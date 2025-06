O utilizatoare a publicat joi, 12 iunie, pe rețelele de socializare o înregistrare în care un bărbat este surprins agresând o tânără, în zona Piața Victoriei din București.

În videoclipul publicat, bărbatul poate fi observat cum o agresează verbal, iar la un moment dat o lovește.

În descrierea postării, utilizatoarea a precizat că a alertat autoritățile, însă niciun polițist nu a sosit la fața locului.

„Azi noapte la ora 4, în fața blocului meu. Zona Piața Victoriei.

Poliția Română, se mai poate face ceva? Eu am sunat la 112, v-am chemat, am așteptat… nu am văzut să fi venit nimeni. Mă întreb doar dacă fata a ajuns acasă. Părea minoră, sau oricum foarte foarte tânără.

Am strigat la el să înceteze, m-am oferit eu s-o ajut. A luat-o și au plecat. Am coborât în stradă… nimic. Asta e tot”, a scris femeia pe Facebook.

Potrivit unui studiu Eurostat, România se află pe locul 4 în UE privind amploarea violenței. Datele arată că, la nivel european, 31% dintre femeile din UE au raportat violență fizică sau sexuală în viața adultă.

În rândul celor între 18–29 ani, procentul ajunge la 35%. Totodată, 18% dintre femeile care au avut un partener au fost victime ale violenței fizice sau sexuale, procentul ajungând la 32% dacă includem și violența psihologică.

La nivel global, în 2023, 140 de femei și fete au fost ucise zilnic de un partener intim sau membru al familiei.

Miercuri, 11 iunie, Legea „România fără violenţă” a fost adoptată în Parlament, și prevede dublarea pedepselor prevăzute în Codul penal pentru infracțiunea de lovire și alte violențe.

Printre cele mai importante modificări aduse de noua lege sunt dublarea pedepselor minime prevăzute în Codul penal pentru infracțiunea de „lovire și alte violențe”; majorarea cuantumului amenzii penale la o valoare cuprinsă între 60 lei şi 600 lei/zi/amendă; îmbunătățirea cadrului normativ privind ordinul de protecție, inclusiv prin majorarea pedepselor pentru persoanele care au mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.