La aproape 98 de ani, Mariuccia Rivano, cea mai în vârstă femeie din Italia care practică windsurfing, își împarte timpul între valurile din Porto Pollo și lecțiile de pian. Cu o energie debordantă și o pasiune neînfricată pentru sport, ea demonstrează că vârsta este doar un număr.

Vara, Maria Carla Rivano, cunoscută drept Mariuccia zboară în Sardinia pentru a practica windsurfing, iar iarna se bucură de jocul de golf în Roma. Atunci când se întoarce în Liguria natală, continuă să își mențină stilul activ de viață. La aproape 98 de ani, ea afirmă că merge mult pe jos și că „mănâncă de toate, dar cu înțelepciune. Așa mă mențin tonică la trup și la suflet”, a declarat ea pentru Corriere della Sera.

„Practic sport de când mă știu: m-a însoțit în fiecare zi a vieții mele. Gândiți-vă că am început să înot pe vremea lui Mussolini. Nu m-am oprit niciodată, nici măcar atunci când am devenit mama celor trei copii ai mei. Nu voiam să fiu casnică! Dimpotrivă, am încercat întotdeauna să-mi fac timp pentru mine: baschet, tenis, plimbări și alergări. O modalitate de a mă simți bine cu mine și, în consecință, cu ceilalți. Este puterea activității fizice”, a spus aceasta.

Fii săi au 76 de ani,70 de ani, și 62 de ani.

Soț cu 30 de ani mai tânăr

La vârsta de 80 de ani, Mariuccia a descoperit pasiunea pentru golf, iar la 90 de ani a început să ia lecții de pian.

„Știi, când ești văduvă, zilele devin nesfârșite. Izvoarele din Sestri Levante păreau fără sfârșit, așa că am căutat distracții. Am cumpărat un pian second-hand pentru nepoții mei - am șase - și m-am apucat de el. Prima lecție am luat-o pe 8 aprilie, ziua de naștere a unuia dintre copiii mei. Prima odă interpretată? Imnul bucuriei al lui Schiller, un omagiu adus vieții care este uimitor. Acum, însă, am încetinit un pic”, spune ea.

Întrebată dacă a încetinit ritmul din cauza oboselii, Mariuccia răspunde: „Oh, nu. L-am cunoscut pe Mauro, actualul meu soț. Când există o singură persoană în casă cu care să vorbești, restul trece pe locul doi.”

Mauro, inginer electronist cu treizeci de ani mai tânăr, este un bărbat calm și meticulos, în contrast cu energia soției sale, pe care o adoră. Aceștia s-ua căsători în urmă cu trei ani.

„Noi nu simțim această diferență și ne simțim bine împreună. Ne-am cunoscut pe cărările din Riva Trigoso, un cătun din Sestri Levante, unde bunicul meu construise multe case, și a fost dragoste la prima vedere. Locuim la Roma, dar ne gândim să ne mutăm de acolo, în Liguria, deoarece iubim mersul pe jos: cele trei ore pe zi de mers susținut nu mi le vor lua”, a precizat femeia pentru La nuova Sardegna.

Ce mănâncă pentru a se menține în formă la 98 de ani

Întrebată de nenumărate ori ce mănâncă pentru a se menține tânără, italianca răspune: „De multe ori am fost întrebată dacă alimentația este secretul meu. Nu, nu, sportul este cel care prelungește viața. Astăzi, mulți tineri sunt leneși și chiar și oamenii care sunt mai în vârstă ar trebui să fie mai receptivi, dacă nu suferă de patologii particulare. Prietenii mei, care sunt cu zece și chiar cincisprezece ani mai tineri decât mine, nu ies aproape niciodată. Eu încep să mă plimb în fiecare dimineață în jurul orei 6.30, chiar dacă nu este suficient. Și, de fapt, fizioterapeutul meu îmi spune: „Trebuie să muncești pentru a-ți menține tonusul muscular”, așa că nu mă opresc niciodată. Iarna joc golf, și aici am devenit o legendă pentru că nu mai este nimeni de vârsta mea, iar vara fac windsurfing”.

Deci ce mănâncă? „De toate felurile, dar cu înțelepciune. Știu, de exemplu, că trebuie să prefer legumele. Mauro mi le pregătește în salate. Specialitatea lui: morcovi rași - dinții mei sunt ce sunt - roșii și țelină crudă tăiată în rondele. Apoi pâine prăjită tăiată în bucăți și, dacă am chef, câteva măsline Taggiasca, puțină feta sau mozzarella de bivoliță. Seara, un amestec de legume fierte: morcovi, cartofi și dovlecei”. Ce este în meniul de astăzi? 'O partidă de golf: avem nouă găuri împreună, ne distrăm de minune. Apoi mergem să mâncăm pizza și, dacă avem chef, înghețată, ca doi copii. La urma urmei, așa ne simțim”, a afirmat Mariuccia.

Mariuccia nu petrece timp îndelungat la masă: „Am prea multe lucruri de făcut, iar bucătăria de azi s-a schimbat. Când eram mai tânără, am condus o afacere de catering, pregătind carne proaspătă pentru oaspeți. Acum, mă chinui să regăsesc aromele de altădată. Nici măcar chipsurile nu mai au gust de chipsuri. Știți de ce? Pentru că sunt congelate,” spune ea.