78 la 58 de ani. Care sunt cele șapte alimente pe care le mănâncă un medic care a întinerit cu 20 de ani

Un doctor a împărtășit alimentele pe care le consumă, săptămânal, în încercarea de a-și spori longevitatea. El susține că și-a inversat vârsta cu 20 de ani, respectiv de la 78 la 58 de ani.



Dr. Michael Roizen este un expert în longevitate și folosește cercetarea științifică pentru a-și modela stilul de viață. El a dezvăluit alimentele pe care le-a adăugat la dieta sa și care sunt legate de o durată de viață mai lungă. Acestea includ ciocolata neagră, somonul, uleiul de măsline și avocado.

Medicul are 78 de ani, dar a declarat pentru Business Insider că are o „vârstă biologică” de 58 de ani.

Un studiu din 2023 publicat în revista Nature a constatat că persoanele care au trecut la o dietă sănătoasă, asociată longevității pe termen lung, aveau mai multe șanse să trăiască cu peste un deceniu mai mult. Cercetătorii au afirmat că acest lucru se datorează probabil faptului că participanții au mâncat mai multe cereale integrale, nuci și fructe și au redus consumul de băuturi zaharoase și de carne procesată.

Potrivit publicației citate, dr. Roizen a declarat că și cele mai mici adăugiri la dieta unei persoane ar putea avea un efect pozitiv asupra sănătății acesteia. El a împărtășit cele șapte alimente pe care le consumă în fiecare săptămână.

Ulei de măsline

Dr. Michael Roizen consumă o lingură de ulei de măsline în fiecare zi.

Un studiu din 2022 publicat în Journal of the American College of Cardiology a constatat că persoanele care consumau mai mult de o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi aveau un risc cu 19% mai mic de a muri de boli cardiovasculare, un risc cu 17% mai mic de a muri de cancer și un risc cu 29% mai mic de a muri de o boală neurodegenerativă.

În plus, înlocuirea margarinei, untului, maionezei și grăsimilor lactate cu ulei de măsline a părut să scadă riscul de deces cu până la 34%. Autorii au sugerat că acest lucru s-ar putea datora proprietăților antiinflamatoare și antioxidante ale uleiului de măsline sau faptului că persoanele care consumau mai mult ulei de măsline tindeau să fie mai active, fumau mai rar și mâncau mai multe fructe și legume.

Somon și păstrăv

Consumul de pește o dată sau de două ori pe săptămână a fost legat de un risc mai scăzut de a muri din orice cauză într-un studiu din 2022 publicat în European Journal of Nutrition.

De asemenea, un studiu din 2018 realizat de cercetători de la Școala de Medicină a Universității Zhejiang din China și de la Institutul Național de Cancer din SUA a avut rezultate similare. Acesta a constatat că participanții care au mâncat cel puțin 227 de grame de pește pe săptămână, conform Orientărilor dietetice 2015-20 pentru americani, au avut un risc cu 10% mai mic de a muri de boli cardiovasculare, cancer sau boala Alzheimer.

Orientările dietetice actuale din SUA recomandă oamenilor să mănânce pește precum somonul și păstrăvul, deoarece sunt bogate în vitamina D, acizi grași omega-3 - care sunt importanți pentru sănătatea inimii, furnizarea de energie și construirea celulelor - și sărace în metilmercur, un metal greu toxic care se găsește în pește.

Ciocolata neagră

Ciocolata neagră a fost asociată cu scăderea tensiunii arteriale, scăderea colesterolului și un risc redus de boli de inimă.

Dr. Florence Comite, endocrinolog și specialist în medicină de precizie, a declarat într-un interviu pentru Business Insider că și-a considerat „pătratul zilnic de ciocolată neagră drept un supliment datorită antioxidanților pe care îi conține”.

Ciupercile

Roizen vede ciupercile ca pe un supliment și le consumă de cel puțin cinci ori pe săptămână.

„Unul dintre prânzurile mele preferate. În loc bacon, salată și roșii, folosesc ciuperci, salată și roșii, sunt absolut sănătoase și au un gust magnific”, spune specialistul.

Ciupercile conțin ergothioneină, pe care cercetătorii de la Pennsylvania State University au numit-o „vitamina longevității”, datorită efectelor sale antioxidante și antiinflamatorii. Un studiu realizat în 2020 de cercetători de la Universitatea Lund din Suedia a asociat, din aceleași motive, ergothioneina cu un risc mai scăzut de boli coronariene și boli cardiometabolice.

Avocado

Un studiu din 2023 publicat în Journal of the American Heart Association a constatat asocieri între consumul a două porții de avocado pe săptămână și un risc mai scăzut de boli coronariene și cardiovasculare. Avocado conține grăsimi mononesaturate și polinesaturate, care pot ajuta la prevenirea bolilor cardiovasculare.

Bolile cardiovasculare sunt cauza nr. 1 de deces și invaliditate la nivel mondial, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

Conopida

Dr. Roizen prepară o „cremă de conopidă” amestecând leguma cu ulei de măsline și folosind-o ca untură.

Cercetătorii au scris într-o revizuire a studiilor din 2021 publicată în Frontiers in Pharmacology că legumele crucifere, inclusiv conopida, au fost legate de reducerea riscului de cancer și de prevenirea și tratamentul altor boli cronice, cum ar fi tulburările cardiometabolice, boala Alzheimer, depresia și tulburările musculo-scheletice.